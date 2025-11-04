Φλόριντα: Μπλοκάρεται η αγορά γης και ακινήτων από Κινέζους με «βούλα» του Εφετείου

Αμερικανικό Εφετείο έδωσε σήμερα (Τρίτη, 4/11) την έγκρισή του στην Πολιτεία της Φλόριντας να εφαρμόσει νόμο που απαγορεύει στους Κινέζους πολίτες να αγοράζουν ακίνητα και γη, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς (τους) ότι το μέτρο παραβιάζει την ομοσπονδιακή νομοθεσία και ενισχύει τις διακρίσεις εις βάρος των Ασιατών.

Η απόφαση, που ελήφθη με ψήφους δύο έναντι ενός από το 11ο Εφετείο με έδρα την Ατλάντα, ενδέχεται να αποτελέσει το δικαστικό προηγούμενο που είναι απαραίτητο για να ανοίξει ο δρόμος, ώστε και άλλες Πολιτείες να θεσπίσουν ανάλογες απαγορεύσεις, οι οποίες σχετίζονται με νόμους που είχαν θεσπιστεί στοπ παρελθόν, αλλά εδώ και σχεδόν μισό αιώνα έχουν περιπέσει σε αδράνεια.

Σε περισσότερες από 30 Πολιτείες, τα τοπικά νομοθετικά σώματα είτε εξετάζουν είτε έχουν ήδη εγκρίνει μέτρα που περιορίζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των αλλοδαπών.

Το σκεπτικό της απόφασης

Το Εφετείο έκρινε ότι οι Κινέζοι πολίτες που αμφισβήτησαν τη συνταγματικότητα του νόμου, με τη νομική υποστήριξη της Ένωσης για τις Πολιτικές Ελευθερίες (ACLU), δεν είχαν το δικαίωμα να προσφύγουν, καθώς ο νόμος αφορά αποκλειστικά άτομα που κατοικούν στην Κίνα, ενώ οι ίδιοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Φλόριντας εδώ και χρόνια.

Παράλληλα, το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό ότι οι προβλέψεις του πολιτειακού νόμου συγκρούονται με την ομοσπονδιακή νομοθεσία για τις ξένες επενδύσεις ή ότι ο νόμος υπαγορεύτηκε από ρατσιστικά κίνητρα απέναντι στους Κινέζους και γενικότερα στους Ασιάτες.

Ούτε το γραφείο του Ρεπουμπλικανού γενικού εισαγγελέα της Φλόριντας, Τζέιμς Άθμαϊερ, ούτε η ACLU προχώρησαν σε σχολιασμό μετά την απόφαση. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι, το ίδιο Εφετείο, με διαφορετική σύνθεση δικαστών, είχε «παγώσει» προσωρινά την εφαρμογή του νόμου μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.

Τι προβλέπει ο νόμος

Ο επίμαχος νόμος απαγορεύει σε άτομα που κατοικούν στην Κίνα και δεν είναι Αμερικανοί πολίτες ή κάτοχοι πράσινης κάρτας να αγοράζουν ακίνητα ή γη στη Φλόριντα. Εξαίρεση γίνεται μόνο για όσους διαθέτουν μη τουριστική βίζα ή έχουν λάβει άσυλο· μπορούν να αγοράσουν μία και μόνο κατοικία, έως 8 στρέμματα, υπό τον όρο ότι βρίσκεται τουλάχιστον 8 χιλιόμετρα μακριά από οποιαδήποτε στρατιωτική βάση.

Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Πολιτείας, Ρον ΝτεΣάντις, είχε δηλώσει πως υπέγραψε τον νόμο το 2023 για να «προστατεύσει τους Αμερικανούς από την επιρροή του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος».

Οι δύο δικαστές που τάχθηκαν υπέρ της εφαρμογής του νόμου είχαν διοριστεί από τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και νωρίτερα από τον ίδιο τον ΝτεΣάντις στο Ανώτατο Δικαστήριο της Φλόριντας, ενώ ο τρίτος δικαστής, που διαφώνησε, ήταν διορισμένος από τον πρώην Δημοκρατικό πρόεδρο Μπιλ Κλίντον.