ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βόρεια Μακεδονία: Αποκάλυψη σκανδάλου «τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ»- Συλλήψεις και αναστολή των κοινοτικών κονδυλίων
Ειδήσεις
22:45 - 11 Νοε 2025

Βόρεια Μακεδονία: Αποκάλυψη σκανδάλου «τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ»- Συλλήψεις και αναστολή των κοινοτικών κονδυλίων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σάλος έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Μακεδονία, μετά τη σύλληψη του διευθυντή του Οργανισμού Πληρωμών Εθνικών και Κοινοτικών Ενισχύσεων για την Αγροτική Ανάπτυξη, Ιλία Στοΐλεφ, με την κατηγορία της δωροληψίας για την παράνομη έγκριση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης σε ιδιωτική αγροτική επιχείρηση.

Ο Στοΐλεφ, στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος VMRO-DPMNE, φέρεται να είχε συμφωνήσει με πρώην υπουργό να λάβει 50.000 ευρώ ως αντάλλαγμα για την έγκριση επιδότησης μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος IPA/IPARD, που χρηματοδοτεί δράσεις αγροτικής ανάπτυξης στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες της ΕΕ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο αξιωματούχος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω κατά την παραλαβή 400 ευρώ, ποσό που θεωρείται προκαταβολή του συνολικού «λαδώματος». Μαζί του συνελήφθησαν ακόμη τέσσερα άτομα, τα οποία κατηγορούνται για συμμετοχή στο κύκλωμα και οδηγήθηκαν ήδη στη φυλακή.

Αναστολή όλων των χρηματοδοτήσεων

Μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Χρίστιαν Μίτσκοσκι ανακοίνωσε την επ’ αόριστον αναστολή όλων των πληρωμών που αφορούν κοινοτικά κονδύλια του αγροτικού τομέα, έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα.

«Η αναστολή κρίθηκε αναγκαία για να διαπιστωθεί αν υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις παράνομων επιδοτήσεων στο παρελθόν», δήλωσε ο Μίτσκοσκι, προσθέτοντας ότι η απόφαση «λήφθηκε με στόχο τη διαφάνεια και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων εταίρων».

Πολιτική θύελλα και αντιδράσεις

Η αντιπολίτευση, και ειδικά το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM), έκανε λόγο για «εκτεταμένη διαφθορά» στους κρατικούς μηχανισμούς και κατηγόρησε τον Μίτσκοσκι ότι προσπαθεί να καλύψει τις ευθύνες της κυβέρνησής του.

«Η χώρα κινδυνεύει να χάσει έως και 100 εκατομμύρια ευρώ από κοινοτικά κονδύλια, αφήνοντας χιλιάδες αγρότες χωρίς στήριξη», ανέφερε το SDSM, υποστηρίζοντας ότι η αναστολή επιβλήθηκε κατόπιν πίεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι με πρωτοβουλία της κυβέρνησης.

Απαντώντας, ο Μίτσκοσκι υποστήριξε ότι «τα ευρωπαϊκά κονδύλια δεν έχουν παγώσει από την ΕΕ» και ότι «η αναστολή είναι προσωρινό μέτρο αυτοκάθαρσης που έχει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Η εμπλοκή της ΕΕ και ο κίνδυνος κυρώσεων

Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Σκόπια επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε πρόσθετες πληροφορίες για την υπόθεση, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Παράλληλα, διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι ενδέχεται να εμπλακεί και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση και να διαπιστωθεί αν υπήρξαν συστηματικές παραβιάσεις στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Εφόσον αποδειχθεί εκτεταμένη απάτη, η Βόρεια Μακεδονία ενδέχεται να υποχρεωθεί να επιστρέψει μέρος των χρηματοδοτήσεων στην ΕΕ, εξέλιξη που θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά την πορεία ένταξης της χώρας και να προκαλέσει οικονομικό πλήγμα στον αγροτικό τομέα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Λιβανός: Το 2021 αναδείξαμε το πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Θα κατατεθούν τα στοιχεία στη Βουλή
Πολιτική

Λιβανός: Το 2021 αναδείξαμε το πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Θα κατατεθούν τα στοιχεία στη Βουλή

Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο με τη ΔΕΗ που θα κοστίσει ακριβότερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική

Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο με τη ΔΕΗ που θα κοστίσει ακριβότερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αιχμές Μπουκώρου για επιλεκτική διαβίβαση στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική

Αιχμές Μπουκώρου για επιλεκτική διαβίβαση στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ