Η «παράλληλη πραγματικότητα» της Ρωσίας: Από την απομόνωση στη δημιουργία ενός νέου κόσμου εκδηλώσεων

Από τότε που εξαπέλυσε τη γενικευμένη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, η Ρωσία έχει βρεθεί εκτός του δυτικού πολιτιστικού και αθλητικού κόσμου. Οι αποκλεισμοί από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το διαγωνισμό της Eurovision – εκδηλώσεις με τις οποίες η Μόσχα είχε παραδοσιακά στενή σχέση – ανάγκασαν το Κρεμλίνο να αναζητήσει εναλλακτικές. Και το έκανε, δημιουργώντας ένα είδος «παράλληλου σύμπαντος» εκδηλώσεων, όπου η Ρωσία προσπαθεί να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί μόνη της.

Αποκλεισμός και «αντίγραφα»

Όπως επισημαίνει το CNBC, οι νέες ρωσικές πρωτοβουλίες παρουσιάζονται ως εγχώρια υποκατάστατα των διεθνών διοργανώσεων από τις οποίες η χώρα έχει αποκλειστεί. Παρότι οι περισσότεροι Ρώσοι αντιλαμβάνονται ότι αυτές οι εκδηλώσεις δεν είναι το «πραγματικό πράγμα», τις βλέπουν ως μια πατριωτική προσπάθεια – μια ανάκληση της σοβιετικής εποχής που ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συχνά νοσταλγεί.

«Η πλειοψηφία των Ρώσων πιστεύει ότι η χώρα αποκλείστηκε άδικα από τα διεθνή γεγονότα. Οπότε, τα υποκατάστατα αυτά έχουν μια λογική: είναι κάτι σαν “καλύτερα από το τίποτα”», εξηγεί ο πολιτικός αναλυτής Άντον Μπαρμπασίν. «Για τους μεγαλύτερους, θυμίζουν τις σοβιετικές διοργανώσεις, κάτι που ο Πούτιν παρουσιάζει ως αναβίωση “παλιών παραδόσεων”».

Απομόνωση και ιδεολογική μετατόπιση

Το Κρεμλίνο έχει περιγράψει τον αποκλεισμό του από τη Δύση ως αποτέλεσμα «ρωσοφοβίας», ενώ προβάλλει την ιδέα ενός «πολυπολικού κόσμου», όπου η Ρωσία ηγείται ενός νέου μπλοκ χωρών εκτός του δυτικού πλαισίου. Το δόγμα αυτό έχει μεταφερθεί και στο πεδίο του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Το πιο φιλόδοξο εγχείρημα ήταν οι «Αγώνες Φιλίας του Κόσμου», ένα υποκατάστατο των Ολυμπιακών Αγώνων, που ανακοινώθηκε το 2023 αλλά τελικά αναβλήθηκε επ’ αόριστον στα τέλη του 2024, έπειτα από σφοδρή κριτική της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Πιο επιτυχημένη φάνηκε η αναβίωση του σοβιετικού Intervision Song Contest, μιας “αντι-Eurovision” που φιλοξενήθηκε στη Μόσχα τον Σεπτέμβριο του 2025. Με συμμετοχές από 23 χώρες –αν και ο Αμερικανός διαγωνιζόμενος αποχώρησε την τελευταία στιγμή– και νικητή τον Βιετναμέζο τραγουδιστή Duc Phuc, η εκδήλωση προβλήθηκε από το Κρεμλίνο ως “εναλλακτική πλατφόρμα πολιτιστικής φιλίας”.

Η ιδέα της «εναλλακτικής διεθνοποίησης»

«Δεν πρόκειται να αντικαταστήσουν τις διεθνείς διοργανώσεις, ούτε αυτός είναι ο στόχος τους», εξηγεί η πολιτική αναλύτρια Τατιάνα Στανόβαγια. «Σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος όπου η Ρωσία μπορεί να αναπτύξει “φιλικές” αλλά διεθνείς σχέσεις. Πρόκειται για μια αφήγηση περί παρακμής της Δύσης και ανάδυσης της πολυπολικότητας».

Θέλει όντως η Ρωσία να επιστρέψει;

Παρά την αντιδυτική ρητορική, πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Ρωσία δεν έχει αποκοπεί οριστικά από τη Δύση. Η συμμετοχή της σε παγκόσμιες εκδηλώσεις όπως το Μουντιάλ του 2018 παραμένει σημείο εθνικής υπερηφάνειας, και σύμφωνα με τον Μπαρμπασίν, «αν δοθεί η ευκαιρία, η Ρωσία θα επιστρέψει άμεσα».

«Η σχέση της Ρωσίας ήταν πάντα, και παραμένει, με τη Δύση», σημειώνει. «Η επιστροφή προς αυτήν είναι, αργά ή γρήγορα, αναπόφευκτη».