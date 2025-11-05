Βερολίνο: Προσφέρει χρηματικό ποσό σε Αφγανούς για να μην μετεγκατασταθούν στη Γερμανία
Ειδήσεις
19:10 - 05 Νοε 2025

Βερολίνο: Προσφέρει χρηματικό ποσό σε Αφγανούς για να μην μετεγκατασταθούν στη Γερμανία

Reporter.gr Newsroom
Η Γερμανία καλεί Αφγανούς που έχουν εγκλωβιστεί στο Πακιστάν να εγκαταλείψουν τις απόπειρες τους να εισέλθουν στη χώρα, προσφέροντάς τους χρηματικό αντάλλαγμα, όπως δήλωσε σήμερα (Τετάρτη, 5/11) ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ.  

Πιο αναλυτικά, περίπου 2.000 Αφγανοί που είχαν λάβει έγκριση για μετεγκατάσταση στη Γερμανία στο πλαίσιο ενός προγράμματος για άτομα που διατρέχουν κίνδυνο υπό την κυριαρχία των Ταλιμπάν ή που είχαν εργαστεί με τις γερμανικές δυνάμεις και έχουν εγκλωβιστεί στο Πακιστάν εδώ και μήνες. Ο εγκλωβισμός τους οφείλεται στο γεγονός πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα – που θέσπισε η προηγούμενη κυβέρνηση – «πάγωσε», προκειμένου να περιοριστούν οι ροές των μεταναστών.

Πρόκειται για μία κίνηση που αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησης του συντηρητικού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς να δείξει ότι αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό· ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί πολλούς Γερμανούς ψηφοφόρους σε μια εποχή που το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) βρίσκεται στην κορυφή πολλών δημοσκοπήσεων.

Άτομα με δεσμευτική άδεια εισόδου στη Γερμανία θα επιτρέπεται να εισέλθουν, αφότου περάσουν τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας, δήλωσε ο Ντόμπριντ, ενώ σε άλλα δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος είπε, χωρίς να δώσει αριθμούς.

«Είναι λογικό ότι αν υποθέσουμε πως οι άνθρωποι δεν έχουν καμία πιθανότητα να γίνουν δεκτοί στη Γερμανία, τους προσφέρουμε κάποια προοπτική και αυτό συνδέεται με την υποβολή οικονομικής προσφοράς για εθελοντική επιστροφή στο Αφγανιστάν ή σε άλλη τρίτη χώρα», δήλωσε ο Ντόμπριντ.

«Αυτές οι προσφορές έχουν γίνει σε αυτούς τους ανθρώπους τις τελευταίες ημέρες», είπε χωρίς να αναφερθεί στο ποσό που θα τους δοθεί ή σε πόσα άτομα είχε γίνει η προσφορά.

Γερμανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι πληρωμές ανέρχονται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ, με μια πρώτη δόση να είναι διαθέσιμη στο Πακιστάν και περισσότερες κατά την άφιξη στο Αφγανιστάν ή σε τρίτη χώρα.

