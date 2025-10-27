Απίθανη θεωρεί η Σεούλ μία συνάντηση Τραμπ - Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αναχώρησε από το διεθνές αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ, πρωτεύουσας της Μαλαισίας, με προορισμό την Ιαπωνία, η οποία αποτελεί τον δεύτερο σταθμό της περιοδείας του στην Ασία.

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψής του στην Ιαπωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να έχει συνομιλίες με τη νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται επίσης συνάντηση με τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο.

Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ θα ταξιδέψει στη Νότια Κορέα, όπου θα λάβει μέρος στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC). Στο περιθώριο της συνόδου, προγραμματίζεται κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, με στόχο την προώθηση εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

«Απίθανη» μία συνάντηση Τραμπ – Κιμ Γιονγκ Ουν

Μία σύμβουλος επί θεμάτων ασφάλειας της νοτιοκορεατικής προεδρίας δήλωσε σήμερα (27/10) ότι δεν θεωρεί πιθανό να πραγματοποιηθεί σύντομα συνάντηση ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η Ο Χιουν-Τζου, αναπληρώτρια διευθύντρια Εθνικής Ασφάλειας του προεδρικού γραφείου της Νότιας Κορέας, ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι, παρά τις φήμες που κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με πιθανή συνάντηση των δύο ηγετών κατά τη διάρκεια της ασιατικής περιοδείας του προέδρου Τραμπ.