Κλονίζεται η επιρροή του Τραμπ: Αυξάνεται το αντι-τραμπικό ρεύμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026
Ειδήσεις
10:04 - 09 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Εντείνονται οι πολιτικές αναταράξεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσματα σε Νέα Υόρκη, Βιρτζίνια και Νιου Τζέρσεϊ δείχνουν σαφή υποχώρηση της επιρροής του Ντόναλντ Τραμπ και αύξηση της δυναμικής του αντι-τραμπικού ρεύματος, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Ο πρώην πρόεδρος, σε δηλώσεις του από το Οβάλ Γραφείο, επιδίωξε να υποβαθμίσει τον ρόλο του στις αναμετρήσεις που είχαν αρνητικό αποτέλεσμα για τους Ρεπουμπλικάνους, σημειώνοντας ότι «παρακολούθησε τις εκλογές αλλά δεν συμμετείχε ιδιαίτερα».

Ωστόσο, οι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν πως τα αποτελέσματα συνιστούν έμμεση αποδοκιμασία της παρουσίας και της πολιτικής επιρροής του, καθώς η ταύτιση πολλών υποψηφίων με το πρόσωπό του λειτούργησε αποτρεπτικά για σημαντική μερίδα ψηφοφόρων.

Η ψήφος κατά του Τραμπ κερδίζει έδαφος

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του CNN, το 41% των Αμερικανών δηλώνει ότι θα ψήφιζε με κριτήριο την αντίθεσή του προς τον Τραμπ, έναντι μόλις 21% που θα ψήφιζε για να τον στηρίξει. Το χάσμα των 20 ποσοστιαίων μονάδων είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων δύο δεκαετιών, θυμίζοντας το κλίμα των ενδιάμεσων εκλογών του 2006, όταν η δυσαρέσκεια απέναντι στον Τζορτζ Μπους τον νεότερο οδήγησε τους Ρεπουμπλικάνους σε βαριά ήττα.

Η διαφορά ψήφων υπέρ και κατά του Τραμπ στις πολιτείες της Βιρτζίνια και του Νιου Τζέρσεϊ ξεπέρασε κατά πολύ τα εθνικά επίπεδα των προηγούμενων ενδιάμεσων εκλογών (2018 και 2022), δείχνοντας ότι το φαινόμενο λαμβάνει πλέον μόνιμα χαρακτηριστικά.

Το “No Kings” κίνημα και η κόπωση στη βάση των Ρεπουμπλικάνων

Η αυξανόμενη συμμετοχή στα μαζικά κινήματα, όπως το “No Kings”, αντανακλά τη διάθεση ενός μεγάλου τμήματος της αμερικανικής κοινωνίας να αποστασιοποιηθεί από την προσωπολατρία και τον διχασμό που συνοδεύει την πολιτική παρουσία του Τραμπ.

Παράλληλα, δημοσκοπήσεις δείχνουν κόπωση στη ρεπουμπλικανική βάση: μόλις 1 στους 5 ψηφοφόρους δηλώνει έτοιμος να υποστηρίξει ενεργά τον πρώην πρόεδρο, με τα ποσοστά να είναι ακόμη χαμηλότερα στις κρίσιμες πολιτείες που ο ίδιος θεωρεί «κομβικές» για την επάνοδό του.

Πολιτική φθορά με άγνωστη συνέχεια

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Τραμπ αντιμετωπίζει το σοβαρότερο πολιτικό πρόβλημα της καριέρας του εκτός προεκλογικής περιόδου, καθώς οι αριθμοί καταδεικνύουν σταδιακή αποσύνδεση του κόμματός του από το ευρύτερο εκλογικό σώμα.

Εάν οι σημερινές τάσεις διατηρηθούν, οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026 ενδέχεται να εξελιχθούν σε δημοψήφισμα για το μέλλον του Τραμπισμού, με τα πρώτα σημάδια να δείχνουν ότι το πολιτικό κεφάλαιο του πρώην προέδρου αρχίζει να φθίνει, ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα.

