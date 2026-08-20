Πετρέλαιο: Σπάνια δημοπρασία της Aramco – Η Κίνα αγοράζει 24 εκατ. βαρέλια εν μέσω πολέμου

Σημαντικές ποσότητες σαουδαραβικού αργού εξασφάλισαν κινεζικά διυλιστήρια μέσω μιας σπάνιας δημοπρασίας της Saudi Aramco, σε μια εξέλιξη που στρέφει εκ νέου το ενδιαφέρον της αγοράς στην πορεία της κινεζικής ζήτησης πετρελαίου, μετά την υποχώρηση των εισαγωγών που προκάλεσαν οι επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν, αναφέρει σε δημοσίευμα του το Bloomberg.

Συνολικά 10 εκατ. βαρέλια σαουδαραβικού αργού των ποικιλιών Arab Medium και Arab Heavy αγοράστηκαν μέσω της δημοπρασίας, σύμφωνα με traders που έχουν γνώση της συναλλαγής. Τα φορτία προορίζονται για άμεση φόρτωση.

Μεταξύ των αγοραστών περιλαμβάνονται τα κρατικά διυλιστήρια PetroChina και Sinochem Group, η Unipec, ο εμπορικός βραχίονας της Sinopec Group, καθώς και η ιδιωτική Rongsheng Petrochemical.

Επιπλέον 14 εκατ. βαρέλια μέσω ετήσιων συμβολαίων

Παράλληλα με τη δημοπρασία, κινεζικές εταιρείες διύλισης έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστον ακόμη 14 εκατ. βαρέλια σαουδαραβικού αργού για φόρτωση τον επόμενο μήνα.

Στους αγοραστές περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η Zhenhua Oil, με τις συγκεκριμένες ποσότητες να έχουν εξασφαλιστεί στο πλαίσιο ετήσιων συμβολαίων με τη Saudi Aramco.

Η συνδυασμένη εικόνα των αγορών μέσω της δημοπρασίας και των μακροπρόθεσμων συμφωνιών παρακολουθείται στενά από την αγορά, καθώς θα μπορούσε να προσφέρει ενδείξεις για την πορεία της ζήτησης στην Κίνα, τον μεγαλύτερο εισαγωγέα αργού παγκοσμίως.

Επιστρέφει η κινεζική ζήτηση;

Το βασικό ερώτημα για τους traders είναι εάν οι νέες αγορές αποτελούν ένδειξη μιας πιο σταθερής ανάκαμψης της κινεζικής ζήτησης ή εάν πρόκειται κυρίως για κινήσεις που σχετίζονται με την κάλυψη άμεσων αναγκών και την αναπλήρωση αποθεμάτων.

Η Κίνα είχε περιορίσει τις εισαγωγές αργού και τη δραστηριότητα των διυλιστηρίων της, καθώς επιχείρησε να περιορίσει τις επιπτώσεις από τον πόλεμο με το Ιράν. Η μειωμένη κινεζική ζήτηση αποτέλεσε παράλληλα έναν από τους παράγοντες που συνέβαλαν στο να μην υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Η πρόσφατη αύξηση των αγορών από τη Μέση Ανατολή, επομένως, αποτελεί εξέλιξη που θα μπορούσε να μεταβάλει τις ισορροπίες στην αγορά, εφόσον αποδειχθεί ότι αντανακλά διατηρήσιμη επιστροφή της ζήτησης.

Η δημοπρασία της Aramco και τα φορτία εκτός Ορμούζ

Στο πλαίσιο της δημοπρασίας, η Saudi Aramco προσέφερε φορτία αργού με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο, τα οποία βρίσκονται εκτός των Στενών του Ορμούζ. Τα φορτία μπορούσαν να φορτωθούν ακόμη και μέσα στον Αύγουστο, γεγονός που προσέφερε στους αγοραστές μια εναλλακτική πηγή εφοδιασμού σε μια περίοδο έντονων προβλημάτων στις θαλάσσιες μεταφορές.

Οι εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ έχουν δημιουργήσει σοβαρές προκλήσεις τόσο για τη Σαουδική Αραβία όσο και για τους Ασιάτες πελάτες της.

Το Γιανμπού αποκτά στρατηγική σημασία

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα έχει αποκτήσει αυξημένη σημασία για τις σαουδαραβικές εξαγωγές πετρελαίου, καθώς οι αναταράξεις στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ έχουν καταστήσει αναγκαίες τις εναλλακτικές διαδρομές.

Ωστόσο, ούτε η διαδρομή μέσω της Ερυθράς Θάλασσας είναι απαλλαγμένη από κινδύνους. Οι απειλές από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι έχουν αυξήσει το ρίσκο για τους πλοιοκτήτες και έχουν επηρεάσει τις επιλογές μεταφοράς.

Ως αποτέλεσμα, ορισμένα δεξαμενόπλοια επιλέγουν πλέον μεγαλύτερες και ακριβότερες διαδρομές γύρω από την Αφρική, προκειμένου να μειώσουν την έκθεσή τους σε πιθανές επιθέσεις.

Δυσκολίες στις παραδόσεις προς την Κίνα

Οι κατανομές φορτίων της Aramco προς την Κίνα για τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκαν μετά από διαπραγματεύσεις με Ασιάτες πελάτες σχετικά με τους όρους παράδοσης.

Ορισμένα κινεζικά διυλιστήρια είχαν εκφράσει αντιδράσεις όταν ενημερώθηκαν ότι θα έπρεπε να παραλάβουν πετρέλαιο από το Γιανμπού, γεγονός που καταδεικνύει τις πρακτικές και οικονομικές δυσκολίες που δημιουργεί η νέα πραγματικότητα στις θαλάσσιες μεταφορές.

Οι ακριβείς όροι παράδοσης, όπως και η τιμολόγηση των συγκεκριμένων φορτίων προς τους Κινέζους αγοραστές, δεν έχουν γίνει γνωστοί.

Πολύ χαμηλότερες οι ροές σε σχέση με την προπολεμική περίοδο

Παρά τη σημαντική αύξηση των πρόσφατων αγορών, οι ποσότητες παραμένουν αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.

Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, η Κίνα εισήγαγε συνήθως περίπου 40 έως 50 εκατ. βαρέλια σαουδαραβικού πετρελαίου τον μήνα.

Ως εκ τούτου, ακόμη και αν συνυπολογιστούν τα 10 εκατ. βαρέλια της δημοπρασίας και τα τουλάχιστον 14 εκατ. βαρέλια που έχουν εξασφαλιστεί μέσω ετήσιων συμβολαίων για τον επόμενο μήνα, οι συνολικές ποσότητες εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά από τα προηγούμενα επίπεδα.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι η αγορά έχει ακόμη μπροστά της να διαπιστώσει εάν πρόκειται για μια ουσιαστική επαναφορά των κινεζικών εισαγωγών ή για μια προσωρινή αύξηση των αγορών.

Ενισχύεται το ενδιαφέρον για πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής

Την ίδια ώρα, φαίνεται να αυξάνεται το ενδιαφέρον των κινεζικών διυλιστηρίων για αργό από τη Μέση Ανατολή.

Η Rongsheng και άλλοι Κινέζοι αγοραστές έχουν πραγματοποιήσει πρόσφατα αγορές ιρακινού πετρελαίου, ενώ η Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) έχει προχωρήσει ήδη στην προκήρυξη της ένατης δημοπρασίας της για τη διάθεση φορτίων αργού.

Η Adnoc συγκαταλέγεται μεταξύ των παραγωγών που έχουν καταφέρει να διατηρήσουν με μεγαλύτερη επιτυχία τις εξαγωγές τους από τον Περσικό Κόλπο, παρά τους αυξημένους κινδύνους που έχουν δημιουργηθεί λόγω της σύγκρουσης και τις σοβαρές διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η αύξηση των κινεζικών αγορών σαουδαραβικού και ευρύτερα μεσανατολικού πετρελαίου αποτελεί, επομένως, μια εξέλιξη που αναμένεται να παρακολουθείται στενά από την αγορά. Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν η Κίνα επιστρέφει σταδιακά στην προηγούμενη αγοραστική της δυναμική ή εάν οι νέες συναλλαγές αποτελούν μια προσωρινή προσαρμογή στις ιδιαίτερα σύνθετες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.