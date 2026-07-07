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Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»
Ειδήσεις
23:05 - 07 Ιουλ 2026

Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»

Reporter.gr Newsroom
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Σε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τις καταγγελίες για τη βαθμολόγηση υποψηφίων των ΕΠΑΛ στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις προχωρά το υπουργείο Παιδείας, διατάσσοντας Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), με στόχο να αποσαφηνιστούν όλες οι συνθήκες του περιστατικού και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Η παρέμβαση του υπουργείου έρχεται μετά τη δημοσιότητα που έλαβαν δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τα οποία υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας σε θέμα που είχε ήδη χρησιμοποιηθεί μία ημέρα νωρίτερα στις εξετάσεις των Γενικών Λυκείων και στη συνέχεια έλαβαν άριστη βαθμολογία.

Το υπουργείο κάνει λόγο για μεμονωμένο περιστατικό

Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές του υπουργείου Παιδείας, η εικόνα που παρουσιάστηκε δημοσίως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική έκταση της υπόθεσης.

Όπως επισημαίνεται, το περιστατικό δεν αφορά το σύνολο των υποψηφίων των ΕΠΑΛ ούτε υπήρξε γενικευμένη αντιμετώπιση στη βαθμολόγηση των γραπτών. Αντιθέτως, πρόκειται για μια εξαιρετικά περιορισμένη περίπτωση που αφορά αποκλειστικά δύο υποψηφίους ΕΠΑΛ.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι ακόμη και στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε εξεταστικό θέμα το οποίο είχε ήδη τεθεί στους υποψηφίους των ΓΕΛ, κάτι τέτοιο δεν απαγορεύεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Σε εξέλιξη η Ένορκη Διοικητική Εξέταση

Το υπουργείο γνωστοποίησε ότι έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να εξεταστούν όλα τα πραγματικά περιστατικά, να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να εντοπιστούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες.

Όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής έρευνας θα εφαρμοστούν πλήρως οι προβλεπόμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

«Θα αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν σε όσους προκύψει ότι έχουν ευθύνη», διαμηνύουν χαρακτηριστικά από το υπουργείο.

Διαψεύδονται τα σενάρια για καθολική βαθμολόγηση με άριστα

Παράλληλα, το υπουργείο απορρίπτει τις αναφορές περί οριζόντιας απόφασης να βαθμολογηθούν με άριστα όλα τα σχετικά γραπτά.

Όπως διευκρινίζεται, ουδέποτε υπήρξε απόφαση γενικευμένης βαθμολογικής μεταχείρισης των υποψηφίων των ΕΠΑΛ ούτε εφαρμόστηκε οποιαδήποτε καθολική διαδικασία που να αλλοιώνει το αποτέλεσμα των εξετάσεων.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να αποσαφηνιστεί η πραγματική διάσταση της υπόθεσης, καθώς αρκετά δημοσιεύματα και αναρτήσεις δημιούργησαν την εντύπωση ότι επηρεάστηκε μεγάλος αριθμός εξεταζόμενων.

Προτεραιότητα η αξιοπιστία των Πανελλαδικών

Το υπουργείο Παιδείας υπογραμμίζει ότι αντιμετωπίζει την υπόθεση με ιδιαίτερη σοβαρότητα, καθώς βασική προτεραιότητα αποτελεί η διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπιστίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων, αλλά και η διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων.

Η διερεύνηση συνεχίζεται μέσω της προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας, ενώ οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά την ολοκλήρωση της ΕΔΕ και την πλήρη καταγραφή των πραγματικών δεδομένων της υπόθεσης.

Μέχρι τότε, το υπουργείο επισημαίνει ότι θα τηρηθούν απαρέγκλιτα όλες οι θεσμικές διαδικασίες, ώστε να προστατευθεί η αξιοπιστία του εξεταστικού συστήματος και να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των υποψηφίων και των οικογενειών τους.

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