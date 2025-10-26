ΗΠΑ: Το shutdown «παραλύει» τα αεροδρόμια - Αυξάνονται οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις πτήσεων

Το συνεχιζόμενο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές, με τον υπουργό Μεταφορών, Σον Ντάφι, να προειδοποιεί για νέο κύμα καθυστερήσεων και ακυρώσεων πτήσεων τις επόμενες ημέρες.

Μιλώντας στο Fox News, ο Ντάφι τόνισε πως η έλλειψη προσωπικού στους πύργους ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα: «Αυτό που βλέπω να έρχεται τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη είναι περισσότερες ελλείψεις προσωπικού στους πύργους ελέγχου, πράγμα που σημαίνει περισσότερες καθυστερήσεις και ακυρώσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ελεγκτές χωρίς μισθό και υπό πίεση

Από την έναρξη του shutdown την 1η Οκτωβρίου, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και άλλοι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι δεν λαμβάνουν μισθό, καθώς η κυβέρνηση παραμένει χωρίς εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Το αδιέξοδο οφείλεται στις διαφωνίες μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών για τις επιδοτήσεις του Affordable Care Act (Obamacare).

Σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, πολλοί εργαζόμενοι δηλώνουν ασθένεια ή απλώς δεν προσέρχονται στην εργασία τους, ενώ αρκετοί αναζητούν δεύτερη δουλειά ή προσωρινά εισοδήματα για να ανταπεξέλθουν οικονομικά.

«Δεν έχουν δεκάρα», είπε ο Ντάφι. «Έχω μιλήσει με ελεγκτές που βρίσκονται σε πραγματικό άγχος. Την Τρίτη δεν θα υπάρξει μισθός και αυτό τους εξουθενώνει».

Πολιτικό αδιέξοδο χωρίς ορατή λύση

Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τους Ρεπουμπλικανούς για αδιαλλαξία, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει άμεσα αν υπήρχε συμφωνία για τις επιδοτήσεις της υγειονομικής περίθαλψης. Από την πλευρά τους, οι Ρεπουμπλικανοί δηλώνουν ότι θα συζητήσουν το θέμα μόνο μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για το reopening της κυβέρνησης.

Το αποτέλεσμα είναι ένας φαύλος κύκλος πολιτικής αντιπαράθεσης που έχει άμεσο αντίκτυπο στις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων και επιβατών.

Ορατός ο κίνδυνος για χάος στις αερομεταφορές

Με την έλλειψη προσωπικού να αυξάνεται και τα αεροδρόμια να λειτουργούν ήδη στο όριο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αν το shutdown συνεχιστεί, η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε εκτεταμένες καθυστερήσεις πτήσεων, ακόμη και προσωρινό «πάγωμα» πτήσεων σε ορισμένες περιοχές των ΗΠΑ.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά αξιωματούχος του Υπουργείου Μεταφορών: «Αν δεν υπάρξει λύση σύντομα, δεν θα μιλάμε απλώς για ταλαιπωρία των ταξιδιωτών, αλλά για ζήτημα ασφάλειας πτήσεων».