Τραμπ: «Παγώνουν» οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά λόγω… Ρίγκαν

Σε μια απρόσμενη εξέλιξη, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης (23/10) ότι διακόπτει «όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις» με τον Καναδά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την Οτάβα για «απαράδεκτη συμπεριφορά» και για «προσπάθεια παρέμβασης στα αμερικανικά δικαστήρια» μέσω πολιτικής διαφήμισης.

Η απόφαση του Τραμπ ήρθε μετά την προβολή τηλεοπτικών σποτ στον Καναδά που κατακρίνουν τους αμερικανικούς δασμούς, τα οποία ο ίδιος χαρακτήρισε “ψεύτικα” και “παραπλανητικά”.

«Ψεύτικη διαφήμιση» με τον Ρόναλντ Ρέιγκαν

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ίδρυμα Ρόναλντ Ρέιγκαν αποκάλυψε πως η καναδική κυβέρνηση «χρησιμοποίησε με δόλο» βίντεο του πρώην προέδρου, όπου εκείνος φέρεται να καταδικάζει τους δασμούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι «η διαφήμιση, αξίας 75.000 δολαρίων, δημιουργήθηκε αποκλειστικά για να επηρεάσει τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και άλλων δικαστηρίων». Πρόσθεσε δε πως «οι δασμοί είναι ουσιώδεις για την εθνική ασφάλεια και την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών» και ότι, λόγω της «απαράδεκτης συμπεριφοράς» του Καναδά, «όλες οι εμπορικές διαπραγματεύσεις τερματίζονται άμεσα».

Το Ίδρυμα Ρέιγκαν επιβεβαίωσε την ύπαρξη της διαφήμισης, τονίζοντας ότι η επαρχία του Οντάριο «παραποίησε» το Προεδρικό Ραδιοφωνικό Διάγγελμα για το Ελεύθερο και Δίκαιο Εμπόριο της 25ης Απριλίου 1987, χωρίς άδεια. Το Ίδρυμα γνωστοποίησε ότι εξετάζει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κοινό να δει το αυθεντικό βίντεο της ομιλίας του Ρέιγκαν.

Ο Κάρνεϊ επιδιώκει διαφοροποίηση των εξαγωγών

Η ανακοίνωση του Τραμπ έγινε λίγες ώρες μετά τη δήλωση του Καναδού πρωθυπουργού, Μαρκ Κάρνεϊ, ότι σκοπεύει να διπλασιάσει τις εξαγωγές προς άλλες αγορές, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από τις ΗΠΑ, εν μέσω όξυνσης των εμπορικών εντάσεων.

Ο Κάρνεϊ είχε συναντηθεί με τον Τραμπ νωρίτερα τον μήνα, επιχειρώντας να αποκαταστήσει τον διάλογο πριν από την προγραμματισμένη αναθεώρηση της συμφωνίας USMCA (ΗΠΑ–Μεξικό–Καναδάς), την οποία ο Τραμπ είχε προωθήσει κατά την πρώτη του θητεία, αλλά πλέον δείχνει να απορρίπτει.

Περισσότερο από το 75% των καναδικών εξαγωγών καταλήγει στις Ηνωμένες Πολιτείες, με καθημερινές συναλλαγές αξίας περίπου 3,6 δισ. καναδικών δολαρίων (περίπου 2,7 δισ. δολάρια ΗΠΑ).

Η καμπάνια του Οντάριο και οι συνέπειες στην αυτοκινητοβιομηχανία

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, υπερασπίστηκε την εκστρατεία, δηλώνοντας ότι «ο Καναδάς δεν θα πάψει να αντιτίθεται στους αμερικανικούς δασμούς» και ότι «η ευημερία χτίζεται μέσα από συνεργασία».

Παράλληλα, οι δασμοί του Τραμπ έχουν πλήξει σοβαρά την καναδική αυτοκινητοβιομηχανία, που εδρεύει κυρίως στο Οντάριο. Πρόσφατα, η εταιρεία Stellantis ανακοίνωσε τη μεταφορά γραμμής παραγωγής από τον Καναδά στο Ιλινόι, επικαλούμενη το αυξημένο κόστος λόγω των αμερικανικών μέτρων.

Ένας νέος εμπορικός πόλεμος στα βόρεια σύνορα

Η απόφαση του Τραμπ να αναστείλει κάθε διαπραγμάτευση εγκαινιάζει έναν νέο κύκλο εμπορικής αντιπαράθεσης με τον Καναδά — έναν από τους στενότερους συμμάχους των ΗΠΑ. Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, η ρήξη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τη Βόρεια Αμερική, καθώς επανεξετάζεται το εμπορικό πλαίσιο της περιοχής, και ενδέχεται να έχει σημαντικές πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις και στις δύο πλευρές των συνόρων.