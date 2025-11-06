Εκεχειρία μεν, αλλά... Τι είδε το BBC στην κατεστραμμένη Γάζα

Από ένα ανάχωμα με θέα την Πόλη της Γάζας, δεν υπάρχει τρόπος να κρυφτεί τι έχει προκαλέσει αυτός ο πόλεμος. Η Γάζα των χαρτών και των αναμνήσεων έχει χαθεί και έχει αντικατασταθεί από ένα μονόχρωμο τοπίο ερειπίων.

Αυτή είναι η εικόνα που μεταφέρει το BBC από τη Γάζα, σημειώνοντας πως πέρα από τα μακρινά σχήματα των κτιρίων που εξακολουθούν να στέκονται μέσα στην Πόλη της Γάζας, δεν έχει απομείνει σχεδόν τίποτα για να υποδείξει τις γειτονιές που κάποτε φιλοξενούσαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Αυτή ήταν μία από τις πρώτες περιοχές στις οποίες εισήλθαν τα ισραηλινά χερσαία στρατεύματα τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου. Έκτοτε έχουν επιστρέψει πολλές φορές, καθώς η Χαμάς ανασυντάχθηκε γύρω από τα προπύργιά της στην περιοχή.

Το Ισραήλ δεν επιτρέπει σε δημοσιογραφικούς οργανισμούς να μεταδίδουν ανεξάρτητα από τη Γάζα. Σήμερα πήρε μια ομάδα δημοσιογράφων, μεταξύ των οποίων και το BBC, στην περιοχή της Λωρίδας που κατέχεται από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Η σύντομη επίσκεψη ήταν αυστηρά ελεγχόμενη και δεν παρείχε πρόσβαση σε Παλαιστίνιους ή σε άλλες περιοχές της Γάζας.

Οι νόμοι στρατιωτικής λογοκρισίας στο Ισραήλ σημαίνουν ότι το στρατιωτικό προσωπικό είδε το υλικό μας πριν από τη δημοσίευση. Το BBC διατήρησε πλήρη συντακτικό έλεγχο της ανταπόκρισης σε όλη τη διάρκεια.

Όταν ρωτήθηκε για το επίπεδο καταστροφής στην περιοχή που επισκεφθήκαμε, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Ναντάβ Σοσάνι, είπε ότι δεν ήταν «στόχος».

«Ο στόχος είναι να πολεμήσουμε τους τρομοκράτες. Σχεδόν κάθε σπίτι είχε είσοδο σήραγγας ή ήταν παγιδευμένο ή είχε RPG [εκτοξευτήρα ρουκετών] ή θέση ελεύθερου σκοπευτή», είπε.

«Αν οδηγείς γρήγορα, μέσα σε ένα λεπτό μπορεί να βρεθείς στο σαλόνι μιας Ισραηλινής γιαγιάς ή ενός παιδιού. Αυτό συνέβη στις 7 Οκτωβρίου».

Περισσότερα από 1.100 άτομα σκοτώθηκαν στις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ άλλα 251 άτομα κρατήθηκαν όμηροι.

Έκτοτε, περισσότεροι από 68.000 κάτοικοι της Γάζας έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Τα πτώματα αρκετών ομήρων έχουν βρεθεί σε αυτή την περιοχή, δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Σοσάνι, μεταξύ των οποίων και του Ιτάι Τσεν, ο οποίος επιστράφηκε στο Ισραήλ από τη Χαμάς αυτή την εβδομάδα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τα πτώματα άλλων επτά ομήρων που αγνοούνται.

Η ισραηλινή στρατιωτική βάση στην οποία μεταβήκαμε βρίσκεται λίγες εκατοντάδες μέτρα από τη «κίτρινη γραμμή» — το προσωρινό όριο που ορίστηκε στο ειρηνευτικό σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο χωρίζει τις περιοχές της Γάζας που εξακολουθούν να ελέγχονται από τις ισραηλινές δυνάμεις από εκείνες που ελέγχει η Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός έχει αρχίσει σταδιακά να σηματοδοτεί την κίτρινη γραμμή με μπλοκ στο έδαφος, ως προειδοποίηση τόσο προς τους μαχητές της Χαμάς όσο και προς τους αμάχους.

Δεν υπάρχουν ακόμη εμφανείς διαχωριστικές γραμμές σε αυτό το τμήμα — ένας στρατιώτης μου την υποδεικνύει, παίρνοντας σημεία αναφοράς από ένα μικρό κομμάτι άμμου ανάμεσα στα γκρι συντρίμμια των κατεστραμμένων κτιρίων.

Εκεχειρία μεν, αλλά...

Η εκεχειρία διαρκεί σχεδόν έναν μήνα, αλλά οι ισραηλινές δυνάμεις λένε ότι εξακολουθούν να μάχονται ενόπλους της Χαμάς κατά μήκος της κίτρινης γραμμής «σχεδόν κάθε μέρα». Οι σωροί από χάλκινα φυσίγγια σηματοδοτούν τα σημεία βολής στα αναχώματα που βλέπουν προς την Πόλη της Γάζας.

Η Χαμάς έχει κατηγορήσει το Ισραήλ για «εκατοντάδες» παραβιάσεις της εκεχειρίας, ενώ το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς, λέει ότι περισσότεροι από 240 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ως αποτέλεσμα.

Ο συνταγματάρχης Σοσάνι δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεσμεύονται στο ειρηνευτικό σχέδιο υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, αλλά ότι θα διασφαλίσουν επίσης πως η Χαμάς δεν θα αποτελέσει ξανά απειλή για τους Ισραηλινούς πολίτες και θα παραμείνουν για όσο χρειαστεί.

«Είναι πολύ σαφές σε όλους ότι η Χαμάς είναι οπλισμένη και προσπαθεί να ελέγξει τη Γάζα», είπε. «Αυτό είναι κάτι που θα διευθετηθεί, αλλά είμαστε ακόμη μακριά από αυτό».

Το επόμενο στάδιο του σχεδίου υπό την ηγεσία των ΗΠΑ απαιτεί από τη Χαμάς να αφοπλιστεί και να παραδώσει την εξουσία σε μια παλαιστινιακή επιτροπή που θα επιβλέπεται από διεθνείς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Τραμπ.

Αλλά αντί να παραδώσει την εξουσία και τα όπλα της, ο συνταγματάρχης Σοσάνι είπε ότι η Χαμάς κάνει το αντίθετο.

«Η Χαμάς προσπαθεί να εξοπλιστεί, να επιβάλει την κυριαρχία της, να ελέγξει τη Γάζα», μου είπε. «Σκοτώνει ανθρώπους μέρα μεσημέρι, για να τρομοκρατήσει τους πολίτες και να διασφαλίσει ότι καταλαβαίνουν ποιος είναι το αφεντικό στη Γάζα. Ελπίζουμε ότι αυτή η συμφωνία θα ασκήσει αρκετή πίεση ώστε η Χαμάς να αφοπλιστεί».

Οι ισραηλινές δυνάμεις μας έδειξαν έναν χάρτη των σηράγγων που, όπως είπαν, είχαν βρει κάτω από τα ερείπια που είδαμε — «ένα τεράστιο δίκτυο σηράγγων, σχεδόν σαν ιστός αράχνης», όπως το περιέγραψαν — κάποιες ήδη καταστραμμένες, κάποιες άθικτες και κάποιες ακόμη υπό αναζήτηση.

Το τι θα συμβεί στο επόμενο στάδιο αυτής της ειρηνευτικής συμφωνίας παραμένει ασαφές.

Η συμφωνία έχει αφήσει τη Γάζα σε μια τεταμένη κατάσταση αναμονής. Η Ουάσιγκτον γνωρίζει πόσο εύθραυστη είναι η κατάσταση — η εκεχειρία έχει ήδη καταρρεύσει δύο φορές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν έντονα για να ξεπεράσουν αυτή την ασταθή αντιπαράθεση και να περάσουν σε μια πιο διαρκή ειρήνη. Έχουν αποστείλει σχέδιο ψηφίσματος στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο είδε το BBC, και το οποίο προβλέπει μια διετή εντολή για μια διεθνή δύναμη σταθεροποίησης που θα αναλάβει την ασφάλεια της Γάζας και θα αφοπλίσει τη Χαμάς.

Ωστόσο, οι λεπτομέρειες για το επόμενο στάδιο της συμφωνίας είναι ελάχιστες: δεν είναι σαφές ποιες χώρες θα στείλουν στρατεύματα για να διασφαλίσουν τη Γάζα πριν τον αφοπλισμό της Χαμάς, πότε θα αποσυρθούν τα ισραηλινά στρατεύματα ή πώς θα διοριστούν τα μέλη της νέας τεχνοκρατικής διοίκησης της Γάζας.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει παρουσιάσει το όραμά του για τη Γάζα ως ένα μελλοντικό μεσανατολικό κέντρο, χτισμένο με ξένες επενδύσεις. Απέχει πολύ από την πραγματικότητα της Γάζας σήμερα.

Κατά μεγάλο μέρος κατεστραμμένη από το Ισραήλ και θεωρούμενη από τον Τραμπ ως επενδυτική ευκαιρία, το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος μπορεί να σταματήσει τις μάχες, αλλά και πόσο λόγο θα έχουν οι Παλαιστίνιοι της Γάζας για το μέλλον των κοινοτήτων και των εδαφών τους.