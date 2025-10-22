Βρετανία: Κυρώσεις σε δίκτυα διακινητών μεταναστών στα Βαλκάνια

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε σήμερα (22/10) την επιβολή κυρώσεων σε δίκτυα διακινητών μεταναστών που δρουν στα Βαλκάνια και διευκολύνουν τη μετακίνηση παράτυπων μεταναστών προς τη χώρα.

Η νέα αυτή απόφαση εντάσσεται στις προσπάθειες της κυβέρνησης του Εργατικού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να περιορίσει τις παράτυπες διελεύσεις μεταναστών μέσω της Μάγχης με μικρά σκάφη — μια πρόκληση που, μέχρι στιγμής, δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Από την αρχή του έτους, ο αριθμός των αφίξεων έχει φτάσει τους 36.734, γεγονός που δείχνει ότι είναι πιθανό να ξεπεραστεί το σύνολο του 2024.

Ο Στάρμερ, σε δηλώσεις του, τόνισε ότι υπάρχει μια εγκληματική διαδρομή που ξεκινά από τη δυτική Βαλκανική χερσόνησο και καταλήγει στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω της οποίας περνούν παράτυποι μετανάστες, και επανέλαβε την πρόθεσή του να την εξουδετερώσει με τη συνεργασία των Ευρωπαίων εταίρων.

Σύμφωνα με το Φόρεϊν Όφις, οι κυρώσεις στοχεύουν κυρίως οργανωμένα κυκλώματα που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια και είναι αναμεμιγμένα στην πώληση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Παράλληλα, στο στόχαστρο μπαίνουν και εκείνοι που παρέχουν εξοπλισμό, όπως εξωλέμβιες μηχανές, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μεταναστών με πλεούμενα μέσω της Μάγχης.

Τα πρόσωπα και τα δίκτυα που πλήττονται από τις κυρώσεις θα αντιμετωπίζουν απαγόρευση εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο και πλήρη αποκλεισμό από το χρηματοοικονομικό σύστημα της χώρας.

Την ίδια μέρα, ο Στάρμερ φιλοξενεί σύνοδο στο Λονδίνο με τη συμμετοχή ηγετών έξι βαλκανικών κρατών — Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο και Σερβία — αλλά και άλλων Ευρωπαίων αξιωματούχων, όπως ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας, στόχος της συνόδου είναι η εμβάθυνση της περιφερειακής συνεργασίας, η αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή.