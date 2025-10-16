Cyprus Airways: Νέα πτήση προς Ηράκλειο και δυναμική επέκταση στην Ελλάδα – Στόχος οι 200.000 επιβάτες

Κινήσεις για περαιτέρω ανάπτυξη στην ελληνική αγορά σχεδιάζει η Cyprus Airways, που παράλληλα είναι σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανανέωση της παραχώρησης του «σήματος» από την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς η σχετική συμφωνία εκπνέει φέτος. Υπενθυμίζεται ότι η Cyprus Airways, μετά τη διαδικασία εξυγίανσης είναι μια πολυμετοχική ιδιωτική εταιρεία. Επανήλθε σε λειτουργία ξανά τον Ιούλιο του 2016,αφού η Charlie Airlines Ltd αναδείχθηκε νικήτρια σε διαγωνισμό, εξασφαλίζοντας τα δικαιώματα του αξιόλογου εμπορικού σήματος των Κυπριακών Αερογραμμών για μια δεκαετία.

Τον Δεκέμβριο του 2021 η Arcosjet απέκτησε μέρος των μετοχών της Cyprus Airways και τον Νοέμβριο του 2022, η Arcosjet πήρε το 100% της αεροπορικής εταιρείας.

Το σχήμα με βάση όσα αναφέρθηκαν σε παρουσίαση, την Τετάρτη (15/10) σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, αναμένεται να φτάσει φέτος τους 200.000 επιβάτες στην Ελλάδα. Παράλληλα, ξεκινά από τον προσεχή Δεκέμβρη μια νέα απευθείας πτήση Λάρνακα – Ηράκλειο Κρήτης.

Οι εκτιμήσεις για το τέλος της χρονιάς κάνουν λόγο για 160.000 επιβάτες, στο ΔΑΑ «Ελ Βενιζέλος», ενώ με την παρουσία της εταιρείας σε άλλα αεροδρόμια (και στο Ηράκλειο από τις 19 Δεκεμβρίου) αναμένεται να φτάσει τον στόχο των 200.000 για το τέλος της χρονιάς.

Η κυπριακή αγορά

Να σημειωθεί ότι στην έκτη θέση των επιβατών, που χρησιμοποιούν το ΔΑΑ «Ελευθέριος Βενιζέλος», είναι διακινούμενοι μέσω των δρομολογίων από και προς την Κύπρο. Το 36% της κίνησης από την Αθήνα προς Λάρνακα και Πάφο είναι Ελλαδίτες, κάτι που δείχνει ότι η Cyprus Airways, που δεν έχει ανάλογο, αλλά μικρότερο ποσοστό Ελλαδιτών, στα αεροπλάνα της, έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης.

Η κυπριακή αγορά κατέγραψε το 2024 ρεκόρ 1,4 εκατ. επιβατών στο αεροδρόμιο της Αθήνας, με νέα αύξηση 9% στο εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κ. Ιωάννας Παπαδοπούλου, Διευθύντριας Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του αεροδρομίου, το 91% των πτήσεων πραγματοποιείται από τη Λάρνακα και το 9% από την Πάφο, ενώ το 72% των ταξιδιών έχει προορισμό την Αθήνα.

Από ελλαδικής πλευράς, η Λάρνακα αποτελεί τον δεύτερο ισχυρότερο αστικό προορισμό μετά το Λονδίνο (με το Παρίσι να ακολουθεί τρίτο). Οι Έλληνες ταξιδεύουν προς Κύπρο κυρίως για να επισκεφθούν φίλους και συγγενείς (45%) ή για επαγγελματικούς λόγους (28%), με μέση διάρκεια παραμονής 10 ημέρες. Αντίστοιχα, οι Κύπριοι επιλέγουν την Ελλάδα σε ποσοστό 38% για διακοπές και 36% για οικογενειακούς λόγους, με μέση παραμονή 7 ημέρες.

Να σημειωθεί ότι οι Κυπριακές Αερογραμμές έχουν μεταφέρει 119.000 επιβάτες στο εννιάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 69% στην κίνηση και 58% στη χωρητικότητα. Με βάση τη Λάρνακα η εταιρεία έχει 11 τακτικά δρομολόγια προς την Αθήνα.

«Η διπλή καθημερινή σύνδεση Αθήνας–Λάρνακας και η επικείμενη έναρξη του δρομολογίου Ηράκλειο–Λάρνακα φέρνουν ακόμη πιο κοντά τις δύο αγορές, ενδυναμώνοντας τις σχέσεις Κύπρου και Ελλάδας. Είναι κοινή η προσπάθεια για ανάπτυξη και εξωστρέφεια», ανέφερε ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, κ. Σταύρος Αυγουστίδης, κατά την παρουσίαση της νέας σύνδεσης.

Το Ηράκλειο

Η απευθείας γραμμή Λάρνακας – Ηρακλείου θα ξεκινήσει στις 19 Δεκεμβρίου και θα εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα, με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω το δίκτυο της εταιρείας στην Ανατολική Μεσόγειο, προσφέροντας στους ταξιδιώτες εύκολη πρόσβαση μεταξύ Κύπρου και Κρήτης.

Η Cyprus Airways διαθέτει σύγχρονο στόλο με 6 Airbus A320 και A220, απασχολώντας πάνω από 150 επαγγελματίες. Μιλώντας στην εκδήλωση ο διευθύνων σύμβουλος της Cyprus Airways, Θάνος Πασχάλης δήλωσε πως «η Αθήνα υπήρξε πάντα στην καρδιά του δικτύου μας, λειτουργώντας ως ζωτικής σημασίας πύλη που συνδέει την Κύπρο με την Ελλάδα και πέρα από αυτήν. Αυτόν τον χειμώνα ενισχύουμε ακόμη περισσότερο αυτή τη σύνδεση με τη νέα γραμμή Λάρνακα – Ηράκλειο. Οι εξελίξεις αυτές αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε περισσότερες ταξιδιωτικές επιλογές στους επιβάτες μας και να στηρίξουμε τον τουρισμό και τις επιχειρηματικές σχέσεις σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της εμπορικής διεύθυνσης της κυπριακής εταιρείας Νίκος Ιωάννου, τόνισε πως από τη βάση της Cyprus Airways στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, λειτουργεί ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο ευρωπαϊκό και μεσανατολικό δίκτυο, που περιλαμβάνει προορισμούς όπως Παρίσι, Μιλάνο, Βαρκελώνη, Βενετία, Τελ Αβίβ, Ντουμπάι, Βηρυτό, Αθήνα και μεγάλο αριθμό ελληνικών νησιών στη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Ενδιαφέρον υπάρχει και για τη Θεσσαλονίκη. Πάντως, όπως δήλωσε ο Νίκος Ιωάννου, οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν όταν ενισχυθεί ο στόλος με ένα ή δύο νέα αεροπλάνα. Προς το παρόν, προτεραιότητα δίνεται στο Ηράκλειο, λόγω υψηλότερης ζήτησης. Παράλληλα, η εταιρεία είναι, με βάση πληροφορίες, σε συζητήσεις με την Sky express για πραγματοποίηση πτήσεων κοινών κωδικών, κάτι που αναμένεται να "κλείσει" σχετικά άμεσα. Και η κίνηση αυτή αναμένεται να τονώσει την κίνηση της κυπριακής εταιρείας "πυκνώνοντας" το δίκτυο αναφοράς της στο εσωτερικό της χώρας.

Μιλώντας στη χθεσινή εκδήλωση, η κα Ιωάννα Χατζηκωστή, Λειτουργός Μάρκετινγκ & Πωλήσεων του Υφυπουργείου Τουρισμού Κύπρου, αναφέρθηκε στις ομορφιές και τις εν πολλοίς άγνωστες πτυχές της Κύπρου, όπως ότι διαθέτει 13 μνημεία αναγνωρισμένα από την UNESC, έχει πάνω από 70 γαλάζιες σημαίες, πάνω από 700 είδη ενδημικών πουλιών, ενώ μεγάλες κινήσεις έχουν γίνει και στον εναλλακτικό τουρισμό, με 60 και πλέον πιστοποιημένα μονοπάτια με όλες τις αναλυτικές σημάνσεις.

Η Cyprus Airways είναι πιστοποιημένος αερομεταφορέας IOSA, τηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας,. Η εταιρεία επενδύει σε πρωτοβουλίες βιωσιμότητας, όπως η χρήση πιο αποδοτικών αεροσκαφών και η υιοθέτηση περιβαλλοντικά υπεύθυνων πρακτικών, στο πλαίσιο του στόχου της για μια πιο «πράσινη» και συνδεδεμένη Μεσόγειο.