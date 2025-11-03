Πτώση 3% καταγράφουν οι παγκόσμιες άμεσες ξένες επενδύσεις το α' εξάμηνο του 2025

Η υποχώρηση προέρχεται κυρίως από τις ανεπτυγμένες οικονομίες, όπου οι εισροές μειώθηκαν κατά 7%, με την Ευρώπη να εμφανίζει σημαντική πτώση 25%. Στη Βόρεια Αμερική καταγράφεται οριακή αύξηση 5%, ωστόσο οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές – κρίσιμος δείκτης επενδυτικής δραστηριότητας – μειώθηκαν κατά 18%. Στον αντίποδα, οι αναπτυσσόμενες οικονομίες διατήρησαν σταθερές ροές, με θετικές επιδόσεις στη Λατινική Αμερική και Καραϊβική (+12%) και στην Ασία (+7%), ενώ η Αφρική σημείωσε ισχυρή πτώση 42%, υποδηλώνοντας άνιση κατανομή κεφαλαίων μεταξύ αναδυόμενων αγορών.

Το περιβάλλον αυξημένων επιτοκίων επιβαρύνει τις επενδύσεις σε βιομηχανία και υποδομές. Οι ανακοινώσεις νέων greenfield projects μειώθηκαν κατά 17%, με ακόμη μεγαλύτερη υποχώρηση (-29%) σε κλάδους έντασης εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και τα ηλεκτρονικά. Αντίστοιχα, η διεθνής χρηματοδότηση έργων υποδομής υποχώρησε σε αριθμό και αξία, αν και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες η συνολική αξία έργων αυξήθηκε λόγω περιορισμένου αριθμού μεγάλων συμφωνιών σε Παναμά, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ουζμπεκιστάν.

Παρά τη συνολική κάμψη, η αξία των νέων επενδυτικών σχεδίων παγκοσμίως αυξήθηκε κατά 7%, με κινητήριο μοχλό την τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές υποδομές. Στις ΗΠΑ οι ανακοινώσεις νέων επενδύσεων ανήλθαν σε 237 δισεκατομμύρια δολάρια στο εξάμηνο, με περισσότερο από το ήμισυ να αφορά ημιαγωγούς και κέντρα δεδομένων, ένδειξη ότι ο τεχνολογικός τομέας συνεχίζει να απορροφά κεφάλαια ακόμη και σε περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας.

Αντίθετα, οι επενδύσεις σε τομείς που συνδέονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης παρουσιάζουν νέα εξασθένιση, με μείωση έργων σε υποδομές, ενέργεια και ύδρευση σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες και ιδιαίτερα στις λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες, όπου η δραστηριότητα σε έργα υποδομών και ανανεώσιμων πηγών υποχωρεί περαιτέρω. Η μόνη αισθητή θετική εξέλιξη καταγράφεται στον τομέα της υγείας, όπου η επενδυτική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 37%, κυρίως στην Ασία.

Σύμφωνα με την UNCTAD, οι προοπτικές παραμένουν μεικτές. Η συνεχιζόμενη γεωπολιτική ένταση, οι περιφερειακές συγκρούσεις και οι πολιτικές «απο-κινδυνοποίησης» παραγωγικών αλυσίδων αναμένεται να διατηρήσουν πίεση στις επενδυτικές ροές. Ωστόσο, η σταδιακή βελτίωση των διεθνών χρηματοδοτικών συνθηκών, η ανάκαμψη των συναλλαγών εξαγορών και συγχωνεύσεων στο τρίτο τρίμηνο και η αυξημένη κινητικότητα κρατικών επενδυτικών ταμείων θα μπορούσαν να στηρίξουν ήπια ανάκαμψη στο τέλος του έτους.