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Πάνω από 125 εκατ. διελεύσεις στους αυτοκινητόδρομους της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο εννεάμηνο
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
10:12 - 16 Οκτ 2025

Πάνω από 125 εκατ. διελεύσεις στους αυτοκινητόδρομους της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο εννεάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε τα στοιχεία κίνησης για τους βασικούς εν λειτουργία αυτοκινητοδρόμους του για το εννεάμηνο του 2025.  

Η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 4,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με το συνολικό αριθμό διελεύσεων να ανέρχονται σε 77,5 εκατ. και το μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται σε 284.016.

Όσον αφορά στους αυτοκινητόδρομους της Νέας και της Κεντρικής Οδού, για τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, η μέση ημερήσια κίνηση παρουσίασε αύξηση κατά 6,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς. Ο συνολικός αριθμός διελεύσεων ανέρχεται σε 48,3 εκατ. και ο μέσος ημερήσιος αριθμός διελεύσεων (ADT) διαμορφώνεται σε 176.966.

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Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2025 - 10:12
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