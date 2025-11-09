Tουρκική πρόκληση στη Δένεια: «Αρνητική εξέλιξη» για το Κυπριακό λέει ο Χριστοδουλίδης

Μεγάλη ένταση σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 8/11 στη νεκρή ζώνη κοντά στο χωριό Δένεια, όταν τουρκικό στρατιωτικό όχημα εισήλθε στην περιοχή και επιχείρησε να απομακρύνει Ελληνοκύπριους γεωργούς που εργάζονταν στα χωράφια τους.

Η παρέμβαση της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ (UNFICYP) απέτρεψε την κλιμάκωση, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα επανεμφανίστηκε λίγη ώρα αργότερα, αναγκάζοντας τους ειρηνευτές να επέμβουν εκ νέου. Το περιστατικό έληξε το απόγευμα, ενώ ο κοινοτάρχης της περιοχής επιβεβαίωσε ότι η ομαλότητα αποκαταστάθηκε.

Χριστοδουλίδης: «Μη θετική εξέλιξη για το Κυπριακό»

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτήρισε την ενέργεια «αρνητική εξέλιξη» σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική συγκυρία για το Κυπριακό.

«Έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες διεργασίες ώστε να αποφευχθεί επανάληψη παρόμοιων περιστατικών», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση επικοινώνησε άμεσα με τα Ηνωμένα Έθνη και ενημέρωσε τους εταίρους της Ε.Ε. για το περιστατικό.

Το κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε επίσημο διάβημα προς την UNFICYP, ζητώντας την αποκατάσταση της ασφαλούς πρόσβασης των Ελληνοκύπριων καλλιεργητών στη νεκρή ζώνη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, υπογράμμισε ότι ο κατοχικός στρατός επιχειρεί συστηματικά να αμφισβητήσει το καθεστώς της περιοχής, με στόχο τη δημιουργία νέων τετελεσμένων. «Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και ενεργούμε σε όλα τα επίπεδα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, έκανε λόγο για ξεκάθαρη τουρκική πρόκληση που «δυναμιτίζει το κλίμα εμπιστοσύνης και την ειρήνη στο νησί».

Παράλληλα, κάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη να τοποθετηθούν με σαφήνεια και να διασφαλίσουν ότι «οι όροι λειτουργίας της νεκρής ζώνης θα γίνονται σεβαστοί απ’ όλους».

Προειδοποιήσεις ΟΗΕ και εύθραυστη ισορροπία

Η UNFICYP, σε ανακοίνωσή της, υπενθύμισε ότι οι καλλιεργητικές δραστηριότητες εντός της νεκρής ζώνης εγκυμονούν κινδύνους και συχνά οδηγούν σε εντάσεις. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο πρόσφατο παρελθόν, με πιο χαρακτηριστικό εκείνο του Αυγούστου στον Άγιο Δομέτιο, όταν Τούρκοι στρατιώτες είχαν παρενοχλήσει συνεργείο του ΟΗΕ.

Η νέα ένταση στη Δένεια έρχεται εν μέσω διεθνών προσπαθειών για επανεκκίνηση των συνομιλιών στο Κυπριακό, γεγονός που προκαλεί ανησυχία σε Λευκωσία και διεθνείς παρατηρητές για το ενδεχόμενο αποσταθεροποίησης του ήδη εύθραυστου κλίματος.