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Απόσυρση των κινεζικών επιχειρήσεων από το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας ζητεί το Πεκίνο
Ειδήσεις
08:51 - 24 Οκτ 2025

Απόσυρση των κινεζικών επιχειρήσεων από το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας ζητεί το Πεκίνο

Reporter.gr Newsroom
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Η Κίνα κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποσύρει άμεσα τις κινεζικές εταιρείες που συμπεριλήφθηκαν στο 19ο πακέτο κυρώσεων των Βρυξελλών κατά της Ρωσίας, όπως δήλωσε την Πέμπτη (23/10) εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου του Πεκίνου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, στις κυρώσεις εντάσσονται δύο κινεζικά διυλιστήρια συνολικής δυναμικότητας 600.000 βαρελιών ημερησίως, καθώς και η Chinaoil Hong Kong, ο εμπορικός βραχίονας της PetroChina. Τα δύο αυτά διυλιστήρια είναι το Liaoyang Petrochemical και το Shandong Yulong Petrochemical. Οι συγκεκριμένες μονάδες αντιστοιχούν περίπου στο 3% της συνολικής διυλιστικής ικανότητας της Κίνας, η οποία ανέρχεται στα 19 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές κυρώσεις, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια και τη σαφή αντίθεση της Κίνας σε αυτές τις ενέργειες. Παρά τις επανειλημμένες διαβουλεύσεις του Πεκίνου με την ΕΕ για το ζήτημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μετακίνησε τη στάση της, επιλέγοντας να συμπεριλάβει εκ νέου κινεζικές εταιρείες στο 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και να επιβάλει, για πρώτη φορά, κυρώσεις σε μεγάλες κινεζικές πετρελαϊκές εταιρείες και επενδυτές, όπως επισήμανε ο εκπρόσωπος.

Το Πεκίνο έχει επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή του στις μονομερείς κυρώσεις που, σύμφωνα με το ίδιο, στερούνται νομικής βάσης, καθώς δεν στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο ούτε σε κάποια σχετική απόφαση του ΟΗΕ. Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι οι ενέργειες της ΕΕ αντιβαίνουν στο πνεύμα συναίνεσης που έχει διαμορφωθεί ανάμεσα στους ηγέτες της Κίνας και της ΕΕ, υπονομεύοντας σοβαρά τη διμερή οικονομική και εμπορική συνεργασία και επιδρώντας αρνητικά στην παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

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