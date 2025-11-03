Dimand: Αλλαγή στο ΔΣ - Η συγκρότηση του νέου σώματος
Επιχειρήσεις
17:55 - 03 Νοε 2025

Dimand: Αλλαγή στο ΔΣ - Η συγκρότηση του νέου σώματος

Reporter.gr Newsroom
Η εταιρεία Dimand Real Estate Development ανακοίνωσε σήμερα (3/11) αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Ακολουθεί η αναλυτική ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», με τον διακριτικό τίτλο «DIMAND A.E.», γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο ιστ (ββ) και άρθρο 21), του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα ακόλουθα:

Ότι την 31/10/2025 υπέβαλε την παραίτησή της, με ισχύ από 3/11/2025, από την θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής, το «Δ.Σ.»), καθώς και από την θέση της ως μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (εφεξής, η «Επιτροπή»), η κα. Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη του Νικολάου, για προσωπικούς λόγους.

Ότι εν συνεχεία, δυνάμει της από 3/11/2025 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας, το τελευταίο αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας και τις οικείες διατάξεις της εταιρικής νομοθεσίας, όπως συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος μέλους, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των μελών, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, καθώς και η σύνθεση των εναπομενόντων μελών τελούν σε συμμόρφωση με όλες τις κανονιστικές προϋποθέσεις του ελληνικού Εταιρικού Νόμου και του ελληνικού κανονιστικού πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Κατόπιν της παραίτησης της κας. Πολυξένης (Ξένιας) Καζόλη από την θέση της ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και κατόπιν της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. να συνεχίσει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας με τα εναπομένοντα εννέα (9) μέλη, χωρίς αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, το Δ.Σ., κατά την ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα τη συγκρότησή του σε σώμα ως ακολούθως :

1. ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ, Εκτελεστικό Μέλος - Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

3. ΔΗΜΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

4. ΔΑΓΤΖΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος

5. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος

6. ΙΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος

7. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος

8. ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του ΑΧΙΛΛΕΑ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

9. ΧΑΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17.06.2028, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Εν συνεχεία, ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της προαναφερόμενης παραίτησης της κας Πολυξένης (Ξένιας) Καζόλη και από τη θέση της ως μέλος της Επιτροπής, κατά την ίδια ως άνω, από 03/11/2025 συνεδρίασή του, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό του κου Κωνσταντίνου Γόντικα του Σπυρίδωνος ως νέο μέλος της Επιτροπής, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κας Πολυξένης (Ξένιας) Καζόλη, κατόπιν διαπίστωσης της πλήρωσης όλων των προϋποθέσεων τόσο των οικείων διατάξεων του Ν. 4706/2020, όσο και των προβλεπομένων στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής.

Εν συνεχεία, η Επιτροπή, κατόπιν του ορισμού του κ. Γόντικα ως νέο μέλος της, συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν, ως εξής:

1. Χαρίτος Νικόλαος του Παναγή, Πρόεδρος της Επιτροπής (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)

2. Κωνσταντίνος Γόντικας του Σπυρίδωνος, Μέλος της Επιτροπής (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)

3. Πηλείδης Εμμανουήλ του Αχιλλέα, Μέλος της Επιτροπής (μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)

με θητεία συμπίπτουσα με τη θητεία του Δ.Σ., ήτοι λήγουσα την 17.06.2028, ως ορίστηκε από 17.06.2025 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς την κα. Καζόλη για την ιδιαίτερα πολύτιμη συνεισφορά της κατά τη διάρκεια της θητείας της».

