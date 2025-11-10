ΕΚΤ: «Έπεσε» το πρώτο πρόστιμο για κλιματικούς κινδύνους – Στο στόχαστρο η ισπανική Abanca

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επέβαλε πρόστιμο στην ισπανική τράπεζα Abanca Corporacion Bancaria SA για ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση κινδύνων από την κλιματική αλλαγή, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που η εποπτική αρχή προχωρά σε μια τέτοια ενέργεια στο πλαίσιο των προσπαθειών της να ωθήσει τον τραπεζικό τομέα να προετοιμαστεί για τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Το πρόστιμο, ύψους 187.650 ευρώ, αφορά τη μη συμμόρφωση της τράπεζας με την απαίτηση να διενεργήσει την προβλεπόμενη αξιολόγηση των ουσιαστικών κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων μέσα στο καθορισμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΤ. Η τράπεζα έχει τη δυνατότητα να προσφύγει κατά της απόφασης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Abanca, μιλώντας στο Bloomberg, τόνισε ότι «η καθυστέρηση σημειώθηκε κατά τη φάση εφαρμογής των νέων κανονισμών και δεν αντανακλά την προσήλωσή μας στη βιωσιμότητα». Επεσήμανε επίσης πως το πρόστιμο σχετίζεται με ένα σφάλμα στην έκθεση του 2023, που αφορούσε τη διαδικασία αναγνώρισης κινδύνων στο χαρτοφυλάκιό της.

Η ΕΚΤ, η οποία θεωρείται πρωτοπόρος μεταξύ των διεθνών ρυθμιστικών αρχών, έχει ασκήσει ιδιαίτερη πίεση στις ευρωπαϊκές τράπεζες να προετοιμαστούν απέναντι σε πιθανές ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα ή από οικονομικούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν εάν οι κυβερνήσεις υιοθετήσουν αυστηρότερες πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το συγκεκριμένο πρόστιμο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της προσέγγισης, την οποία ορισμένοι υπάλληλοι της ΕΚΤ χαρακτηρίζουν ως ιδιαίτερα παρεμβατική όσον αφορά την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε με τη μορφή περιοδικής χρηματικής ποινής, η οποία υπολογίζεται εν μέρει βάσει του χρόνου καθυστέρησης. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η Abanca καθυστέρησε για 65 ημέρες μέσα στο 2024 να ολοκληρώσει την απαιτούμενη αξιολόγηση κινδύνων.

Η τράπεζα δήλωσε ότι η ΕΚΤ δεν αμφισβητεί τη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη και την προσπάθειά της να στηρίξει τους πελάτες της στη μετάβαση προς την απανθρακοποίηση και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων της.

Η ΕΚΤ είχε αναφέρει παλαιότερα ότι αρκετές τράπεζες ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με παρόμοιες κυρώσεις λόγω ελλείψεων στη διαχείριση κλιματικών κινδύνων, χωρίς ωστόσο, στη δήλωση της Δευτέρας, να αποκαλύπτει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα ή ποιες άλλες τράπεζες μπορεί να επηρεαστούν.