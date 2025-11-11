Βόρεια Μακεδονία: Αποκάλυψη σκανδάλου «τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ»- Συλλήψεις και αναστολή των κοινοτικών κονδυλίων

Σάλος έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Μακεδονία, μετά τη σύλληψη του διευθυντή του Οργανισμού Πληρωμών Εθνικών και Κοινοτικών Ενισχύσεων για την Αγροτική Ανάπτυξη, Ιλία Στοΐλεφ, με την κατηγορία της δωροληψίας για την παράνομη έγκριση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης σε ιδιωτική αγροτική επιχείρηση.

Ο Στοΐλεφ, στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος VMRO-DPMNE, φέρεται να είχε συμφωνήσει με πρώην υπουργό να λάβει 50.000 ευρώ ως αντάλλαγμα για την έγκριση επιδότησης μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος IPA/IPARD, που χρηματοδοτεί δράσεις αγροτικής ανάπτυξης στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες της ΕΕ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο αξιωματούχος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω κατά την παραλαβή 400 ευρώ, ποσό που θεωρείται προκαταβολή του συνολικού «λαδώματος». Μαζί του συνελήφθησαν ακόμη τέσσερα άτομα, τα οποία κατηγορούνται για συμμετοχή στο κύκλωμα και οδηγήθηκαν ήδη στη φυλακή.

Αναστολή όλων των χρηματοδοτήσεων

Μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Χρίστιαν Μίτσκοσκι ανακοίνωσε την επ’ αόριστον αναστολή όλων των πληρωμών που αφορούν κοινοτικά κονδύλια του αγροτικού τομέα, έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα.

«Η αναστολή κρίθηκε αναγκαία για να διαπιστωθεί αν υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις παράνομων επιδοτήσεων στο παρελθόν», δήλωσε ο Μίτσκοσκι, προσθέτοντας ότι η απόφαση «λήφθηκε με στόχο τη διαφάνεια και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων εταίρων».

Πολιτική θύελλα και αντιδράσεις

Η αντιπολίτευση, και ειδικά το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM), έκανε λόγο για «εκτεταμένη διαφθορά» στους κρατικούς μηχανισμούς και κατηγόρησε τον Μίτσκοσκι ότι προσπαθεί να καλύψει τις ευθύνες της κυβέρνησής του.

«Η χώρα κινδυνεύει να χάσει έως και 100 εκατομμύρια ευρώ από κοινοτικά κονδύλια, αφήνοντας χιλιάδες αγρότες χωρίς στήριξη», ανέφερε το SDSM, υποστηρίζοντας ότι η αναστολή επιβλήθηκε κατόπιν πίεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι με πρωτοβουλία της κυβέρνησης.

Απαντώντας, ο Μίτσκοσκι υποστήριξε ότι «τα ευρωπαϊκά κονδύλια δεν έχουν παγώσει από την ΕΕ» και ότι «η αναστολή είναι προσωρινό μέτρο αυτοκάθαρσης που έχει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Η εμπλοκή της ΕΕ και ο κίνδυνος κυρώσεων

Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Σκόπια επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε πρόσθετες πληροφορίες για την υπόθεση, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Παράλληλα, διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι ενδέχεται να εμπλακεί και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση και να διαπιστωθεί αν υπήρξαν συστηματικές παραβιάσεις στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Εφόσον αποδειχθεί εκτεταμένη απάτη, η Βόρεια Μακεδονία ενδέχεται να υποχρεωθεί να επιστρέψει μέρος των χρηματοδοτήσεων στην ΕΕ, εξέλιξη που θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά την πορεία ένταξης της χώρας και να προκαλέσει οικονομικό πλήγμα στον αγροτικό τομέα.