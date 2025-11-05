Ο Πούτιν σηκώνει το «γάντι»: «Έτοιμος» για πυρηνικές δοκιμές μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησης να ετοιμάσουν προτάσεις για ενδεχόμενες πυρηνικές δοκιμές, ως απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη των δοκιμών πυρηνικών όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Πούτιν τόνισε ότι η Ρωσία τηρεί πλήρως τις υποχρεώσεις της βάσει της Περιεκτικής Συνθήκης Απαγόρευσης των Πυρηνικών Δοκιμών, αλλά προειδοποίησε πως αν οι ΗΠΑ ή οποιαδήποτε άλλη πυρηνική δύναμη προχωρήσει σε δοκιμές, η Ρωσία θα ενεργήσει αναλόγως.

Ο υπουργός Άμυνας, Αντρέι Μπελούσοφ, ενημέρωσε τον πρόεδρο ότι οι ενέργειες και δηλώσεις των ΗΠΑ καθιστούν «αναγκαία την προετοιμασία για πλήρους κλίμακας πυρηνικές δοκιμές». Το πιθανό πεδίο δοκιμών θα μπορούσε να είναι η Νόβαγια Ζεμλιά, στον ρωσικό Αρκτικό Κύκλο, το οποίο έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας τέτοιων δραστηριοτήτων ανά πάσα στιγμή.

Ο Πούτιν έδωσε εντολή στο υπουργείο Εξωτερικών, το υπουργείο Άμυνας, τις μυστικές υπηρεσίες και τις σχετικές πολιτικές αρχές να συγκεντρώσουν και να αναλύσουν πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα, ώστε να υποβληθούν προτάσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας για πιθανή προετοιμασία πυρηνικών δοκιμών.

Η τελευταία φορά που οι ΗΠΑ προχώρησαν σε πυρηνική δοκιμή ήταν το 1992, ενώ η Κίνα και η Γαλλία το 1996. Η Σοβιετική Ένωση πραγματοποίησε την τελευταία της το 1990, και η μετασοβιετική Ρωσία δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ πυρηνική δοκιμή μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ.