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Το Κογκρέσο καλεί τον Μπιλ Κλίντον να καταθέσει για την υπόθεση Επστάιν
Ειδήσεις
22:35 - 21 Οκτ 2025

Το Κογκρέσο καλεί τον Μπιλ Κλίντον να καταθέσει για την υπόθεση Επστάιν

Reporter.gr Newsroom
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Η Επιτροπή Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, στην οποία πλειοψηφούν οι Ρεπουμπλικάνοι, σχεδιάζει να καλέσει τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον να καταθέσει στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για τις σχέσεις του καταδικασμένου χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν με δημόσια πρόσωπα.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τζέιμς Κόμερ από το Κεντάκι, δήλωσε ότι εργάζεται για τη διοργάνωση μιας κατάθεσης κεκλεισμένων των θυρών του Κλίντον, υποστηρίζοντας ότι «δημόσιες αναφορές, μαρτυρίες επιζώντων και επίσημα έγγραφα δείχνουν πως οι δεσμοί του Κλίντον με τον Επστάιν ήταν πολύ στενότεροι» από αυτούς του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Εργαζόμαστε ώστε να τον φέρουμε για κατάθεση ενώπιον της Επιτροπής», είπε ο Κόμερ, προσθέτοντας ότι «οι αποδείξεις που έχουμε συγκεντρώσει δεν εμπλέκουν κατά κανέναν τρόπο τον πρόεδρο Τραμπ».

Μέχρι στιγμής, εκπρόσωπος του Κλίντον δεν έχει προβεί σε σχόλιο για το αίτημα. Η Επιτροπή εξετάζει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο οι αμερικανικές αρχές διαχειρίστηκαν την υπόθεση Επστάιν και έχει ήδη δημοσιοποιήσει δεκάδες χιλιάδες έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για την περιουσία του.

Οι Δημοκρατικοί μέλη της Επιτροπής, από την πλευρά τους, έδωσαν στη δημοσιότητα μια ευχετήρια κάρτα του 2003 που φέρεται να είχε στείλει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Επστάιν, τρία χρόνια πριν ασκηθούν οι πρώτες κατηγορίες εις βάρος του χρηματιστή. Ο Λευκός Οίκος διέψευσε την αυθεντικότητα της κάρτας.

Η υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο εν μέσω της παράλυσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, καθώς το Κογκρέσο δεν έχει εγκρίνει ακόμη τον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2026. Παρά τις καθυστερήσεις, ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε ότι η έρευνα της Επιτροπής θα συνεχιστεί κανονικά.

Παράλληλα, όλοι οι Δημοκρατικοί βουλευτές και τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι έχουν υπογράψει αίτημα για να τεθεί σε ψηφοφορία πρόταση που θα υποχρεώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλα τα μη απόρρητα αρχεία της υπόθεσης Επστάιν. Η Δημοκρατική βουλευτής Αντελίτα Γκριτζάλβα, που εξελέγη στις 23 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να είναι η 218η υπογραφή, αριθμός που αρκεί για την ενεργοποίηση της διαδικασίας. Ωστόσο, ο Τζόνσον έχει αρνηθεί να την ορκίσει, όσο η Βουλή δεν συνεδριάζει λόγω της κυβερνητικής αδράνειας.

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