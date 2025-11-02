ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η «παράλληλη πραγματικότητα» της Ρωσίας: Από την απομόνωση στη δημιουργία ενός νέου κόσμου εκδηλώσεων
Ειδήσεις
17:07 - 02 Νοε 2025

Η «παράλληλη πραγματικότητα» της Ρωσίας: Από την απομόνωση στη δημιουργία ενός νέου κόσμου εκδηλώσεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Από τότε που εξαπέλυσε τη γενικευμένη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, η Ρωσία έχει βρεθεί εκτός του δυτικού πολιτιστικού και αθλητικού κόσμου. Οι αποκλεισμοί από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το διαγωνισμό της Eurovision – εκδηλώσεις με τις οποίες η Μόσχα είχε παραδοσιακά στενή σχέση –  ανάγκασαν το Κρεμλίνο να αναζητήσει εναλλακτικές. Και το έκανε, δημιουργώντας ένα είδος «παράλληλου σύμπαντος» εκδηλώσεων, όπου η Ρωσία προσπαθεί να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί μόνη της.  

Αποκλεισμός και «αντίγραφα»

Όπως επισημαίνει το CNBC, οι νέες ρωσικές πρωτοβουλίες παρουσιάζονται ως εγχώρια υποκατάστατα των διεθνών διοργανώσεων από τις οποίες η χώρα έχει αποκλειστεί. Παρότι οι περισσότεροι Ρώσοι αντιλαμβάνονται ότι αυτές οι εκδηλώσεις δεν είναι το «πραγματικό πράγμα», τις βλέπουν ως μια πατριωτική προσπάθεια – μια ανάκληση της σοβιετικής εποχής που ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συχνά νοσταλγεί.

«Η πλειοψηφία των Ρώσων πιστεύει ότι η χώρα αποκλείστηκε άδικα από τα διεθνή γεγονότα. Οπότε, τα υποκατάστατα αυτά έχουν μια λογική: είναι κάτι σαν “καλύτερα από το τίποτα”», εξηγεί ο πολιτικός αναλυτής Άντον Μπαρμπασίν. «Για τους μεγαλύτερους, θυμίζουν τις σοβιετικές διοργανώσεις, κάτι που ο Πούτιν παρουσιάζει ως αναβίωση “παλιών παραδόσεων”».

Απομόνωση και ιδεολογική μετατόπιση

Το Κρεμλίνο έχει περιγράψει τον αποκλεισμό του από τη Δύση ως αποτέλεσμα «ρωσοφοβίας», ενώ προβάλλει την ιδέα ενός «πολυπολικού κόσμου», όπου η Ρωσία ηγείται ενός νέου μπλοκ χωρών εκτός του δυτικού πλαισίου. Το δόγμα αυτό έχει μεταφερθεί και στο πεδίο του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Το πιο φιλόδοξο εγχείρημα ήταν οι «Αγώνες Φιλίας του Κόσμου», ένα υποκατάστατο των Ολυμπιακών Αγώνων, που ανακοινώθηκε το 2023 αλλά τελικά αναβλήθηκε επ’ αόριστον στα τέλη του 2024, έπειτα από σφοδρή κριτική της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Πιο επιτυχημένη φάνηκε η αναβίωση του σοβιετικού Intervision Song Contest, μιας “αντι-Eurovision” που φιλοξενήθηκε στη Μόσχα τον Σεπτέμβριο του 2025. Με συμμετοχές από 23 χώρες –αν και ο Αμερικανός διαγωνιζόμενος αποχώρησε την τελευταία στιγμή– και νικητή τον Βιετναμέζο τραγουδιστή Duc Phuc, η εκδήλωση προβλήθηκε από το Κρεμλίνο ως “εναλλακτική πλατφόρμα πολιτιστικής φιλίας”.

Η ιδέα της «εναλλακτικής διεθνοποίησης»

«Δεν πρόκειται να αντικαταστήσουν τις διεθνείς διοργανώσεις, ούτε αυτός είναι ο στόχος τους», εξηγεί η πολιτική αναλύτρια Τατιάνα Στανόβαγια. «Σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος όπου η Ρωσία μπορεί να αναπτύξει “φιλικές” αλλά διεθνείς σχέσεις. Πρόκειται για μια αφήγηση περί παρακμής της Δύσης και ανάδυσης της πολυπολικότητας».

Θέλει όντως η Ρωσία να επιστρέψει;

Παρά την αντιδυτική ρητορική, πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Ρωσία δεν έχει αποκοπεί οριστικά από τη Δύση. Η συμμετοχή της σε παγκόσμιες εκδηλώσεις όπως το Μουντιάλ του 2018 παραμένει σημείο εθνικής υπερηφάνειας, και σύμφωνα με τον Μπαρμπασίν, «αν δοθεί η ευκαιρία, η Ρωσία θα επιστρέψει άμεσα».

«Η σχέση της Ρωσίας ήταν πάντα, και παραμένει, με τη Δύση», σημειώνει. «Η επιστροφή προς αυτήν είναι, αργά ή γρήγορα, αναπόφευκτη».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πολιτική κόπωση και εσωτερικές εντάσεις: Οι προκλήσεις για κυβέρνηση και αντιπολίτευση
Πολιτική

Πολιτική κόπωση και εσωτερικές εντάσεις: Οι προκλήσεις για κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ απειλεί με νέα στρατιωτικά μέτωπα σε Βενεζουέλα και Νιγηρία
Ειδήσεις

Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ απειλεί με νέα στρατιωτικά μέτωπα σε Βενεζουέλα και Νιγηρία

«Καρφιά» Ομπάμα κατά Τραμπ για παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη και αναρτήσεις στο Truth Social
Ειδήσεις

«Καρφιά» Ομπάμα κατά Τραμπ για παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη και αναρτήσεις στο Truth Social

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στην Κίνα ο Πούτιν στις 19 και 20 Μαΐου
Ειδήσεις

Στην Κίνα ο Πούτιν στις 19 και 20 Μαΐου

Ποιος να τα βάλει με τον Λαβρόφ; (video)
Ανεμοδείκτης

Ποιος να τα βάλει με τον Λαβρόφ; (video)

Νέο σφυροκόπημα στο Κίεβο: Στους 21 οι νεκροί από τις ρωσικές επιθέσεις
Ειδήσεις

Νέο σφυροκόπημα στο Κίεβο: Στους 21 οι νεκροί από τις ρωσικές επιθέσεις

Μακρόν κατά Ρωσίας: Οι τελευταίες επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων φανερώνουν υποκρισία
Ειδήσεις

Μακρόν κατά Ρωσίας: Οι τελευταίες επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων φανερώνουν υποκρισία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ