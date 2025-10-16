«Μαύρο πρόβατο» η Ισπανία στο ΝΑΤΟ – Ο Σάντσεθ αντιστέκεται στις απαιτήσεις Τραμπ για αμυντικές δαπάνες 5%

Οι χώρες της πρώτης ευρωπαϊκής γραμμής (Βαλτικές, σκανδιναβικές και Πολωνία) που καλούνται να αντιμετωπίσουν τις υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας συμφωνούν με τον Ντόναλντ Τραμπ: Η Ισπανία και άλλοι «σύμμαχοι» στον νότο δεν κάνουν το καθήκον τους.

Όπως αναφέρει το Politico, οι χώρες αυτές θεωρούν εξαιρετικά άδικο το γεγονός ότι η Ισπανία – ιδίως με τη δυναμική της οικονομική ανάπτυξη – δεν έχει συνεισφέρει περισσότερα στις ευρωπαϊκές προσπάθειες στήριξης της Ουκρανίας και ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας.

Όταν οι ηγέτες συναντηθούν στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουν την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας, οι περισσότεροι αναμένουν από τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να ευθυγραμμιστεί με τους υπόλοιπους. Αν δεν το κάνει, θα αντιμετωπίσει μια αναμέτρηση με τους ομολόγους του, όπως ανέφερε ένας διπλωμάτης που συμμετέχει στις προετοιμασίες της συνόδου, ζητώντας ανωνυμία λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Ένας άλλος διπλωμάτης συμφώνησε, σύμφωνα με το Politico, ότι οι χώρες της νότιας Ευρώπης, όπως η Ιταλία και η Πορτογαλία, πρέπει να συμβάλουν περισσότερο στην άμυνα του ευρωπαϊκού βορρά — ιδιαίτερα αν επιθυμούν βοήθεια για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

«Ελπίζουμε τώρα ότι η δέσμευση του ΝΑΤΟ – το 5% – θα αρχίσει να εφαρμόζεται γρήγορα, γιατί ο χρόνος πιέζει», δήλωσε ο Φινλανδός υπουργός Άμυνας Άντι Χάκανεν, της οποίας η χώρα μοιράζεται σύνορα 1.300 χιλιομέτρων με τη Ρωσία. «Αυτό τονίζουμε ως χώρα της πρώτης γραμμής – ότι και οι άλλες χώρες πρέπει να κάνουν το δίκαιο μερίδιό τους, και γρήγορα».

Η δέσμευση του ΝΑΤΟ – και το πρόβλημα

Στη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ ετησίως μέσα στην επόμενη δεκαετία, από το σημερινό 2%.

Κάποιοι αξιωματούχοι από τη βόρεια Ευρώπη θεωρούν ότι αυτός ο νέος στόχος, με προθεσμία το 2035, είναι υπερβολικά χαμηλός και πολύ αργός στην υλοποίησή του – τη στιγμή που ο πόλεμος του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία συνεχίζεται και οι ρωσικές παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από drones και μαχητικά αυξάνονται. Πιστεύουν επίσης ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη δική της άμυνα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούν να τη στηρίζουν επ’ αόριστον.

Ωστόσο, ο Σάντσεθ αρνήθηκε να υπογράψει τον νέο στόχο. Αυτό εξόργισε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος αυτή την εβδομάδα απείλησε να επιβάλει νέους δασμούς για να τιμωρήσει το «ανυπάκουο» μέλος του ΝΑΤΟ.

«Απίστευτα προσβλητικό»

Οι αμυντικές δαπάνες της Ισπανίας πριν από φέτος ανέρχονταν μόλις στο 1,28% του ΑΕΠ — το χαμηλότερο ποσοστό από κάθε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ. Ο Σάντσεθ υποστήριξε ότι η Ισπανία δεν χρειάζεται να ξοδέψει περισσότερα για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.

«Το θεωρώ απίστευτα προσβλητικό», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη. «Και πιστεύω ότι πρέπει να τιμωρηθούν γι’ αυτό. Ναι, πρέπει».

Τα παράπονα του Τραμπ βρήκαν απήχηση στη Σουηδία, το νεότερο μέλος του ΝΑΤΟ.

«Πιστεύω ότι υπάρχει επίγνωση στην Ισπανία και στους υπόλοιπους συμμάχους ότι τώρα είναι η στιγμή να επενδύσουν στην άμυνα», δήλωσε ο Σουηδός υπουργός Άμυνας Παλ Γιόνσον. «Είναι εξαιρετικά σημαντικό όλοι οι σύμμαχοι να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που έχουμε συμφωνήσει — συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας».

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προσπάθησε να μετριάσει την ένταση στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες την Τετάρτη: «Είναι ευθύνη κάθε μέλους να συνεισφέρει στο συνολικό έργο όσο μπορεί», είπε.

«Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη δέσμευση της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ», απάντησε η Ισπανίδα υπουργός Άμυνας, Μαργκαρίτα Ρόμπλες. «Είμαστε αξιόπιστος εταίρος εδώ και 40 χρόνια».

Η συζήτηση για τη δίκαιη κατανομή του βάρους

Το ζήτημα του πώς πρέπει να μοιραστούν οι ευρωπαϊκές χώρες το βάρος της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας της Ευρώπης θα παραμείνει στο επίκεντρο των συζητήσεων των ηγετών της Ε.Ε. τις επόμενες ημέρες.

Την Πέμπτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει το τελικό σχέδιό της για την «οδικό χάρτη αμυντικής ετοιμότητας» της Ε.Ε. – ένα πρόγραμμα προετοιμασίας για ενδεχόμενη σύγκρουση. Το σχέδιο θα παρουσιαστεί σε συνέντευξη Τύπου μαζί με την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ε.Ε. για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας.

Την επόμενη εβδομάδα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν στη σύνοδο κορυφής της 23ης Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες τις λεπτομέρειες της χρηματοδότησης του πολέμου της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας.

Φαινομενικά, λένε κάποιοι αξιωματούχοι της Ε.Ε., η Ισπανία βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να βοηθήσει. Η οικονομία της αναπτύχθηκε κατά 3,2% το 2024 και προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,6% το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν.

Ωστόσο, από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Αύγουστο του 2025, η Ισπανία έχει διαθέσει μόλις 790 εκατ. ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, προσφέροντας άρματα μάχης και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Κιέλου.

Για σύγκριση, η Γερμανία έχει παράσχει 17,7 δισ. ευρώ και το Ηνωμένο Βασίλειο 13,3 δισ. ευρώ. Γενικά, οι μεσογειακές χώρες υστερούν σημαντικά έναντι των βόρειων και βαλτικών κρατών — η Ιταλία έχει συνεισφέρει 1,7 δισ. ευρώ, ενώ η Ελλάδα 150 εκατ. ευρώ.

Οι απειλές Τραμπ και η στάση της ΕΕ

Όσον αφορά τις απειλές του Τραμπ για επιβολή τιμωρητικών δασμών στην Ισπανία, οι αξιωματούχοι της Ε.Ε. εμφανίστηκαν ατάραχοι. Νομικά, οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επιβάλουν δασμούς σε ένα μόνο κράτος-μέλος, καθώς το εμπόριο αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, ο Τραμπ θα μπορούσε να στοχεύσει συγκεκριμένα ισπανικά προϊόντα, όπως το χοιρινό ή το σέρι.

«Το εμπόριο είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ενεργεί εκ μέρους όλων των κρατών-μελών», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Όλοφ Γκιλ. «Θα απαντήσουμε κατάλληλα, όπως πάντα, σε οποιοδήποτε μέτρο ληφθεί εναντίον ενός ή περισσότερων κρατών-μελών. Και να υπενθυμίσω ότι υπάρχει πλέον συμφωνία Ε.Ε.-ΗΠΑ για το εμπόριο, η οποία παρέχει το πλαίσιο για την επίλυση τέτοιων ζητημάτων».

Η ισπανική κοινή γνώμη συμφωνεί με Σάντσεθ

Παρά την ένταση με την Ουάσινγκτον, η αντιπαράθεση με τον Τραμπ ενδέχεται να λειτουργήσει πολιτικά υπέρ του Σάντσεθ στο εσωτερικό.

Αν και ο Ισπανός πρωθυπουργός είναι γενικά αντιπαθής —το 67% των πολιτών τον θεωρεί «αναξιόπιστο»—, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Ισπανών στηρίζει τη στάση του όσον αφορά την άρνηση να αυξήσει δραστικά τις στρατιωτικές δαπάνες της χώρας.

Ο πολιτικός επιστήμονας Πάμπλο Σιμόν, από το Πανεπιστήμιο Κάρλος Γ΄ της Μαδρίτης, εξηγεί ότι η Ισπανία παραδοσιακά αποφεύγει να εμπλακεί υπερβολικά σε διεθνείς στρατιωτικές υποθέσεις και έχει διατηρήσει στάση ουδετερότητας σε παγκόσμιες συγκρούσεις. Η απόφαση ένταξης στο ΝΑΤΟ το 1982 υπήρξε εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, ενώ εκατομμύρια διαδήλωσαν εναντίον της κυβέρνησης όταν στήριξε την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003.

«Η στάση του Σάντσεθ είναι δημοφιλής, γιατί αντικατοπτρίζει τη συνετή προσέγγιση των Ισπανών στα ζητήματα άμυνας — και ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πολύ αντιδημοφιλής στη χώρα», εξηγεί ο Σιμόν. «Από καθαρά πολιτική σκοπιά, όσο οι Ισπανοί θεωρούν ότι η χώρα τηρεί τις υποχρεώσεις της, αυτή είναι μια κερδοφόρα στρατηγική».

Ακόμα κι αν ο Σάντσεθ ήθελε να υποχωρήσει στις πιέσεις του Τραμπ, δεν διαθέτει την πολιτική στήριξη για να δεσμεύσει τη χώρα σε μια μεγάλη αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Το αριστερό κόμμα Sumar, εταίρος του κυβερνητικού συνασπισμού, αντιτίθεται σε οποιαδήποτε μέτρα που θα μπορούσαν να μειώσουν τη χρηματοδότηση των κοινωνικών προγραμμάτων. Από την άλλη πλευρά, η κεντροδεξιά αντιπολίτευση είναι απίθανο να εγκρίνει τον νέο προϋπολογισμό που θα απαιτούσε μια τέτοια αύξηση στρατιωτικών δαπανών.