Ρώμη: Μερική κατάρρευση Μεσαιωνικού πύργου κοντά στο Κολοσσαίο – Αναφορές για έναν τραυματία

Τμήματα του μεσαιωνικού πύργου Torre dei Conti κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης στη Ρώμη. Ένας εργάτης τραυματίστηκε σοβαρά στο μεσημέρι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ansa. Ο άνδρας ανασύρθηκε από τα συντρίμμια από την πυροσβεστική. Τρεις ακόμη εργάτες είχαν αρχικά εγκλωβιστεί στο ανώτερο επίπεδο, αλλά διασώθηκαν με τη βοήθεια πυροσβεστικής σκάλας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης, ένα ακόμη τμήμα του πύργου κατέρρευσε, προκαλώντας νέο σύννεφο σκόνης. Οι πυροσβέστες που βρίσκονταν στη σκάλα πρόλαβαν να απομακρυνθούν έγκαιρα και να τεθούν σε ασφάλεια.

Το περιστατικό παρακολουθούσαν δεκάδες τουρίστες, καθώς η περιοχή γύρω από την Largo Corrado Ricci αποτελεί αγαπημένο σημείο περιπάτου για τους επισκέπτες της πόλης. Ο πύργος κατέρρευσε γύρω στις 11:30 το πρωί. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν έναν δυνατό κρότο και ένα σύννεφο σκόνης που σκέπασε τα στενά δρομάκια της συνοικίας. Η πυροσβεστική και η αστυνομία απέκλεισαν ολόκληρη την περιοχή για πεζούς και οχήματα, ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις των συνεργείων ασφαλείας.

Μέλη των σωστικών συνεργείων συνεχίζουν να εργάζονται στο σημείο του δυστυχήματος, μετά την κατάρρευση τμήματος του πύργου Torre dei Conti στη Ρώμη.

Ο πύργος συγκαταλεγόταν στα σημαντικότερα μεσαιωνικά οικοδομήματα της ιταλικής πρωτεύουσας. Ο Torre dei Conti ανεγέρθηκε τον 13ο αιώνα, απέναντι από το περίφημο Φόρουμ, από τον Πάπα Ιννοκέντιο Γ΄ ως κατοικία για την οικογένειά του. Το κτίσμα υπέστη ζημιές από σεισμό το 1349, κατέρρευσε τον 17ο αιώνα και αργότερα ανοικοδομήθηκε.

Σήμερα σώζεται μόνο ένα τμήμα του οικοδομήματος, κοντά στα Ρωμαϊκά Αυτοκρατορικά Φόρα. Ο πύργος, ο οποίος σήμερα έχει ύψος περίπου 29 μέτρα, έφτανε κάποτε τα 50–60 μέτρα. Οι ανώτεροι όροφοι καταστράφηκαν από μια σειρά σεισμών τον 14ο και 17ο αιώνα και αργότερα κατεδαφίστηκαν. Το κτίριο παραμένει εδώ και καιρό ακατοίκητο και εγκαταλελειμμένο.

