Μπέργκαμ (ΗΠΑ): Έχουμε τα εργαλεία για την επιβολή εμπάργκου στο ρωσικό αέριο
21:41 - 07 Νοε 2025

Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιος για θέματα ενέργειας και πρόεδρος του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Νταγκ Μπέργκαμ τόνισε την Παρασκευή (7/11) ότι οι ΗΠΑ έχουν τα εργαλεία για να επιβάλουν εμπάργκο στο ρωσικό αέριο.

«Υπάρχουν αρκετά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά, και αυτό περιλαμβάνει μέτρα που διαθέτουμε μέσω του υπουργείου Εμπορίου ή του υπουργείου Οικονομικών, καθώς και κυρώσεις σε χώρες που παραβιάζουν τις λεγόμενες δευτερογενείς κυρώσεις», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπέργκαμ στα πλαίσια συνέντευξής του στην ΕΡΤ.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της τιμής του φυσικού αερίου, ο κ. Μπέργκαμ υπογράμμισε πως εξαρτάται και από τον τρόπο αγοράς και τόνισε ότι πρόθεση των ΗΠΑ είναι η μείωση της τιμής.

«Αν πρόκειται για μακροχρόνιο συμβόλαιο κι όχι για αγορά στη λεγόμενη spot αγορά τότε η τιμή πέφτει σημαντικά. Επίσης, αν δημιουργηθεί η απαραίτητη υποδομή μέσω αυτού που ονομάζουμε “Διάδρομο Ευημερίας Βορρά–Νότου”, αυτή η υποδομή θα συμβάλει στη μείωση του κόστους. Συζητάμε όλα αυτά τα στοιχεία, γιατί κατανοούμε τη διαφορά στην τιμή, αλλά υπάρχει και το ζήτημα της αξιοπιστίας», εξήγησε.

«Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε να μειωθεί η τιμή και να αυξηθεί η ενεργειακή ασφάλεια. Και ένας ακόμα τρόπος να μειωθεί η τιμή είναι να αυξηθεί η προσφορά. Οι ΗΠΑ επενδύουν πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες εξαγωγικές υποδομές. Από τότε που ανέλαβε ο πρόεδρος Τραμπ, οι εξαγωγές μας έχουν αυξηθεί κατά 25%, σχεδόν όλες προς την Ευρώπη. Υπάρχουν ακόμη οκτώ εγκαταστάσεις LNG υπό κατασκευή ή με άδεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούμε να διπλασιάσουμε ξανά την ποσότητα φυσικού αερίου που παρέχουμε στην Ευρώπη. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε πλήρως το ρωσικό φυσικό αέριο με αμερικανικό. Άρα, αυξάνοντας την προσφορά, υπογράφοντας μακροχρόνια συμβόλαια και χτίζοντας καλύτερη υποδομή, η τιμή θα πέσει», προσέθεσε.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/11/2025 - 21:29
