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Γερμανική στροφή στις σχέσεις με Τουρκία: «Παράθυρο» Βερολίνου για ευρωπαϊκή προοπτική της Άγκυρας
Ειδήσεις
18:34 - 27 Οκτ 2025

Γερμανική στροφή στις σχέσεις με Τουρκία: «Παράθυρο» Βερολίνου για ευρωπαϊκή προοπτική της Άγκυρας 

Reporter.gr Newsroom
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«Παρά τον αυταρχισμό του Ερντογάν, η Γερμανία 'φλερτάρει' την Τουρκία». Με αυτή τη διαπίστωση αρχίζει η ανάλυση της εφημερίδας Tagesspiegel για την επικείμενη επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα «οι επαφές σε κορυφαίο επίπεδο εκφράζουν μία νέα πολιτική της Γερμανίας για την Τουρκία.     

Σύμφωνα με αναμετάδοση της DW το Βερολίνο 'φλερτάρει' την κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία τελευταία, με τη συμβολή της στη διεθνή συμφωνία για τη Γάζα, έχει ενισχύσει τον γεωπολιτικό ρόλο της. Τώρα η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προσφέρει στην Άγκυρα μία 'θετική ατζέντα' και φαίνεται ανοιχτή σε μια ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαμφισβητούμενα ζητήματα, όπως ο αυταρχισμός του Ερντογάν, περνούν σε δεύτερη μοίρα».

Η εφημερίδα του Βερολίνου κάνει λόγο για μία «στροφή» της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής, «πίσω από την οποία κρύβεται Ρεάλπολιτικ: καθώς ο ρόλος της Τουρκίας γίνεται πιο σημαντικός, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θεωρεί ενδεδειγμένο να διατηρεί μονίμως καλές σχέσεις με μία χώρα που βρίσκεται στο σημείο όπου η Ευρώπη συναντά την Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή. Η ΕΕ επίσης εντατικοποιεί τις επαφές της. Μία ημέρα μετά τη συνάντηση του (Γερμανού ΥΠ.ΕΞ.) Βάντεφουλ με τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν, εκείνος ταξίδεψε στο Λουξεμβούργο για να συναντηθεί με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλλας. Στη συνομιλία αυτή, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, ο Φιντάν ζήτησε 'ένα νέο στρατηγικό όραμα' για τις σχέσεις της χώρας του με την Ευρώπη».

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