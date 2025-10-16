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Φειδίας: Ανακοίνωσε την ίδρυση κόμματος – Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται μέσω… app
Ειδήσεις
14:23 - 16 Οκτ 2025

Φειδίας: Ανακοίνωσε την ίδρυση κόμματος – Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται μέσω… app

Reporter.gr Newsroom
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Τη δημιουργία κόμματος με το όνομα «Άμεση Δημοκρατία» ανακοίνωσε την Πέμπτη (16/10) ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, μέσω βίντεο στα social media.

Φορώντας μύτη κλόουν, ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής της Κύπρου δήλωσε: «Αυτή είναι η σημαντικότερη ανακοίνωση της ζωής μου. Έχει πάνω από ένα χρόνο που βγήκα ευρωβουλευτής και πλέον το είδαμε στην πράξη. Ότι ένας ανεξάρτητος πολιτικός δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα από μόνος του. Κατέληξα, παιδιά, ότι για να πετύχουμε την αλλαγή που θέλουμε πρέπει να αποκτήσουμε δύναμη στη Βουλή και για αυτό ανακοινώνω ότι ξεκινάμε μια νέα διαδικασία για να κάνουμε ένα πολιτικό κόμμα. Και αυτό το κόμμα, παιδιά, το φαντάζομαι να είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τα άλλα».

Ο σκοπός του, συνέχισε, «θα είναι να δώσουμε ακόμη έναν μπάτσο του συστήματος αυτή τη φόρα να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε από μέσα. Με τον τρόπο που δουλεύει σήμερα η Δημοκρατία, τις αποφάσεις τις λαμβάνουν κάποιοι που ψηφίζουν μία αφορά κάθε πέντε χρόνια. Και πιστεύω πως ήρθε επιτέλους η ώρα αυτό το μοντέλο να τελειώσει και να αντικατασταθεί από ένα νέος είδος Δημοκρατίας:

  • Πιο άμεσο
  • Πιο δημοκρατικό

Σε αυτό ο κάθε πολίτης να μπορεί να συμμετέχει στις συζητήσεις, στις αποφάσεις και ακόμη και στις ίδιες τις ψηφοφορίες. Οπότε, με βάση αυτές τις ιδέες το όνομα του κόμματος δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το «Άμεση Δημοκρατία».

Η κεντρική ιδέα, επεσήμανε, «είναι τις αποφάσεις να τις λαμβάνουμε όλοι μαζί και μέσα από ένα app να μπορούμε όλοι να συμμετέχουμε στις διαδικασίες του κόμματος. Για παράδειγμα, τους 56 υποψήφιους βουλευτές που είναι να μπουν στο ψηφοδέλτιο για τις Εκλογές Μαΐου 2026 θα τους διαλέξετε εσείς, μέσω μια δημοκρατικής ψηφοφορίας στο app μας. Και φυσικά ανάμεσα σε αυτούς που θα μπορούν να διεκδικήσουν έναν τέτοιο τρόπο, μια θέση στο ψηφοδέλτιο μας, θα είναι ο οποιοσδήποτε. Και φυσικά, μπορεί εσύ που βλέπεις τώρα αυτό το βίντεο».

Ωστόσο, είπε, και μετά τις εκλογές «αν καταφέρουμε και βγάλουμε κάποιους βουλευτές θα μπορούσαμε μέσα από ένα τέτοιο app να αποφασίζουμε μαζί το τι θα ψηφίζουμε σε σημαντικά θέματα της Βουλής. Αυτό το πράγμα που πάμε να κάνουμε, δεν ξανάγινε! Και να σας πω την αλήθεια, ούτε εγώ ακόμη έχω μια καθαρή εικόνα πώς θα το στήσουμε και πώς θα λειτουργεί ο μηχανισμός. Και φυσικά εννοείται παιδιά όπως όλα τα καινούρια πράγματα, έχει πολλές πιθανότητες να αποτύχει. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι πως πρόκειται για κάτι πολύ διαφορετικό από όσα είμαστε συνηθισμένοι έως τώρα. Και αν μη τι άλλο παιδιά, σίγουρα θα ταράξει τα νερά. Και γι’ αυτό αξίζει να προσπαθήσουμε. Και ποιος ξέρει, μέσω αυτής της ιδέας μπορεί να βοηθήσουμε και εμείς να δημιουργηθεί ένα νέο είδος Δημοκρατίας και με κάποιον τρόπο να γίνει η αρχή για ένα πιο δημοκρατικό, πιο ζωντανό και πιο δίκαιο μέλλον. Ίσως όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, αν πετύχει».

«Και τώρα ήρθε η ώρα να μου πείτε εσείς, παιδιά, τι προτείνετε για αυτή την ιδέα. Πώς νομίζετε ότι πρέπει να υλοποιηθεί επειδή όπως σας είπα είναι ο σκοπός για το κόμμα είναι να το χτίσουμε μαζί. Σας αγαπώ από το βάθος της καρδιάς μου και είμαι ενθουσιασμένος για αυτή τη νέα αρχή», κατέληξε.

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fidias Cyprus (@fidiascyprus)

Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2025 - 14:36
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