Υπουργείο Παιδείας: Νέες προσλήψεις αναπληρωτών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης

Στην τρίτη φάση των προσλήψεων για εκπαιδευτικούς Α’ Βαθμιας και Β΄Βάθμιας, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό που ανακοίνωσε, πριν από λίγο το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εκλήθησαν για την κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών συνολικά 7.974 εκπαιδευτικοί και Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό.

Για τις 1.586 θέσεις δεν υπήρξε ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς που είναι στους πίνακες ΑΣΕΠ. Το ΥΠΑΙΘΑ για να καλύψει αυτές τις θέσεις, θα προχωρήσει σε ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018

Αναλυτικότερα:

Οι 6.807 προσλήψεις αφορούσαν εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Καλύφθηκαν οι 5.383.

Δεν υπήρξε ενδιαφέρον εκπαιδευτικών για την κάλυψη 1.424 θέσεων σε Δημοτικά, Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Οι 1.167 προσλήψεις αφορούσαν θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Καλύφθηκαν οι 1.005 θέσεις.

Δεν υπήρξε ενδιαφέρον για την κάλυψη 162 θέσεων.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 17 έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025.

Κατά τις δυο πρώτες φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ – ΕΒΠ), τον περασμένο Αύγουστο και στις αρχές Σεπτεμβρίου το ΥΠΑΙΘΑ είχε προσλάβει:

Α’ φάση:

24.791 , εκ των οποίων:

* 18.566 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε Γενική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή

* 6.225 μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ

Β’ φάση:

-11.001 εκ των οποίων:

* 9.445 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί

* 1.556 μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ

Συμπληρωματικά στη β φάση είχαν γίνει, 411 προσλήψεις

* 284 αναπληρωτές σε Γενική και Ειδική Αγωγή και

* 127 μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

Ολόκληρη η ανακοίνωσε του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2025-2026, προσλαμβάνονται:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 1.437 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και

(β) 1.149 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.

Σημειώνεται ότι λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος από τους ενταγμένους στους πίνακες του ΑΣΕΠ υποψήφιους εκπ/κούς δεν κατέστη εφικτή η προγραμματισμένη κάλυψη, μεταξύ άλλων, 1.025 θέσεων Δασκάλων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Για την πλήρωση των θέσεων που δεν καλύφθηκαν θα κινηθεί η διαδικασία έκδοσης Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες κατ’ άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 771 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),

(β) 2.005 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και

(γ) 16 εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Επιπλέον, διατίθεται για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 5 προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01 και ΠΕ83, εκ των οποίων 3 για τις ανάγκες της Παράλληλης Στήριξης.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

