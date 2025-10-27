ΕΕ–Κίνα: Οι συνομιλίες για τις σπάνιες γαίες & το έκτακτο σχέδιο της Κομισιόν

Εντός αυτής της εβδομάδας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα θα πραγματοποιήσουν διαπραγματεύσεις με στόχο την επίλυση των εμπορικών εντάσεων που προκλήθηκαν από τους κινεζικούς περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και κρίσιμων πρώτων υλών, μέτρο που απειλεί να πλήξει ιδιαίτερα τον ευρωπαϊκό κλάδο αυτοκινήτων και τεχνολογίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φιλοξενήσει την Πέμπτη κινεζική αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Όλοφ Γκιλ. Προκαταρκτικές συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν ήδη τη Δευτέρα για την προετοιμασία της συνάντησης.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Πεκίνο ανακοίνωσε ενίσχυση των ελέγχων στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών, καθιερώνοντας νέο καθεστώς αδειών. Σύμφωνα με αυτό, κάθε εταιρεία στο εξωτερικό που χρησιμοποιεί προϊόντα με ίχνη κινεζικών ορυκτών θα χρειάζεται ειδική άδεια εξαγωγής, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην ΕΕ, η οποία εξαρτάται από την Κίνα για την προμήθεια υλικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, μπαταριών και μικροτσίπ.

Παράλληλη κρίση με τη Nexperia

Την ίδια στιγμή, εμπορική διένεξη έχει ξεσπάσει γύρω από την ολλανδική Nexperia, καθώς το Πεκίνο απέτρεψε τις εξαγωγές προϊόντων της θυγατρικής της στην Κίνα, πιθανώς σε αντίποινα για την κρατική παρέμβαση στην μητρική εταιρεία λόγω ανησυχιών για τον έλεγχο της κινεζικής Wingtech Technology.

Οι συνομιλίες στις Βρυξέλλες συμπίπτουν με τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, όπου θα συζητηθεί η αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να καθυστερήσει για έναν χρόνο την εφαρμογή των νέων αδειών, δίνοντας χρόνο για επανεξέταση του πλαισίου.

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει σχέδιο προστασίας της βιομηχανίας της ΕΕ, το οποίο περιλαμβάνει:

Αύξηση της παραγωγής κρίσιμων ορυκτών εντός Ευρώπης,

Διεύρυνση του δικτύου εναλλακτικών προμηθευτών,

Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών,

Δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού αποθεματοποίησης και προμηθειών.

Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα προσωρινών εξαγωγών μικροτσίπ της Nexperia για να διασφαλιστεί η συνέχιση της παραγωγής μέχρι να βρεθεί μακροπρόθεσμη λύση.

Η ΕΕ επιδιώκει διαπραγματευτική λύση αλλά έχει ήδη προετοιμάσει εμπορικά μέτρα αντίποινων σε περίπτωση αποτυχίας. Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ξεκαθάρισε ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι», μετά από έκκληση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να αξιοποιηθεί το ευρωπαϊκό εργαλείο κατά του οικονομικού εξαναγκασμού, το ισχυρότερο όπλο της ΕΕ στο εμπόριο.

Η εβδομάδα αναμένεται κρίσιμη για τις ευρω-κινεζικές σχέσεις, καθώς και για τη σταθερότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών που εξαρτώνται από κρίσιμες πρώτες ύλες.