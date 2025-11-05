Τραγωδία στη Βοσνία: 11 νεκροί και πάνω από 30 τραυματίες από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας

Μία ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει τη Βοσνία, καθώς πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης σε οίκο ευγηρίας στην πόλη Τούζλα, στη βορειοανατολική χώρα, είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έντεκα άνθρωποι και να τραυματιστούν περισσότεροι από τριάντα, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της τοπικής αστυνομίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 21:45 το βράδυ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στον έβδομο όροφο μιας πολυκατοικίας στο κέντρο της Τούζλα, όπου στεγαζόταν ο οίκος ευγηρίας. Εκεί φιλοξενούνταν ηλικιωμένοι ασθενείς και κατάκοιτοι, πολλοί από τους οποίους δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν έγκαιρα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο περίπου μία ώρα αργότερα, ωστόσο οι φλόγες είχαν ήδη προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές και ανθρώπινες απώλειες.

Ο αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για δέκα νεκρούς και είκοσι τραυματίες, ωστόσο αργότερα η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων ανήλθε σε έντεκα, ενώ πάνω από τριάντα άνθρωποι νοσηλεύονται στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Τούζλα. Ανάμεσα στους τραυματίες περιλαμβάνονται πέντε πυροσβέστες και τρεις αστυνομικοί, που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης.

Ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας, Αντμίρ Αρναούτοβιτς, δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ η διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας. «Η προτεραιότητα των αρχών είναι να εντοπιστούν τα αίτια και να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν παραλείψεις ή ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας του ιδρύματος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η τραγωδία αυτή έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη σε ολόκληρη τη Βοσνία, με τις τοπικές αρχές να έχουν κηρύξει ημέρα πένθους στην Τούζλα. Κάτοικοι της περιοχής αφήνουν λουλούδια και κεριά έξω από το κτίριο, ενώ τα νοσοκομεία της πόλης έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για τη φροντίδα των τραυματιών.

Αν και τα ακριβή αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανό βραχυκύκλωμα ή βλάβη σε ηλεκτρική συσκευή. Οι ερευνητές δεν αποκλείουν επίσης το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους ή παράλειψης στη συντήρηση του κτιρίου.