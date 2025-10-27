ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΕ–Κίνα: Οι συνομιλίες για τις σπάνιες γαίες &amp; το έκτακτο σχέδιο της Κομισιόν
Ειδήσεις
20:43 - 27 Οκτ 2025

ΕΕ–Κίνα: Οι συνομιλίες για τις σπάνιες γαίες & το έκτακτο σχέδιο της Κομισιόν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Εντός αυτής της εβδομάδας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα θα πραγματοποιήσουν διαπραγματεύσεις με στόχο την επίλυση των εμπορικών εντάσεων που προκλήθηκαν από τους κινεζικούς περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και κρίσιμων πρώτων υλών, μέτρο που απειλεί να πλήξει ιδιαίτερα τον ευρωπαϊκό κλάδο αυτοκινήτων και τεχνολογίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φιλοξενήσει την Πέμπτη κινεζική αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Όλοφ Γκιλ. Προκαταρκτικές συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν ήδη τη Δευτέρα για την προετοιμασία της συνάντησης.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Πεκίνο ανακοίνωσε ενίσχυση των ελέγχων στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών, καθιερώνοντας νέο καθεστώς αδειών. Σύμφωνα με αυτό, κάθε εταιρεία στο εξωτερικό που χρησιμοποιεί προϊόντα με ίχνη κινεζικών ορυκτών θα χρειάζεται ειδική άδεια εξαγωγής, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην ΕΕ, η οποία εξαρτάται από την Κίνα για την προμήθεια υλικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, μπαταριών και μικροτσίπ.

Παράλληλη κρίση με τη Nexperia

Την ίδια στιγμή, εμπορική διένεξη έχει ξεσπάσει γύρω από την ολλανδική Nexperia, καθώς το Πεκίνο απέτρεψε τις εξαγωγές προϊόντων της θυγατρικής της στην Κίνα, πιθανώς σε αντίποινα για την κρατική παρέμβαση στην μητρική εταιρεία λόγω ανησυχιών για τον έλεγχο της κινεζικής Wingtech Technology.

Οι συνομιλίες στις Βρυξέλλες συμπίπτουν με τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, όπου θα συζητηθεί η αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να καθυστερήσει για έναν χρόνο την εφαρμογή των νέων αδειών, δίνοντας χρόνο για επανεξέταση του πλαισίου.

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει σχέδιο προστασίας της βιομηχανίας της ΕΕ, το οποίο περιλαμβάνει:

  • Αύξηση της παραγωγής κρίσιμων ορυκτών εντός Ευρώπης,
  • Διεύρυνση του δικτύου εναλλακτικών προμηθευτών,
  • Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών,
  • Δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού αποθεματοποίησης και προμηθειών.

Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα προσωρινών εξαγωγών μικροτσίπ της Nexperia για να διασφαλιστεί η συνέχιση της παραγωγής μέχρι να βρεθεί μακροπρόθεσμη λύση.

Η ΕΕ επιδιώκει διαπραγματευτική λύση αλλά έχει ήδη προετοιμάσει εμπορικά μέτρα αντίποινων σε περίπτωση αποτυχίας. Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ξεκαθάρισε ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι», μετά από έκκληση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να αξιοποιηθεί το ευρωπαϊκό εργαλείο κατά του οικονομικού εξαναγκασμού, το ισχυρότερο όπλο της ΕΕ στο εμπόριο.

Η εβδομάδα αναμένεται κρίσιμη για τις ευρω-κινεζικές σχέσεις, καθώς και για τη σταθερότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών που εξαρτώνται από κρίσιμες πρώτες ύλες.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/10/2025 - 20:56
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση
Ειδήσεις

Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση

Γάλλιο: Το ελληνικό «όπλο» της Metlen στον τεχνολογικό πόλεμο Δύσης-Κίνας
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Γάλλιο: Το ελληνικό «όπλο» της Metlen στον τεχνολογικό πόλεμο Δύσης-Κίνας

Πέθανε στα 97 του ο πρώην πρωθυπουργός της Κίνας Ζου Ρονγκτζί
Ειδήσεις

Πέθανε στα 97 του ο πρώην πρωθυπουργός της Κίνας Ζου Ρονγκτζί

Φαραντούρης: «Χαστούκι» Κομισιόν στην Τουρκία για τον αποκλεισμό Κύπρου από την COP31
Πολιτική

Φαραντούρης: «Χαστούκι» Κομισιόν στην Τουρκία για τον αποκλεισμό Κύπρου από την COP31

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:14

USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:00

Σεισμός στη δυτική Κολομβία: Οι πιο ευάλωτες κοινότητες ζητούν άμεση βοήθεια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 21:17

Μαντζιόνε: Παραδέχθηκε τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Magazino
14/08/2026 - 21:00

Υπερπροστασία: Μήπως βλάπτουμε τα παιδιά προσπαθώντας να τα σώσουμε;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 20:10

Η Ουκρανία ψάχνει Patriot, η Ρωσία αυξάνει την πίεση – Πού οδηγείται ο πόλεμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:32

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:00

Πέντε χρόνια Ταλιμπάν: Η ζωή των Αφγανών γυναικών γίνεται όλο και πιο ασφυκτική

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:30

Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:00

«Μπλόκο» στη Γαλλία για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 15

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα – Πρωταγωνιστές τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:30

ΗΠΑ: «Επ’ αόριστον» ο αποκλεισμός του Ιράν από τη θάλασσα – Έρχονται πρωτοφανή οικονομικά μέτρα

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:22

«Απαράδεκτη» η επίσκεψη Πούτιν στις Κουρίλες – Σκληρή αντίδραση από την Ιαπωνία

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 17:11

Προς τρίτη σερί κερδοφόρα εβδομάδα η Wall Street

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 16:52

«Καταλύτης» για το Κυπριακό η περίκλειστη Αμμόχωστος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/08/2026 - 16:42

Πώς βλέπουν στην Κύπρο τις εξελίξεις με τον GSI: Η Τουρκία παραμένει ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»

Οικονομία
14/08/2026 - 15:34

ΑΑΔΕ: 48ωρα λουκέτα και πρόστιμα σε εστιατόρια, mini market και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε Σαντορίνη και Νάξο

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 15:09

Η εξαφάνιση των μετρητών και η δημοκρατία

Πολιτική
14/08/2026 - 14:24

Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα ανοιχτός προορισμός για όλους – Μηδενική ανοχή σε διακρίσεις και αντισημιτισμό

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:18

Ανοίγει ξανά ο Λόφος Λυκαβηττού τα μεσάνυχτα - Ο Λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:10

Αίρεται το απαγορευτικό σε Ραφήνα και Λαύριο: Μπαίνουν έξτρα πλοία για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:55

«Πληρωμένη» απάντηση των Βρετανών στον Νετανιάχου για τα περί «Ισλαμικής Δημοκρατίας»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:51

«Πρωτοφανείς» βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία άφησαν πίσω τους έξι νεκρούς

Εμπορεύματα
14/08/2026 - 12:55

Πετρέλαιο: Ανεβαίνει ξανά μετά από επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ - Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν νέες κυρώσεις

Πολιτική
14/08/2026 - 12:34

Δένδιας: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:30

Το εμπορικό πλεόνασμα της ευρωζώνης ανήλθε σε €8,6 δισ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/08/2026 - 12:14

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 6,9% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούνιο

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:13

Ευρωζώνη: Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% το β' τρίμηνο 2026

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:59

Πώς ο Τραμπ και ο Μασκ αναθέρμαναν μια σχέση που έμοιαζε τελειωμένη

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:56

Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές drones

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 11:42

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση των 2.600 μονάδων - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ