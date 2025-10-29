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Ξένες επενδύσεις $28 δισ. στη Συρία – Ο αλ Σάρα υπόσχεται «νέα εποχή ανοικοδόμησης» με διεθνή υποστήριξη
Ειδήσεις
18:10 - 29 Οκτ 2025

Ξένες επενδύσεις $28 δισ. στη Συρία – Ο αλ Σάρα υπόσχεται «νέα εποχή ανοικοδόμησης» με διεθνή υποστήριξη

Reporter.gr Newsroom
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Ξένες επενδύσεις συνολικού ύψους κοντά στα 28 δισ. δολάρια έχει προσελκύσει η Συρία, σύμφωνα με τον Αχμέντ αλ Σάρα, ο οποίος δήλωσε – στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Πρωτοβουλίας Μελλοντικών Επενδύσεων στο Ριάντ – ότι οι συριακοί νόμοι έχουν τροποποιηθεί ώστε να επιτρέπουν στους ξένους επενδυτές να μεταφέρουν κεφάλαια εκτός της χώρας.  

Στην ίδια συνδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (29/10) παρουσία και του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο αλ Σάρα είπε χαρκατηριστικά: «Θέλουμε να ανοικοδομήσουμε τη Συρία μέσω επενδύσεων» και τόνισε ότι θα πρέπει η χώρα να μετατραπεί σε «εμπορικό διάδρομο».

Μια ομιλία του αλ Σάρα σε παγκόσμιους ηγέτες του χρηματοπιστωτικού, τραπεζικού και ενεργειακού τομέα θα ήταν αδιανόητη πριν από λίγα χρόνια, αφού όχι μόνο ήταν διοικητής της Αλ Κάιντα στη Συρία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, αλλά και επικηρυγμένος από τους Αμερικανούς.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες, ο αλ Σάρα έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς η μεταβατική κυβέρνησή του επιδιώκει να δώσει ένα διαφορετικό μήνυμα· να πείσει τη διεθνή κοινότητα πως η σχέση του αλ Σάρα με την ισλαμική τρομοκρατία αποτελεί παρελθόν και να αποκαταστήσει τους δεσμούς της Συρίας με τις παγκόσμιες δυνάμεις που απέφευγαν τη Δαμασκό κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Άσαντ.

Τον Μάιο, το Ριάντ φιλοξένησε μια ιστορική συνάντηση μεταξύ του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, του αλ Σάραα και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επαίνεσε τον αλ Σάραα και δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα άρει όλες τις κυρώσεις κατά της Συρίας για να βοηθήσει τη χώρα να ανοικοδομηθεί.

Επίδικο η άρση των αμερικανικών κυρώσεων

Παρά τη δέσμευση του Τραμπ και τις εκτεταμένες εξαιρέσεις που χορηγούνται τώρα στη Συρία, οι αυστηρότερες κυρώσεις – γνωστές ως κυρώσεις του Καίσαρα – απαιτούν την κατάργηση από το Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Οι βουλευτές των ΗΠΑ έχουν διχαστεί για το θέμα, αλλά αναμένεται να λάβουν απόφαση μέχρι το τέλος του έτους.

Ενώ η Συρία έχει ήδη προσελκύσει διεθνές ενδιαφέρον για μεγάλα αναπτυξιακά έργα, η πλήρης κατάργησή τους αναμένεται να πυροδοτήσει αυξημένη όρεξη για επενδύσεις.

Τον Αύγουστο, η Συρία υπέγραψε 12 επενδυτικές συμφωνίες αξίας 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων έργων υποδομών, μεταφορών και ακινήτων με στόχο την αναζωογόνηση της κατεστραμμένης από τον πόλεμο οικονομίας.

Μια έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας προέβλεψε το κόστος της ανοικοδόμησης της Συρίας στα 216 δισεκατομμύρια δολάρια, λέγοντας ότι το ποσό ήταν μια «συντηρητική καλύτερη εκτίμηση».

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