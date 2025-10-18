Αφγανιστάν και Πακιστάν ξεκινούν ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ντόχα

Ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ του Αφγανιστάν και του Πακιστάν θα πραγματοποιηθούν σήμερα (18/10) στην Ντόχα του Κατάρ, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αφγανικής κυβέρνησης, με στόχο την επίλυση των διασυνοριακών συγκρούσεων που έχουν προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων.

«Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μας, οι διαπραγματεύσεις με την πακιστανική πλευρά θα πραγματοποιηθούν σήμερα στην Ντόχα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ.

Η αντιπροσωπεία του Αφγανιστάν, υπό την ηγεσία του υπουργού Άμυνας των Ταλιμπάν, μουλά Μουχάμαντ Γιακούμπ, αναχώρησε για το Κατάρ, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά τη ρήξη της πρόσφατης εκεχειρίας, με αξιωματούχους και των δύο χωρών να μεταβαίνουν σήμερα στο Κατάρ για συνομιλίες, με την ελπίδα να τερματίσουν τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στα σύνορά τους.

Πιο αναλυτικά, όταν ανακοινώθηκε η εκεχειρία την Τετάρτη (15/10), το Πακιστάν δήλωσε ότι αυτή θα διαρκούσε 48 ώρες, αλλά το Αφγανιστάν την χαρακτήρισε έγκυρη μόνο μέχρι τη στιγμή που η αντίπαλη πλευρά θα την παραβίαζε.

Την Παρασκευή το βράδυ (17/10), η Καμπούλ κατηγόρησε το Πακιστάν για παραβίαση της εκεχειρίας, ύστερα από αεροπορικές επιθέσεις που σκότωσαν τουλάχιστον 10 αμάχους στην επαρχία Πακτίκα του ανατολικού Αφγανιστάν. Πακιστανικές στρατιωτικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποιήθηκαν «αεροπορικά πλήγματα ακριβείας στο αφγανικό έδαφος».

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζα Ασίφ, και ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών του Πακιστάν, υποστράτηγος Ασίμ Μάλικ, θα ηγηθούν της πακιστανικής αποστολής στο Κατάρ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Από την πλευρά του Αφγανιστάν, ο υπουργός Άμυνας Μουχάμεντ Γιακούμπ είναι καθ' οδόν για τις συνομιλίες.

«Το Αφγανιστάν πιστεύει σε μια ειρηνική λύση και στην περιφερειακή ασφάλεια, αλλά όλα αυτά συνέβησαν λόγω της επίθεσης από το Πακιστάν», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, προσθέτοντας ότι θεωρεί τις ενέργειες του Πακιστάν «προκλήσεις» και προσπάθεια για παράταση του πολέμου.

Η Καμπούλ «επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να απαντήσει», σημείωσε ο Μουτζάχιντ, ενώ τόνισε ότι, παρά τις προκλήσεις, «οι αφγανικές δυνάμεις πρέπει να απέχουν από κάθε νέα ενέργεια, σεβόμενες την ομάδα των διαπραγματευτών».