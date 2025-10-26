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Τραμπ στη Μαλαισία: Συμφωνίες με Ταϊλάνδη, Μαλαισία και Καμπότζη για εμπόριο και κρίσιμης σημασίας ορυκτά
Ειδήσεις
14:25 - 26 Οκτ 2025

Τραμπ στη Μαλαισία: Συμφωνίες με Ταϊλάνδη, Μαλαισία και Καμπότζη για εμπόριο και κρίσιμης σημασίας ορυκτά

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια κίνηση που ενισχύει τη στρατηγική των ΗΠΑ για διαφοροποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων και αντιμετώπιση εμπορικών ανισορροπιών με την Κίνα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα σειρά συμφωνιών με τρεις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας , την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία και την Καμπότζη.

Οι συμφωνίες προβλέπουν αμοιβαία δασμολογική πολιτική, με τις ΗΠΑ να διατηρούν συντελεστή 19% για τις περισσότερες εξαγωγές από τις τρεις χώρες, ενώ η Ταϊλάνδη δεσμεύτηκε να καταργήσει δασμολογικούς φραγμούς για περίπου το 99% των αμερικανικών αγαθών, καλύπτοντας βιομηχανικά προϊόντα, τρόφιμα και γεωργικά προϊόντα.

Παράλληλα, υπογράφηκαν πρωτοβουλίες για συνεργασία στον τομέα των κρίσιμων ορυκτών και των σπάνιων γαιών, με στόχο οι εφοδιαστικές αλυσίδες να μην εξαρτώνται αποκλειστικά από την Κίνα. Η Μαλαισία δεσμεύτηκε να μην επιβάλλει περιορισμούς στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών προς τις ΗΠΑ, αν και δεν διευκρινίζεται εάν η δέσμευση καλύπτει ακατέργαστες ή επεξεργασμένες σπάνιες γαίες.

Οι τρεις χώρες της ASEAN ανέλαβαν επίσης δεσμεύσεις για ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος και των εργασιακών δικαιωμάτων, στο πλαίσιο μιας πιο ευρύτερης ατζέντας βιώσιμης και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας με τις ΗΠΑ.

Η επίσκεψη του Τραμπ στην Κουάλα Λουμπούρ σηματοδοτεί την προσπάθεια της Ουάσινγκτον να ενισχύσει τη γεωοικονομική της παρουσία στην Ασία, δημιουργώντας εναλλακτικές πηγές κρίσιμων υλικών και ενισχύοντας τις εμπορικές σχέσεις με στρατηγικούς εταίρους στην περιοχή.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/10/2025 - 14:28
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