Τουρκία: Η Κεντρική Τράπεζα διατηρεί φιλόδοξο στόχο πληθωρισμού 16% για το 2026

Σύμφωνα με την τριμηνιαία παρουσίαση του Διοικητή Φατίχ Καραχάν στην Κωνσταντινούπολη, η κεντρική τράπεζα θα προσπαθήσει να επιτύχει ετήσια αύξηση των τιμών κατά 16% στο τέλος του 2026, περίπου στο μισό του ποσοστού για το τέλος του 2025.
Τον Οκτώβριο, ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 32,9%, χαμηλότερα από τις προβλέψεις των οικονομολόγων, μετά από μια απροσδόκητη επιτάχυνση τον Σεπτέμβριο. Παρά την επιβράδυνση της μείωσης των τιμών, η Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να εφαρμόζει πολιτική υψηλών επιτοκίων, με τελευταίο βήμα τη μείωση του βασικού επιτοκίου κατά 100 μονάδες βάσης στο 39,5%.
Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής αναμένεται να συνεδριάσει ξανά τον Δεκέμβριο, ενισχύοντας την προσδοκία ότι η τράπεζα θα συνεχίσει να προσαρμόζει σταδιακά τα επιτόκια για να στηρίξει τον στόχο του πληθωρισμού.