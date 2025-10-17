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Νέος πρόεδρος της Μαδαγασκάρης ο Μιχαήλ Ραντριανιρίνα
Ειδήσεις
11:30 - 17 Οκτ 2025

Νέος πρόεδρος της Μαδαγασκάρης ο Μιχαήλ Ραντριανιρίνα

Reporter.gr Newsroom
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Ο ηγέτης του πραξικοπήματος στη Μαδαγασκάρη, συνταγματάρχης Μιχαήλ Ραντριανιρίνα, ορκίστηκε πρόεδρος την Παρασκευή (17/10), μετά την ανάληψη της εξουσίας από το στρατό στο νησιωτικό κράτος αυτή την εβδομάδα, σε συνέχεια των διαδηλώσεων των νέων που ανάγκασαν τον Αντρί Ρατζολίνα να εγκαταλείψει τη χώρα.

Ο Ρατζολίνα, τον οποίο οι βουλευτές έθεσαν σε διαδικασία μομφής μετά τη φυγή του στο εξωτερικό το Σαββατοκύριακο, καταδίκασε την ανατροπή και αρνήθηκε να παραιτηθεί, παρά τις εκτεταμένες αποστασίες στις δυνάμεις ασφαλείας.

Όπως αναφέρει το Reuters, η Αφρικανική Ένωση και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδίκασαν το πραξικόπημα, το οποίο ήρθε μετά από εβδομάδες διαδηλώσεων της «Γενιάς Ζ».

«Θα εκπληρώσω πλήρως, απόλυτα και δίκαια τις υψηλές ευθύνες της θέσης μου ως Προέδρου της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης», δήλωσε ο Ραντριανιρίνα σε τελετή στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο και πρόσθεσε: «Ορκίζομαι ότι θα ασκήσω την εξουσία που μου έχει ανατεθεί και θα αφιερώσω όλες τις δυνάμεις μου στην υπεράσπιση και την ενίσχυση της εθνικής ενότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ο Ραντριανιρίνα δήλωσε νωρίτερα ότι ο στρατός ανέλαβε την εξουσία και διέλυσε όλα τα θεσμικά όργανα εκτός από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ή Εθνική Συνέλευση. Δήλωσε, επίσης, ότι μια επιτροπή υπό την ηγεσία του στρατού θα κυβερνήσει για έως και δύο χρόνια παράλληλα με μια μεταβατική κυβέρνηση πριν από τη διοργάνωση νέων εκλογών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ραντριανιρίνα ήταν διοικητής της ελίτ στρατιωτικής μονάδας CAPSAT, η οποία διαδραμάτισε ρόλο στο πραξικόπημα του 2009 που έφερε τον Ρατζολίνα στην εξουσία, αλλά την περασμένη εβδομάδα αποσχίστηκε από αυτόν, προτρέποντας τους στρατιώτες να μην πυροβολούν τους διαδηλωτές.

Ο πληθυσμός της Μαδαγασκάρης, που αριθμεί περίπου 30 εκατομμύρια άτομα, έχει μέσο όρο ηλικίας κάτω των 20 ετών. Τα τρία τέταρτα του πληθυσμού ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, από την ανεξαρτησία της χώρας το 1960 έως το 2020, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μειώθηκε κατά 45%.

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