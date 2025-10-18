ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αφγανιστάν και Πακιστάν ξεκινούν ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ντόχα
Ειδήσεις
13:08 - 18 Οκτ 2025

Αφγανιστάν και Πακιστάν ξεκινούν ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ντόχα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ του Αφγανιστάν και του Πακιστάν θα πραγματοποιηθούν σήμερα (18/10) στην Ντόχα του Κατάρ, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αφγανικής κυβέρνησης, με στόχο την επίλυση των διασυνοριακών συγκρούσεων που έχουν προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων.

«Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μας, οι διαπραγματεύσεις με την πακιστανική πλευρά θα πραγματοποιηθούν σήμερα στην Ντόχα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ.

Η αντιπροσωπεία του Αφγανιστάν, υπό την ηγεσία του υπουργού Άμυνας των Ταλιμπάν, μουλά Μουχάμαντ Γιακούμπ, αναχώρησε για το Κατάρ, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά τη ρήξη της πρόσφατης εκεχειρίας, με αξιωματούχους και των δύο χωρών να μεταβαίνουν σήμερα στο Κατάρ για συνομιλίες, με την ελπίδα να τερματίσουν τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στα σύνορά τους.

Πιο αναλυτικά, όταν ανακοινώθηκε η εκεχειρία την Τετάρτη (15/10), το Πακιστάν δήλωσε ότι αυτή θα διαρκούσε 48 ώρες, αλλά το Αφγανιστάν την χαρακτήρισε έγκυρη μόνο μέχρι τη στιγμή που η αντίπαλη πλευρά θα την παραβίαζε.

Την Παρασκευή το βράδυ (17/10), η Καμπούλ κατηγόρησε το Πακιστάν για παραβίαση της εκεχειρίας, ύστερα από αεροπορικές επιθέσεις που σκότωσαν τουλάχιστον 10 αμάχους στην επαρχία Πακτίκα του ανατολικού Αφγανιστάν. Πακιστανικές στρατιωτικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποιήθηκαν «αεροπορικά πλήγματα ακριβείας στο αφγανικό έδαφος».

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζα Ασίφ, και ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών του Πακιστάν, υποστράτηγος Ασίμ Μάλικ, θα ηγηθούν της πακιστανικής αποστολής στο Κατάρ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Από την πλευρά του Αφγανιστάν, ο υπουργός Άμυνας Μουχάμεντ Γιακούμπ είναι καθ' οδόν για τις συνομιλίες.

«Το Αφγανιστάν πιστεύει σε μια ειρηνική λύση και στην περιφερειακή ασφάλεια, αλλά όλα αυτά συνέβησαν λόγω της επίθεσης από το Πακιστάν», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, προσθέτοντας ότι θεωρεί τις ενέργειες του Πακιστάν «προκλήσεις» και προσπάθεια για παράταση του πολέμου.

Η Καμπούλ «επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να απαντήσει», σημείωσε ο Μουτζάχιντ, ενώ τόνισε ότι, παρά τις προκλήσεις, «οι αφγανικές δυνάμεις πρέπει να απέχουν από κάθε νέα ενέργεια, σεβόμενες την ομάδα των διαπραγματευτών».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Reuters: «Άδειασαν» οι αμερικανικές αποθήκες από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς
Ειδήσεις

Reuters: «Άδειασαν» οι αμερικανικές αποθήκες από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Μέση Ανατολή: «Παράθυρο» ελπίδας για συμφωνία από Κατάρ και ΗΠΑ – Νέα «βουτιά» στο πετρέλαιο
Ειδήσεις

Μέση Ανατολή: «Παράθυρο» ελπίδας για συμφωνία από Κατάρ και ΗΠΑ – Νέα «βουτιά» στο πετρέλαιο

Τραμπ και Ιράν: Το χρονικό των αντιφάσεων ανάμεσα σε απειλές, εκεχειρίες και εξαγγελίες για συμφωνία
Ειδήσεις

Τραμπ και Ιράν: Το χρονικό των αντιφάσεων ανάμεσα σε απειλές, εκεχειρίες και εξαγγελίες για συμφωνία

Ουκρανικά drones έπληξαν Κριμαία και Κρασνοντάρ – Έξι νεκροί από τις επιθέσεις
Ειδήσεις

Ουκρανικά drones έπληξαν Κριμαία και Κρασνοντάρ – Έξι νεκροί από τις επιθέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
05/08/2026 - 14:36

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Οι 22 πρώην καταγγέλλουν «αυλές», συγκεντρωτισμό και έλλειψη διαφάνειας

Πολιτική
05/08/2026 - 14:21

Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής - Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

Ειδήσεις
05/08/2026 - 14:19

Γερμανία: Ύποπτο drone «πάγωσε» τη λειτουργία του αεροδρομίου της Λειψίας – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Πολιτική
05/08/2026 - 14:05

Στα «χαρακώματα» ΠΑΣΟΚ και Άδωνις για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Νομίσματα
05/08/2026 - 14:04

Bitcoin: Άλμα στα $64.000 με φόντο τη συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/08/2026 - 13:54

Το επετειακό Release Athens 2026 έριξε αυλαία με αξέχαστα live και μοναδικές εμπειρίες – Η Allwyn έδωσε τον δικό της ρυθμό στο φεστιβάλ

Τεχνολογία
05/08/2026 - 13:52

Το AI της Anthropic δημιούργησε ψεύτικες ταυτότητες για να εξαπατήσει ανθρώπους σε νέο περιστατικό κυβερνοασφάλειας

Εμπορεύματα
05/08/2026 - 13:29

Πετρέλαιο: Οι Χούθι αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες στη Μέση Ανατολή – Ανοδικά οι τιμές

Ανεμοδείκτης
05/08/2026 - 13:11

Τρεις κρίσιμες δίκες πριν από τις εκλογές

Πολιτική
05/08/2026 - 13:06

Ανδρουλάκης για Πολιτική Προστασία: Να μη μένει στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη

Πολιτική
05/08/2026 - 12:58

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση και ο Γεωργιάδης να δώσουν απαντήσεις για το κόστος των σπιτιών ανακύκλωσης

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:57

Το Ιράν τα παίζει «όλα για όλα» για να ελέγξει τα Στενά του Ορμούζ

Οικονομία
05/08/2026 - 12:48

Ποιοι κλάδοι «έτρεξαν» περισσότερο το 2024 – Η ακτινογραφία της ICAP CRIF για την ελληνική οικονομία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/08/2026 - 12:32

Emirates: Open Days σε Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα για την πρόσληψη νέων μελών πληρώματος καμπίνας

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:27

Τεράστιο τμήμα πυραύλου της SpaceX προσέκρουσε στη Σελήνη!

Magazino
05/08/2026 - 12:22

Επίδαυρος: Ιστορική πρώτη προσβάσιμη παράσταση με μικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:09

Ρωσική επίθεση σκότωσε τουλάχιστον 17 άτομα στο Κίεβο - Η Ουκρανία έπληξε αποθήκες της Wildberries

Πολιτική
05/08/2026 - 12:00

Συνάντηση Μαρκόπουλου με αντιπροσωπεία του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών ενόψει ΔΕΘ

Ναυτιλία
05/08/2026 - 11:34

Νέες επενδύσεις από τον ΟΛΠ - Αναβάθμιση υποδομών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του λιμανιού

Ειδήσεις
05/08/2026 - 11:16

Σαφάρι με drones στη Χερσώνα: Άμαχος πωλητής στο στόχαστρο ρωσικού UAV

Αυτοδιοίκηση
05/08/2026 - 11:09

Δήμος Αθηναίων: 43 σχολικές αυλές γίνονται πιο πράσινες και πιο δροσερές

Εργασιακά
05/08/2026 - 10:57

Άνοιξε το vouchers.gov.gr για το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 10:51

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ανάληψη έργου κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 800 ΜW στη Λάρισα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
05/08/2026 - 10:38

Coca-Cola HBC: Αύξηση 7,5% στον όγκο πωλήσεων – Αυξάνει τις εκτιμήσεις για έσοδα και κερδοφορία το 2026

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/08/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Άνοδος 4,7% στην επιβατική κίνηση τον Ιούλιο – Πάνω από 19,6 εκατ. επιβάτες στο επτάμηνο

Πολιτική
05/08/2026 - 10:00

Κάλλας: Η Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να απέχει από μονομερείς ενέργειες σε βάρος μελών της ΕΕ

Αναλύσεις
05/08/2026 - 09:52

Χρηματιστήριο: Στις 2650 η ισχυρή αντίσταση – Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 09:45

FARIA Renewables: Νέα συνεργασία με τη ΣΙΔΕΝΟΡ για την πράσινη ενέργεια του αιολικού πάρκου «Αίολος Λάρυμνα»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 09:32

Το ελληνικό ρεύμα ακριβαίνει ξανά: Οι τρεις παράγοντες πίσω από την εκτίναξη

Οικονομία
05/08/2026 - 09:18

Πληθωρισμός: Θετικό σήμα από τα ράφια, προειδοποιητικά καμπανάκια από ενέργεια και κόστος παραγωγής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ