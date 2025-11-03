Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ στο βόρειο Αφγανιστάν – Τουλάχιστον 20 νεκροί
09:42 - 03 Νοε 2025

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή Χίντου Κους, στο βόρειο Αφγανιστάν, τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα (τοπική ώρα), όπως ανακοίνωσαν το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες (GFZ) και το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS). Ο νέος αυτός σεισμός έρχεται δύο μήνες μετά από τον καταστροφικό σεισμό στα τέλη Αυγούστου που είχε πλήξει τα ανατολικά της χώρας, αφήνοντας πίσω του χιλιάδες νεκρούς. 

Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο πριν από τις 22:30 (ώρα Ελλάδας) στην περιοχή της Χολμ, στην επαρχία Σαμανγκάν, κοντά στη Μαζάρ-ι-Σαρίφ, πόλη με πληθυσμό περίπου 500.000 κατοίκους.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου (USGS), το επίκεντρο βρισκόταν σε βάθος 28 χιλιομέτρων. Το γεγονός προκάλεσε την έκδοση προειδοποίησης «πορτοκαλί επιπέδου», που υποδηλώνει την πιθανότητα ύπαρξης μεγάλου αριθμού θυμάτων.

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές μέχρι και στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, όπως ανέφεραν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην περιοχή.

Τουλάχιστον 20 νεκροί

Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του σεισμού, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της χώρας, ενώ ο αριθμός των τραυματιών εκτιμάται ότι ξεπερνά τους 320.

Στις επαρχίες Μπαλχ και Σαμανγκάν, «περίπου 320 πολίτες τραυματίστηκαν και περισσότεροι από 20 έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Σαραφάτ Ζαμάν, τονίζοντας σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στους δημοσιογράφους ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακόμη προσωρινά.

Σημειώνεται ότι στον σεισμό που είχε γίνει στα τέλη Αυγούστου είχαν σκοτωθεί 2.200 άνθρωποι και χιλιάδες ακόμη είχαν τραυματιστεί.

