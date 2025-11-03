Shutdown ΗΠΑ: Δυσάρεστο ρεκόρ για τη μακρύτερη αναστολή λειτουργίας κυβέρνησης

Tο Κογκρέσο αναμένεται αυτήν την εβδομάδα να σπάσει ένα δυσάρεστο ρεκόρ: να σημειώσει την πιο μακροχρόνια αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης (shutdown) στην ιστορία των ΗΠΑ. Η τρέχουσα διακοπή χρηματοδότησης θα φτάσει τις 35 ημέρες την Τρίτη το βράδυ, ξεπερνώντας τη μερική αναστολή του 2019, που επίσης συνέβη επί Προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Politico, διμερείς συνομιλίες μεταξύ γερουσιαστών βρίσκονται σε εξέλιξη, οι οποίες θα μπορούσαν να ξεπαγώσουν το αδιέξοδο εβδομάδων μεταξύ των δύο κομμάτων. Το Σαββατοκύριακο, οι νομοθέτες αντιμετώπισαν την σκληρή πραγματικότητα ότι εκατομμύρια Αμερικανοί θα μπορούσαν να χάσουν τη βοήθεια από το πρόγραμμα SNAP, ενώ θα υπάρξουν περισσότερα κλεισίματα παιδικών σταθμών, ελλείψεις σε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και οι πρώτες ενδείξεις για υψηλότερα ασφάλιστρα υγειονομικής περίθαλψης, καθώς οι επιδοτήσεις του Obamacare αναμένεται να λήξουν.

Ωστόσο, υπάρχει μικρή πιθανότητα τα μέλη του Κογκρέσου να καταφέρουν να συνθέσουν μια συμφωνία για να λήξει τo shutdown πριν το αδιέξοδο φτάσει ένα νέο ορόσημο. Ακόμη κι αν επιτευχθεί γρήγορα μια συμφωνία στη Γερουσία, οι νομοθέτες δεν αναμένεται να επιστρέψουν στο Καπιτώλιο πριν τη Δευτέρα το βράδυ, και ο Πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, έχει ενημερώσει τα μέλη ότι θα λάβουν ειδοποίηση 48 ώρες πριν χρειαστεί να επιστρέψουν στην Ουάσινγκτον για να ψηφίσουν οποιοδήποτε νομοσχέδιο.

«Ντροπιαστικό, απολύτως ντροπιαστικό, ότι οι Δημοκρατικοί γράφουν ιστορία με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε ο Τζόνσον σε συνέντευξη την Παρασκευή. «Δεν πίστευα ποτέ ότι θα είχαν την τόλμη να προκαλέσουν τόση βλάβη στον κόσμο και να δείξουν τόσο μηδαμινό σεβασμό γι’ αυτό».

Η Τρίτη είναι επίσης ημέρα εκλογών σε αρκετές πολιτείες, με τα δύο κόμματα να παρακολουθούν στενά τα αποτελέσματα των κυβερνητικών εκλογών στη Βιρτζίνια και το Νιου Τζέρσεϊ, τον δημαρχιακό αγώνα στη Νέα Υόρκη και το δημοψήφισμα για την αναδιάταξη των εκλογικών περιφερειών στην Καλιφόρνια. Κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι πιστεύουν ότι οι Δημοκρατικοί θα είναι πιο διατεθειμένοι να ψηφίσουν μια χρηματοδοτική συμφωνία μόλις περάσουν αυτές οι σημαντικές πολιτικές εκλογές.

«Θα περιμένουν μετά τις εκλογές την Τρίτη να εκλεγεί ο δικός τους υποψήφιος στη Νέα Υόρκη — θα πάρουν και το Νιου Τζέρσεϊ. Και τότε θα ψάχνουν για μια έξοδο», δήλωσε ο Γερουσιαστής Μάρκγουέιν Μάλι (Ρ-Οκλαχόμα) στους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα, αναφερόμενος στον Ζόραν Μαμντάνι, τον δημοκρατικό σοσιαλιστή που διεκδικεί τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, και στη Βουλευτή Μίκι Σέρριλ (Δ-Νιου Τζέρσεϊ), υποψήφια για κυβερνήτη στο Νιου Τζέρσεϊ.

«Θα δείξουν ότι έκαναν καλή μάχη. Δεν θέλουν να γίνει πριν την Τρίτη. Γιατί αν γίνει πριν την Τρίτη, τότε η βάση τους ίσως δεν εμφανιστεί επειδή θα φανεί ότι υποχώρησαν», πρόσθεσε ο Μάλι.

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι Δημοκρατικοί που πιέζονται ολοένα περισσότερο

Ο Αρχηγός της πλειοψηφίας της Γερουσίας, Τζον Τουν, συμφώνησε: «Η Τρίτη φαίνεται να είναι άλλο ένα σημείο καμπής και ελπίζουμε ότι θα απελευθερώσει κάποιους να μπορέσουν να ψηφίσουν "ναι"».

Οι Δημοκρατικοί αρνούνται ότι καθυστερούν για πολιτικούς λόγους. «Τις τελευταίες 30 ημέρες έχουμε πει το ίδιο ξανά και ξανά: Θα καθίσουμε με τους Ρεπουμπλικάνους οποτεδήποτε, οπουδήποτε, για να ανοίξουμε ξανά την κυβέρνηση και να ενεργήσουμε σε μια συμφωνία δαπανών που πραγματικά ανταποκρίνεται στις ανάγκες του αμερικανικού λαού», δήλωσε o ηγέτης της μειοψηφίας της Βουλής, Χακίμ Τζέφρις, σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί βρίσκονται ολοένα και περισσότερο υπό πίεση κατά τη διάρκεια αυτού του αδιεξόδου, αντιμετωπίζοντας την αντίδραση που έλαβαν από τη βάση τους τον Μάρτιο, όταν ο ηγέτης της μειοψηφίας τη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, προώθησε μαζί με μερικά μέλη τη νομοθεσία που υποστηριζόταν από τους Ρεπουμπλικάνους για να αποφευχθεί η αναστολή λειτουργίας. Τώρα, ο Σούμερ και άλλοι αναζητούν συμφωνία για την υγειονομική περίθαλψη και μια διαδρομή προς ένα διμερώς χρηματοδοτικό πλαίσιο πριν δώσουν τις ψήφους τους για το άνοιγμα της κυβέρνησης.

Πολλοί Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες δεν είναι πεπεισμένοι ότι η αναστολή λειτουργίας θα τελειώσει σύντομα. «Δεν βλέπω καμία έξοδο», δήλωσε ο Γερουσιαστής Τζον Κένεντι (Ρ-Λουιζιάνα) στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. «Και έχω ακούσει όλη τη ρητορική και οι Δημοκρατικοί αρχίζουν να ανησυχούν και θα υποχωρήσουν οποιαδήποτε στιγμή... Ο Τσακ δεν πρόκειται να τους αφήσει να συμφωνήσουν σε τίποτα».

Ο Βουλευτής Μαρκ Τακάνο (Δ-Καλιφόρνια) δήλωσε σε συνέντευξη ότι ο Τραμπ θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις επόμενες συνομιλίες για την αναστολή λειτουργίας. «Όλοι οι Ρεπουμπλικάνοι παίρνουν το σήμα τους από τον [Τραμπ]. Και τελικά, πρέπει να πει 'θέλω συμφωνία'. Οπότε πολλά εξαρτώνται από αυτόν για να φέρει τους ανθρώπους μαζί», είπε ο Τακάνο. «Πρέπει να είναι μέρος της λύσης».

Ωστόσο, ο Τραμπ βρισκόταν στο εξωτερικό την περασμένη εβδομάδα και κατά την επιστροφή του στις ΗΠΑ έβαλε αμέσως εμπόδια στις εύθραυστες συνομιλίες, δημοσιεύοντας μήνυμα στο Truth Social ζητώντας από τους Ρεπουμπλικάνους της Γερουσίας να καταργήσουν τον κανονισμό του φιλόστομου (filibuster) για να παρακάμψουν την αντίθεση των Δημοκρατικών στη χρηματοδότηση που πέρασε από τη Βουλή. Η πρόταση του Τραμπ για το τέλος της αναστολής λειτουργίας δεν ήταν ο τύπος παρέμβασης που είχαν κατά νου οι νομοθέτες ούτε των δύο κομμάτων. Οι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας πιθανότατα δεν έχουν αυτήν τη στιγμή τις ψήφους για να αλλάξουν τους κανόνες του σώματος.

Το να καταρριφθεί το ρεκόρ της αναστολής λειτουργίας πιθανότατα θα γίνει ένα ακόμη σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων, αλλά είναι ένα επίτευγμα που κανένα κόμμα δεν θέλει να αναλάβει, κάτι που θα μπορούσε να ωθήσει τους νομοθέτες να επιταχύνουν την προσπάθεια για συμφωνία.

Ο Βουλευτής Τζος Γκότχαϊμερ (Δ-Νιου Τζέρσεϊ) προκάλεσε αίσθηση στο κόμμα του την περασμένη εβδομάδα, προτείνοντας σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι ο Τουν προσέφερε στους Δημοκρατικούς μια «δίκαιη συμφωνία», επιτρέποντας ψηφοφορία για επέκταση των λήγουντων επιδοτήσεων του Affordable Care Act, αν το κόμμα της μειοψηφίας ψήφιζε για το τέλος της αναστολής λειτουργίας. Ο Βουλευτής Άνταμ Σμιθ (Δ-Ουάσινγκτον) δήλωσε την Παρασκευή ότι το κόμμα του ίσως χρειαστεί να «επανεκτιμήσει» τη θέση του αν οι Ρεπουμπλικάνοι παραμείνουν αδιάλλακτοι.

«Ο στόχος δεν ήταν να εκβιάσουμε τους Ρεπουμπλικάνους ή να κερδίσουμε πολιτικούς πόντους σε κάποιο ζήτημα. Ο στόχος ήταν να φτάσουμε σε καλύτερη πολιτική. Και αν αυτό που κάνουμε με την αναστολή λειτουργίας δεν οδηγεί σε καλύτερη πολιτική, τότε ναι, επανεκτιμούμε και έχουμε μια συζήτηση», δήλωσε ο Σμιθ, κορυφαίο μέλος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής, σε εκδήλωση του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων.

Το πιο επώδυνο shutdown

Η παρούσα αναστολή λειτουργίας αποδεικνύεται επίσης πιο επώδυνη από τις προηγούμενες — όχι μόνο λόγω διάρκειας, αλλά και επειδή το Κογκρέσο δεν είχε ψηφίσει πλήρη ετήσια νομοσχέδια πριν ρίξει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε κρίση. Στα τέλη του 2018, όταν ξεκίνησε η προηγούμενη αναστολή λειτουργίας για τη χρηματοδότηση του τείχους του Τραμπ, οι νομοθέτες είχαν ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση για αρκετές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του Πενταγώνου. Αυτό επέτρεψε σε κάποια τμήματα της κυβέρνησης να λειτουργούν κανονικά και περιόρισε τις πλήρεις συνέπειες της διακοπής χρηματοδότησης.

Τις επόμενες ημέρες, οι νομοθέτες θα πρέπει να αξιολογήσουν όλες τις συνέπειες από την συνέχιση της αναστολής λειτουργίας. Ενώ η περασμένη εβδομάδα ήταν γεμάτη προειδοποιήσεις για μελλοντικά προβλήματα, κάποια μέλη του Κογκρέσου πιστεύουν ότι αυτή είναι η εβδομάδα όπου η πραγματικότητα θα χτυπήσει.

Ο Βουλευτής Γκλεν Άιβι (Δ-Μέρυλαντ) προέβλεψε ότι μια πιθανή διακοπή των παροχών SNAP θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο καμπής:

«Πιστεύω ότι η προσδοκία μας είναι ότι τα πράγματα θα εκραγούν είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο», δήλωσε. «Όταν οι άνθρωποι σηκωθούν και ελέγξουν την κάρτα EBT τους, θα δουν μηδενικό υπόλοιπο. Δεν ξέρω, είναι απίστευτο».