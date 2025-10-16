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Πεσκόφ: Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας πετρέλαιο σε ανταγωνιστικές τιμές
Ειδήσεις
14:07 - 16 Οκτ 2025

Πεσκόφ: Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας πετρέλαιο σε ανταγωνιστικές τιμές

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία δήλωσε την Πέμπτη (16/10) ότι μπορεί να προσφέρει υψηλής ποιότητας πετρέλαιο σε ανταγωνιστικές τιμές σε χώρες, παρά τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τις πείσει να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τόνισε ότι θα παραβιαστούν οι αρχές του ελεύθερου εμπορίου αν οι χώρες δεν έχουν το δικαίωμα επιλογής στις αγορές τους.

Τα σχόλια αυτά ακολούθησαν την ανακοίνωση του Τραμπ την Τετάρτη ότι ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, δεσμεύτηκε να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θα επιχειρήσει στη συνέχεια να πείσει και την Κίνα να αναλάβει παρόμοια δέσμευση, στο πλαίσιο των προσπαθειών των ΗΠΑ να περιορίσουν τα έσοδα της Μόσχας από τον ενεργειακό τομέα.

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