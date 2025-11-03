Η Ευρώπη αναζητά ενότητα για την προστασία του κλίματος ενόψει της COP30
16:28 - 03 Νοε 2025

Η Ευρώπη αναζητά ενότητα για την προστασία του κλίματος ενόψει της COP30

Reporter.gr Newsroom
Οι υπουργοί Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεντρώνονται αύριο στις Βρυξέλλες για μια καθοριστική συνεδρίαση σχετικά με τους κλιματικούς στόχους, λίγες ημέρες πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες της COP30 στη Βραζιλία. Η ΕΕ, η οποία παραδοσιακά θεωρείται παγκόσμιος ηγέτης στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής, βρέθηκε σε δύσκολη θέση αφού έχασε την προθεσμία για την υποβολή της δέσμευσής της για το 2035 στο αρμόδιο όργανο του ΟΗΕ.

Εκτός από τη συζήτηση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση των καθαρών εκπομπών κατά 90% έως το 2040, οι υπουργοί πρέπει επίσης να οριστικοποιήσουν τη Δεσμευμένη Εθνική Συνεισφορά της ΕΕ — γνωστή ως NDC στη διεθνή ορολογία — πριν από την έναρξη της COP.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, οι χώρες της ΕΕ έχουν μακρύ κατάλογο παραπόνων, από τις ανησυχίες της Γερμανίας για τον δοκιμαζόμενο κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, μέχρι την αντίθεση της νέας τσεχικής κυβέρνησης — που ορκίζεται σήμερα — απέναντι στις πράσινες πολιτικές της ΕΕ γενικότερα.
Η διατήρηση της συνοχής ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη, εν μέσω αυξανόμενου σκεπτικισμού από τον επιχειρηματικό κόσμο σχετικά με τους φιλόδοξους κλιματικούς στόχους, αποτελεί μεγάλη πρόκληση.

Σκιά πάνω από τη φετινή COP, η οποία ξεκινά με σύνοδο κορυφής των ηγετών αργότερα μέσα στην εβδομάδα, ρίχνει η αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμφωνία των Παρισίων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα ότι υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα παραλείψουν τη συνάντηση, παρά τις πρόσφατες προσπάθειες της Ουάσινγκτον να εμποδίσει πράσινες πολιτικές — όπως, για παράδειγμα, στη σύνοδο κορυφής για τις εκπομπές της ναυτιλίας τον περασμένο μήνα, όταν οι ΗΠΑ πίεσαν άλλες χώρες να καθυστερήσουν την επιβολή ενός παγκόσμιου φόρου.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg κατά τη διάρκεια της συνάντησης των υπουργών Περιβάλλοντος της G7 στον Καναδά το Σαββατοκύριακο, ο Επίτροπος για το Κλίμα της ΕΕ, Βόπκε Χούκστρα, δήλωσε ότι, αν και η αμερικανική υποχώρηση στις δεσμεύσεις για το κλίμα είναι επιζήμια, δημιουργεί νέες «συνεργασίες και ευκαιρίες» για άλλες χώρες.
«Οι αμερικανικές εταιρείες μπορεί να μην γράφουν πλέον τη λέξη Κλίμα με κεφαλαίο Κ», είπε χαρακτηριστικά, «αλλά η επιχειρηματική λογική για την πράσινη ενέργεια παραμένει ισχυρή».

Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέσα Ριβέρα, χρησιμοποίησε πιο σκληρή γλώσσα για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή της στον Τζον Έινγκερ σήμερα στο Σάο Πάολο, υποστηρίζοντας ότι η στάση του κινδυνεύει να εμποδίσει τις αμερικανικές εταιρείες να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες στις καθαρές μορφές ενέργειας.
«Δυστυχώς, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών φαίνεται να μην ενδιαφέρεται για το μέλλον της ίδιας του της χώρας — ούτε σε σχέση με άλλες χώρες, ούτε σε σχέση με τις ίδιες τους τις δυνατότητες να αναπτύξουν ηγετικές θέσεις σε νέες αγορές», είπε.

Οι κορυφαίοι αξιωματούχοι της ΕΕ ετοιμάζονται για το ταξίδι στο Μπελέμ, με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα να συμμετέχουν στη σύνοδο των ηγετών την Πέμπτη και την Παρασκευή.
Μεταξύ των κορυφαίων Ευρωπαίων ηγετών που θα παραστούν είναι επίσης ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

