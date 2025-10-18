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ΥΠΟΙΚ Γαλλίας: «Καμπανάκι» να σοβαρευτούμε η τρίτη υποβάθμιση της Γαλλίας μέσα σε ένα χρόνο
Ειδήσεις
10:40 - 18 Οκτ 2025

ΥΠΟΙΚ Γαλλίας: «Καμπανάκι» να σοβαρευτούμε η τρίτη υποβάθμιση της Γαλλίας μέσα σε ένα χρόνο

Reporter.gr Newsroom
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Η Γαλλία δεν έχει την πολυτέλεια να αγνοήσει την τρίτη μείωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης σε λιγότερο από ένα χρόνο, σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Οικονομικών, Ρολάν Λεσκίρ.

«Τρεις οίκοι μας υποβάθμισαν και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτό το "σύννεφο"», δήλωσε στο Franceinfo το Σάββατο, μιλώντας λίγες ώρες αφότου η S&P υποβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας του σε «A+/A-1», από «AA-/A-1+»η S&P υποβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας του σε «A+/A-1», από «AA-/A-1+» προηγουμένως, τόσο σε εγχώριο όσο και σε ξένο νόμισμα. Η αξιολόγηση αυτή, αν και αρνητική, συνοδεύεται από σταθερή προοπτική (stable outlook).

«Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα επιπλέον σύννεφο σε μια πρόγνωση καιρού που ήταν ήδη αρκετά ζοφερή. Είναι μια έκκληση για διαύγεια και υπευθυνότητα», είπε, προσθέτοντας ότι αυτή είναι «μια έκκληση για σοβαρότητα».

Η κίνηση του οίκου αξιολόγησης αναγκάζει ενδεχομένως ορισμένα funds με εξαιρετικά αυστηρά επενδυτικά κριτήρια να πουλήσουν τα ομόλογα της χώρας, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Η υποβάθμιση ολοκληρώνει μια εβδομάδα κατά την οποία ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανέστειλε την εμβληματική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού προγράμματος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για να παραμείνει στο αξίωμα, επιτρέποντάς του να επιβιώσει από μια πρόταση μομφής.

Αυτό έφερε μία κάποια ανάπαυλα στην πολιτική κρίση που παραλίγο να οδηγήσει σε μια ακόμη κατάρρευση της κυβέρνησης και προσφυγή σε πρόωρες εκλογές. Αλλά δεν είναι σαφές ποιος προϋπολογισμός θα προκύψει από μια κοινοβουλευτική συζήτηση όπου η αντιπολίτευση έχει μεγαλύτερη επιρροή για να αντισταθεί στις περικοπές δαπανών και τις αυξήσεις φόρων.

«Δεν αποφασίζω για το αποτέλεσμα του αγώνα πριν καν παιχτεί», δήλωσε ο Λεσκίρ. «Αυτή η συζήτηση ξεκινά τη Δευτέρα στην επιτροπή και συνεχίζεται μέχρι το τέλος του έτους. Εξαρτάται πραγματικά από εμάς και όταν λέω «εμείς» είναι τόσο η κυβέρνηση όσο και το κοινοβούλιο που πρέπει να πείσουν τους παρατηρητές - τους οίκους αξιολόγησης και τις χρηματοπιστωτικές αγορές».

Οι πολιτικές και δημοσιονομικές προκλήσεις της Γαλλίας από τότε που ο Μακρόν προκήρυξε εκλογές τον Ιούνιο του 2024 έχουν προκαλέσει πωλήσεις γαλλικών περιουσιακών στοιχείων, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού της χώρας. Η διαφορά απόδοσης μεταξύ γαλλογερμανικού 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε πάνω από 85 μονάδες βάσης τις τελευταίες εβδομάδες, από λιγότερο από 50 πριν από την πρόωρη ψηφοφορία.

Το ασφάλιστρο έχει μειωθεί σε περίπου 78 μονάδες βάσης από τότε που ο Λεκορνί επέζησε από την πρόταση μομφής αυτής της εβδομάδας.

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