Κολιέ του Σαλβαντόρ Νταλί βγήκε σε δημοπρασία και πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ

Ένα εντυπωσιακό κολιέ του Salvador Dalí, με τίτλο Swirling Sea Necklace (Κολιέ Στροβιλιζόμενη Θάλασσα), πωλήθηκε σε δημοπρασία σουρεαλιστικής και μοντέρνας τέχνης του οίκου Sotheby’s στην τιμή-ρεκόρ των 858.500 δολαρίων (736.600 ευρώ), σχεδόν διπλασιάζοντας την εκτιμώμενη αξία του, η οποία κυμαινόταν μεταξύ 300.000 και 500.000 ευρώ.

Το έργο αποτελείται από 18 καράτια χρυσού σκαλισμένου σε κυματιστό κυκλικό σχήμα, με ένθετα διαμάντια, ένα μεγάλο μαργαριτάρι, καθώς και ζαφείρια και σμαράγδια που δημιουργούν την εντύπωση κυμάτων που σπάνε πάνω σε χρυσή ακτή.

Ο Dalí το σχεδίασε το 1954, αλλά η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1963 από το ατελιέ Alemany & Co. στη Νέα Υόρκη, για λογαριασμό της São Schlumberger, μίας από τις πιο κομψές και επιδραστικές συλλέκτριες της εποχής. Η São, σύζυγος του δισεκατομμυριούχου Pierre Schlumberger, υπήρξε ένθερμη θαυμάστρια του Dalí και του ανέθεσε επίσης το πορτρέτο της, καθισμένη για εκείνον αρκετές φορές μεταξύ 1963 και 1965.