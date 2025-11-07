Τουρκία: Η Κεντρική Τράπεζα διατηρεί φιλόδοξο στόχο πληθωρισμού 16% για το 2026

Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι διατηρεί τον στόχο για τον πληθωρισμό το επόμενο έτος, σε μια κίνηση που υποδηλώνει τη συνέχιση των υψηλών επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με την τριμηνιαία παρουσίαση του Διοικητή Φατίχ Καραχάν στην Κωνσταντινούπολη, η κεντρική τράπεζα θα προσπαθήσει να επιτύχει ετήσια αύξηση των τιμών κατά 16% στο τέλος του 2026, περίπου στο μισό του ποσοστού για το τέλος του 2025.

Τον Οκτώβριο, ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 32,9%, χαμηλότερα από τις προβλέψεις των οικονομολόγων, μετά από μια απροσδόκητη επιτάχυνση τον Σεπτέμβριο. Παρά την επιβράδυνση της μείωσης των τιμών, η Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να εφαρμόζει πολιτική υψηλών επιτοκίων, με τελευταίο βήμα τη μείωση του βασικού επιτοκίου κατά 100 μονάδες βάσης στο 39,5%.

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής αναμένεται να συνεδριάσει ξανά τον Δεκέμβριο, ενισχύοντας την προσδοκία ότι η τράπεζα θα συνεχίσει να προσαρμόζει σταδιακά τα επιτόκια για να στηρίξει τον στόχο του πληθωρισμού.