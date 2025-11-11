Νιούσομ σε COP30: Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας επιτίθεται στον Ντόναλντ Τραμπ από τη Βραζιλία

Στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30), που πραγματοποιείται στο Μπελέμ της Βραζιλίας, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε όχι σε κάποιον εκπρόσωπο της αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά στον Δημοκρατικό κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την απουσία του Ντόναλντ Τραμπ για να επιτεθεί ευθέως στις κλιματικές πολιτικές του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Ο Νιούσομ, που θεωρείται ανερχόμενο αστέρι των Δημοκρατικών και πιθανός υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2028, χαρακτήρισε «ανόητη και επικίνδυνη» την απόφαση του Τραμπ να αποσύρει εκ νέου τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού, λίγους μήνες μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στην ανόητη στάση του. Η κλιματική κρίση δεν είναι απάτη, είναι πραγματικότητα. Και η Αμερική έχει ηθική και οικονομική υποχρέωση να ηγηθεί της πράσινης μετάβασης», δήλωσε ο Νιούσομ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η απουσία των ΗΠΑ και το «παράδειγμα Καλιφόρνια»

Για πρώτη φορά στα 30 χρόνια των COP, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν στείλει επίσημη ομοσπονδιακή αντιπροσωπεία. Τη χώρα εκπροσωπούν περιφερειακοί ηγέτες, όπως ο Νιούσομ και η Δημοκρατική κυβερνήτρια του Νέου Μεξικού, Μισέλ Λούχαν Γκρίσαμ, η οποία διοικεί μια πολιτεία με ισχυρή εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, αλλά ταυτόχρονα προωθεί ενεργά την ανανεώσιμη ενέργεια.

Ο Νιούσομ, που ηγείται της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο – εάν η Καλιφόρνια ήταν ανεξάρτητο κράτος, παρουσίασε την πολιτεία του ως πρότυπο πράσινης ανάπτυξης: «Η Καλιφόρνια αντλεί τα δύο τρίτα της ενέργειάς της από καθαρές πηγές. Αυτό δεν είναι θεωρία – είναι πράξη. Είμαστε σταθερός και αξιόπιστος εταίρος στο δρόμο προς ένα βιώσιμο μέλλον», τόνισε.

Το «πετρελαϊκό δόγμα» Τραμπ

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Τραμπ έχει θέσει στο επίκεντρο της δεύτερης θητείας του την ενεργειακή «ανεξαρτησία» μέσω της εκτεταμένης πετρελαϊκής εκμετάλλευσης, χαρακτηρίζοντας την κλιματική αλλαγή «τη μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία», σε ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η απόφαση του Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού, που θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2026, έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε πολιτειακό και διεθνές επίπεδο, καθώς πολλοί φοβούνται ότι θα επιβραδύνει την παγκόσμια πορεία απανθρακοποίησης.

Ελπίδα από τις πολιτείες

Σύμφωνα με την Σάμπα Πατέλ, εκτελεστική διευθύντρια της διεθνούς οργάνωσης Climate Group, οι αμερικανικές πολιτείες μπορούν, εφόσον το επιλέξουν, να συνεχίσουν να τηρούν τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού ανεξάρτητα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Μάλιστα, μια πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ κατέληξε ότι, αν οι πολιτείες και οι πόλεις κινητοποιηθούν και εκλεγεί ένας πρόεδρος υπέρ της κλιματικής δράσης το 2028, οι αμερικανικές εκπομπές θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 50% έως το 2035, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005.

Το πολιτικό μήνυμα πίσω από την παρουσία του Νιούσομ

Η παρουσία του Νιούσομ στη Βραζιλία είχε και σαφή πολιτική διάσταση. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας επιδιώκει να ενισχύσει το διεθνές προφίλ του ως προοδευτικού ηγέτη με παγκόσμια απήχηση, την ώρα που οι Δημοκρατικοί αναζητούν τη «μετα-Μπάιντεν» εποχή.

Απολαμβάνοντας τοπικές γεύσεις του Αμαζονίου και συνομιλώντας με ηγέτες της Λατινικής Αμερικής, ο Νιούσομ εμφανίστηκε αποφασισμένος να γεφυρώσει το χάσμα που αφήνει πίσω της η απουσία των ΗΠΑ: «Ο πλανήτης δεν μπορεί να περιμένει άλλες τετραετίες άρνησης. Η Καλιφόρνια, και όσοι πιστεύουν στην επιστήμη, θα συνεχίσουν να προχωρούν μπροστά».