ΙΟΒΕ: Υποχώρησε ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Σεπτέμβριο

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Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία υποχώρησε τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους στις 105,2 μονάδες (από 113,9 μον. ένα μήνα πριν), σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με ένα έτος νωρίτερα (110,6 μον.).

Παραμένουν οι αβεβαιότητες στο διεθνές περιβάλλον, με τις προβλέψεις για το εξωτερικό εμπόριο να επιδεινώνονται.

Από την άλλη, οι κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ, ενδεχομένως περιόρισαν τις αρνητικές εκτιμήσεις για το εγχώριο οικονομικό περιβάλλον.

Το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού υποχώρησε στο 78,1% τον Ιούλιο (από 79,1% τον Απρίλιο), με την εξασφαλισμένη παραγωγή να ανέρχεται στους 5 μήνες από 7,2 μήνες τον Απρίλιο.

Μικτές τάσεις στους επιμέρους τομείς της βιομηχανίας τον Αύγουστο.

Ειδικότερα, άνοδος για τα Ορυχεία-Λατομεία (2,4%), αλλά μείωση για τη Μεταποίηση (-0,8%), εντονότερη για το Ηλεκτρικό Ρεύμα (-8,8%). Σε κλάδους υψηλής σημασίας για την ελληνική οικονομία, αύξηση καταγράφηκε στα Βασικά Μέταλλα (8,7%), αλλά υποχώρηση σε Τρόφιμα (-0,6%) και Φαρμακευτικά προϊόντα (-19,3%).