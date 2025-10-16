Καζακστάν: Πάγωμα τιμών σε καύσιμα και τιμολόγια κοινής ωφέλειας έως το 2026 λόγω πληθωρισμού

Η κυβέρνηση του Καζακστάν ανακοίνωσε σήμερα την απόφασή της να «παγώσει» τις τιμές του ντίζελ και συγκεκριμένων τύπων βενζίνης – όπως η 92άρα – μέχρι να υπάρξει σταθεροποίηση του πληθωρισμού, ο οποίος συνεχίζει να ανεβαίνει με διψήφιους ρυθμούς. Παράλληλα, ανέστειλε κάθε προγραμματισμένη αύξηση στα τιμολόγια κοινής ωφέλειας, τουλάχιστον έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2026.

Σε μήνυμά της στην πλατφόρμα Telegram, η κυβέρνηση διευκρίνισε ότι στοχεύει στον περιορισμό της ακρίβειας σε βασικά προϊόντα διατροφής – τα οποία χαρακτηρίζει «κοινωνικής σημασίας» – μέσω της ενίσχυσης της χρηματοδότησης προς τον εγχώριο αγροτικό τομέα.

Ακόμη, δεσμεύτηκε πως θα μειώσει τη φορολογική επιβάρυνση για τις μικρές επιχειρήσεις και θα διευρύνει την πρόσβαση των πολιτών σε προσιτά στεγαστικά δάνεια, ώστε να περιοριστεί η κοινωνική πίεση.

Ο πληθωρισμός στη χώρα – η οποία είναι πλούσια σε ορυκτά και παράγει περίπου το 2% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου – έφτασε τον Σεπτέμβριο στο 12,9%. Το ποσοστό αυτό ξεπερνά σημαντικά τον ήδη αυξημένο πληθωρισμό της Ρωσίας, βασικού εμπορικού εταίρου του Καζακστάν, η οποία αντιμετωπίζει ανάλογες πληθωριστικές πιέσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Αντιδρώντας στην επιτάχυνση του πληθωρισμού, η κεντρική τράπεζα της χώρας αύξησε την περασμένη εβδομάδα το βασικό επιτόκιο στο ιστορικό υψηλό του 18%.

Οι υπόλοιπες χώρες της Κεντρικής Ασίας, που έχουν στενούς οικονομικούς δεσμούς με τη ρωσική οικονομία, έχουν επίσης επηρεαστεί έντονα από την άνοδο των τιμών μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια απότομη αύξηση στην τιμή του υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (LPG) τον Ιανουάριο του 2022 είχε προκαλέσει μαζικές εξεγέρσεις στο Καζακστάν – τις μεγαλύτερες από την ανεξαρτησία της χώρας από την ΕΣΣΔ το 1991. Οι τότε διαδηλώσεις για τις τιμές των καυσίμων εξελίχθηκαν σε γενικευμένες ταραχές, με εκατοντάδες νεκρούς και την ανάγκη εμπλοκής ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων για την αποκατάσταση της τάξης.