Η Μελόνι «έπεισε» τους κυβερνητικούς της εταίρους για συνεισφορά €4,4 δισ. των τραπεζών στον προϋπολογισμό

Το υπουργικό συμβούλιο της Ιταλίας υπό την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι εξετάζει σήμερα 17/10 το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026, μετά τη συμφωνία που επετεύχθη χθες μεταξύ των κομμάτων που στηρίζουν τον κυβερνητικό συνασπισμό, σύμφωνα με την οποία οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας θα συνεισφέρουν συνολικά 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό.

Η συμφωνία έρχεται μετά από εντάσεις μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων του κεντροδεξιού συνασπισμού, του Φόρτσα Ιτάλια (FI) του υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και της Λέγκας του υπουργού Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι, σχετικά με την επιβολή έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών. Το FI είχε δηλώσει αρχικά τη σαφή αντίθεσή του σε οποιονδήποτε τέτοιο φόρο.

Σύμφωνα με πηγές, η συνεισφορά των τραπεζών θα υλοποιηθεί μέσω σειράς μέτρων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η παράταση ενός μέτρου που είχε εφαρμοστεί πέρυσι, το οποίο προβλέπει πάγωμα εκπτώσεων φόρου για την ενίσχυση των κρατικών ταμείων. Η Ιταλική Ένωση Τραπεζών (ABI) ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα την αποδοχή της παράτασης, υποστηρίζοντας τη χρηματοδότηση των δημόσιων ταμείων.

Ο Ματέο Σαλβίνι υπερασπίστηκε τη συμφωνία, δηλώνοντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον σταθμό Sky TG24 ότι δεν πρόκειται για άδικη επιβάρυνση. «Αυτοί που έχουν περισσότερα πρέπει να δίνουν περισσότερα», τόνισε. «Οι τράπεζες θα κλείσουν τη φετινή χρονιά με κέρδη άνω των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε μια περίοδο δυσκολιών, είναι δίκαιο όσοι διαθέτουν περισσότερα να συνεισφέρουν περισσότερο. Δεν πρόκειται για προλεταριακή απαλλοτρίωση».

Η συμφωνία αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο για τη σταθερότητα του προϋπολογισμού του 2026 και για την ενίσχυση των κρατικών πόρων, εν μέσω των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ιταλία σε δημοσιονομικό επίπεδο.