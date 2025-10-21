Δεξιά στροφή στην Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας

Η Σανάε Τακαΐτσι εξασφάλισε την Τρίτη (21/10) τις απαιτούμενες ψήφους για να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.

Η ψηφοφορία στο κοινοβούλιο πραγματοποιήθηκε μετά τη σύναψη νέας συμφωνίας συνασπισμού με το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της. Η εκλογή της σηματοδοτεί μια στροφή προς τα δεξιά στην Ιαπωνία

Ο νέος συνασπισμός του LDP είναι με το δεξιό Κόμμα Καινοτομίας της Ιαπωνίας, γνωστό ως Ishin.

Η σκληροπυρηνική συντηρητική Τακαΐτσι έσπασε το πολιτικό «γυάλινο ταβάνι» στην Ιαπωνία. Υποστηρίκτρια του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε, έχει, σύμφωνα με το Reuters, την αποστολή να δώσει ώθηση σε μια οικονομία που μαστίζεται από αργή ανάπτυξη και αυξανόμενες τιμές.

Ενώ η νίκη της σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή για μια χώρα όπου οι άνδρες εξακολουθούν να έχουν συντριπτική επιρροή, διόρισε μόνο δύο γυναίκες στο υπουργικό της συμβούλιο, πολύ λιγότερες από ό,τι είχε υποσχεθεί.

Η Τακαΐτσι είναι επίσης πιθανό να οδηγήσει σε μια απότομη κίνηση προς τα δεξιά σε θέματα όπως η μετανάστευση και η άμυνα - καθιστώντας την την τελευταία ηγέτιδα που συνάδει με την ευρύτερη δεξιά στροφή στην παγκόσμια πολιτική. Μάλιστα, την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να συναντήσει και τον Ντόναλντ Τραμπ.