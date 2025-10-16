ifo: Οι τοπικοί φόροι επιχειρήσεων «φρενάρουν» την αγορά ακινήτων στη Γερμανία

Ένα σημαντικό μέρος του βάρους των τοπικών επιχειρηματικών φόρων της Γερμανίας καταλήγει στους ιδιοκτήτες ακινήτων, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου ifo και του EconPol Europe.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων επωμίζονται περίπου το 26% του φορολογικού βάρους. Οι επιχειρηματίες αρχικά σηκώνουν μεγάλο μέρος του βάρους, αλλά στη συνέχεια το μετακυλίουν εν μέρει. «Μετά από μία αύξηση του τοπικού φόρου, οι εταιρείες προσαρμόζουν τις παραγωγικές τους αποφάσεις, μεταφέροντας έτσι μέρος του βάρους σε άλλους εμπλεκόμενους, κυρίως στους ιδιοκτήτες ακινήτων», εξηγεί ο συν-συγγραφέας Πασκάλ Ζαμόρσκι.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι υψηλότεροι επιχειρηματικοί φόροι επιβραδύνουν αισθητά την αύξηση των τιμών των ακινήτων. Μια αύξηση του φορολογικού συντελεστή κατά μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί, κατά μέσο όρο, σε πτώση των τιμών των εμπορικών ακινήτων κατά περίπου 3% μέσα σε τέσσερα χρόνια. Οι τιμές των κατοικιών επίσης αυξάνονται με βραδύτερους ρυθμούς — κατά 1 έως 2%. Οι μισθοί είναι περίπου 0,7% χαμηλότεροι. «Ο επιχειρηματικός φόρος επιβαρύνει ιδιαίτερα τους επιχειρηματίες και τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Ωστόσο, οι απότομες προσαρμογές στις τιμές δείχνουν και το σημαντικό αποδοτικό κόστος της εταιρικής φορολογίας. Αυτό προκύπτει, για παράδειγμα, από τη μείωση των επενδύσεων ή τη μεταφορά δραστηριοτήτων σε άλλες περιοχές», αναφέρει ο ερευνητής του ifo και συν-συγγραφέας της μελέτης, Ντέιβιντ Γκστράιν.

Η μελέτη βασίζεται σε περισσότερες από 35 εκατομμύρια αγγελίες ακινήτων και σε πάνω από 17.000 μεταρρυθμίσεις τοπικών επιχειρηματικών φόρων μεταξύ 2008 και 2019. Συνδέοντας τις φορολογικές αλλαγές με την αγορά ακινήτων, οι ερευνητές μπορούν να παρατηρήσουν τον αντίκτυπο των αυξήσεων στον τοπικό επιχειρηματικό φόρο. Τα δεδομένα καταγράφουν επίσης μεταβολές στα εταιρικά κέρδη και στους μισθούς των εργαζομένων.