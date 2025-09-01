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Ζοφερή η κατάσταση στο Αφγανιστάν μετά τον σεισμό των 6 Ρίχτερ – Πάνω από 800 νεκροί και χιλιάδες τραυματίες
Ειδήσεις
16:47 - 01 Σεπ 2025

Ζοφερή η κατάσταση στο Αφγανιστάν μετά τον σεισμό των 6 Ρίχτερ – Πάνω από 800 νεκροί και χιλιάδες τραυματίες

Reporter.gr Newsroom
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Καταστροφικές είναι οι συνέπειες του ισχυρού σεισμού των 6 Ρίχτερ που έπληξε το πρωί της 1ης Σεπτεμβρίου το Αφγανιστάν, αφήνοντας πίσω του μια ζοφερή εικόνα καταστροφής, εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες.

Όπως μεταδόθηκε στην ΕΡΤ, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε μικρό εστιακό βάθος, μόλις 8 χιλιομέτρων, γεγονός που ενίσχυσε τη σφοδρότητα των δονήσεων στην επιφάνεια. Σε συνδυασμό με τις κακής ποιότητας κατασκευές σε πολλά χωριά της χώρας, τα αποτελέσματα ήταν τραγικά: περισσότεροι από 800 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 2.500. Εκτιμάται ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς πολλοί κάτοικοι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τόνους λάσπης και πέτρας.

Δύσβατες περιοχές και ανεπαρκείς υποδομές δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις διάσωσης

Οι διασώστες βρίσκονται αντιμέτωποι με τεράστιες προκλήσεις, καθώς πολλές από τις πληγείσες περιοχές είναι απομακρυσμένες και προσβάσιμες μόνο με τα πόδια. Συνεργεία διάσωσης χρειάζεται να περπατήσουν έως και 5 ώρες για να φτάσουν σε αποκλεισμένα χωριά και να ξεκινήσουν τις διαδικασίες απεγκλωβισμού.

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι οι σεισμικές δονήσεις συνεχίζονται. Δευτερεύων σεισμός μεγέθους 5,9 Ρίχτερ είχε σημειωθεί νωρίτερα, προκαλώντας επίσης εκτεταμένες ζημιές και τον θάνατο τουλάχιστον 1.000 ανθρώπων, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι είχαν μείνει άστεγοι.

Σεισμογενής περιοχή και εμπόδια στην παροχή διεθνούς βοήθειας

Το Αφγανιστάν βρίσκεται σε μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη, στο σημείο συνάντησης της ευρασιατικής και της ινδικής τεκτονικής πλάκας. Οι γεωλογικές συνθήκες καθιστούν τη χώρα ιδιαίτερα ευάλωτη σε ισχυρούς σεισμούς, ενώ πρόσφατα ιστορικά παραδείγματα – όπως ο σεισμός μικρότερης έντασης το 2022 – υπενθυμίζουν τη συνεχή απειλή που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός.

Οι αρχές έχουν απευθύνει έκκληση για άμεση διεθνή βοήθεια, ωστόσο η πολιτική απομόνωση του καθεστώτος των Ταλιμπάν και οι διεθνείς κυρώσεις καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη τη μεταφορά ανθρωπιστικής στήριξης. Τα νοσοκομεία της χώρας έχουν ήδη ξεπεράσει τα όριά τους, αδυνατώντας να ανταποκριθούν στις τεράστιες ανάγκες που έχουν προκύψει.

Η ανθρωπιστική κρίση που ξετυλίγεται στο Αφγανιστάν απαιτεί άμεση και συντονισμένη αντίδραση από τη διεθνή κοινότητα, προκειμένου να σωθούν ζωές και να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες των πληγέντων.

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