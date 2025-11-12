Στα... όπλα η Βενεζουέλα καθώς το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ πλησιάζει

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford έχει εισέλθει σε ύδατα κοντά στη Λατινική Αμερική, ωθώντας τη Βενεζουέλα να θέσει σε ετοιμότητα ολόκληρο το στρατιωτικό της οπλοστάσιο, καθώς η ναυτική ανάπτυξη των ΗΠΑ τροφοδοτεί τις εικασίες ότι η κυβέρνηση Τραμπ προτίθεται να κλιμακώσει δραματικά την θανατηφόρα εκστρατεία της κατά των ναρκωτικών.

Το Ford και τα τρία πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν έφτασαν στην περιοχή την Τρίτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού. Τα πλοία δεν είχαν ακόμη εισέλθει στην Καραϊβική Θάλασσα, αλλά είχαν περάσει στη δικαιοδοσία της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ, μιας εκτεταμένης περιοχής που περιλαμβάνει τμήμα του Ατλαντικού Ωκεανού και θαλάσσιες οδούς λαθρεμπορίου ναρκωτικών στον Ειρηνικό, που χρησιμοποιούνται από καρτέλ με έδρα την Κολομβία και το γειτονικό Εκουαδόρ.

«Οι δυνάμεις αυτές θα ενισχύσουν και θα συμπληρώσουν τις υφιστάμενες δυνατότητες για την παρεμπόδιση της διακίνησης ναρκωτικών και τη διάλυση των διεθνών εγκληματικών οργανώσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ.

Η εξέλιξη αυτή, αν και είχε προβλεφθεί εδώ και εβδομάδες, φαίνεται βέβαιο ότι θα εντείνει την ανησυχία ορισμένων μελών του Κογκρέσου από τότε που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να κάνει σκέψεις για πιθανή αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα. Την περασμένη εβδομάδα, αξιωματούχοι της κυβέρνησης, προσπαθώντας να αποτρέψουν τη ψήφιση δικομματικού νομοσχεδίου που θα περιόριζε την εξουσία του προέδρου να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη, διαβεβαίωσαν τους νομοθέτες ότι δεν υπήρχαν ενεργές προετοιμασίες για μια τέτοια επίθεση — δήλωση που έπεισε αρκετούς Ρεπουμπλικανούς να απορρίψουν το μέτρο.

Ο Υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας, Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες, δήλωσε την Τρίτη ότι η χώρα προετοιμάζεται να θέσει σε μέγιστο επίπεδο συναγερμού τις ένοπλες δυνάμεις της, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στόχος είναι να τεθεί «ολόκληρο το στρατιωτικό οπλοστάσιο της χώρας σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα», είπε ο Παντρίνο Λόπες. Οι προετοιμασίες περιλαμβάνουν «μαζική ανάπτυξη χερσαίων, εναέριων, ναυτικών, ποτάμιων και πυραυλικών δυνάμεων» με τη συμμετοχή όλων των σωμάτων ασφαλείας και της πολιτοφυλακής.

Ο Παντρίνο δήλωσε στην εθνική τηλεόραση ότι ο ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, διέταξε μια μαζική ανάπτυξη στρατιωτών — “σχεδόν 200.000”, είπε — ως μέρος ειδικής επιχείρησης.

Η ισχύς πυρός που συνοδεύει μια ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου — το Ford συνήθως συνοδεύεται από δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη και άλλα θανατηφόρα μέσα — φαίνεται υπερβολική για τον τύπο των επιχειρήσεων που οι δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν διεξάγει εναντίον φερόμενων σκαφών ναρκωτικών από τις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ειδικούς.

Τα αεροπλανοφόρα είναι στρατηγικά μέσα, και οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τον στόλο των 11 τέτοιων πλοίων — πολλά εκ των οποίων βρίσκονται σε συντήρηση — για προβολή ισχύος και αποτροπή σε κορυφαίες ζώνες ασφαλείας, όπως η Ασία-Ειρηνικός (έναντι της Κίνας) και η Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Μαρκ Κάνσιαν, ανώτερος σύμβουλος άμυνας στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

«Ο μόνος λόγος να το μεταφέρουν εκεί είναι για να το χρησιμοποιήσουν εναντίον της Βενεζουέλας», εκτίμησε ο Κάνσιαν, προσθέτοντας ότι η άφιξη του Ford σημαίνει «ότι το χρονόμετρο έχει ξεκινήσει, γιατί δεν είναι ένα μέσο που μπορούν να κρατήσουν εκεί επ’ αόριστον. Πρέπει είτε να το χρησιμοποιήσουν είτε να το αποσύρουν. Και αν το αποσύρουν, αυτό θα σήμαινε ότι υποχωρούν» από μια πιθανή επίθεση στη Βενεζουέλα, είπε.

Περίπου 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην περιοχή

Το Ford, το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο αεροπλανοφόρο του Ναυτικού, έχει 4.000 ναύτες πλήρωμα. Το συνοδεύουν τα αντιτορπιλικά USS Bainbridge, USS Mahan και USS Winston S. Churchill. Ο Κάνσιαν σημείωσε ότι το κόστος λειτουργίας ενός αεροπλανοφόρου μπορεί να φτάσει τα 8,4 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως.

Η άφιξη της ομάδας κρούσης αυξάνει τον αριθμό των αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή σε περίπου 15.000, συμπεριλαμβανομένου προσωπικού σε καμιά δεκαριά πολεμικά πλοία και ενισχύσεων που στάλθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες σε εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στο Πουέρτο Ρίκο — μια εντυπωσιακή στρατιωτική παρουσία σε μια περιοχή που ιστορικά έβλεπε μόνο ένα ή δύο πολεμικά πλοία να συνδράμουν την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ σε ρουτίνες επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών, που συνήθως κατέληγαν στη σύλληψη και δίωξη των υπόπτων.

Σε δραματική απομάκρυνση από την προηγούμενη πρακτική, ο Τραμπ έχει ανατρέψει αυτή την προσέγγιση. Η κυβέρνησή του έχει διατάξει τη δολοφονία τουλάχιστον 75 ατόμων σε μια εκστρατεία που, όπως υποστηρίζει, είναι αναγκαία για να σταματήσει η ροή παράνομων ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Νομικοί ειδικοί για το δίκαιο του πολέμου υποστηρίζουν ότι η προσέγγιση αυτή είναι παράνομη, καθώς τα μικρά σκάφη που στοχοποιούνται μεταφέρουν πολίτες που φέρονται να εμπλέκονται σε εμπορικές συναλλαγές ναρκωτικών — όχι σε ένοπλες εχθροπραξίες κατά των ΗΠΑ ή των πολιτών τους.

Σε σημαντικό πλήγμα για τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών, ο Πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δήλωσε την Τρίτη ότι ανακαλεί τη συνεργασία πληροφοριών με τις ΗΠΑ όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις στα πλοιάρια.

«Διατάζονται όλα τα επίπεδα των υπηρεσιών επιβολής του νόμου να αναστείλουν κάθε επικοινωνία και συμφωνία με τις αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας», ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πέτρο. «Το μέτρο αυτό θα παραμείνει σε ισχύ όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις με πυραύλους σε πλοιάρια στην Καραϊβική. Ο αγώνας κατά των ναρκωτικών πρέπει να υπακούει στα ανθρώπινα δικαιώματα των λαών της Καραϊβικής.»

Μέχρι στιγμής, οι 19 στρατιωτικές επιθέσεις που έχει αποκαλύψει η κυβέρνηση Τραμπ έχουν καταστρέψει μικρά ταχύπλοα σκάφη στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό. Ωστόσο, ο πρόεδρος έχει δηλώσει δημόσια ότι εξετάζει την επέκταση των επιθέσεων σε χερσαίους στόχους.

Ο Τραμπ έχει επικεντρωθεί ιδιαίτερα στη Βενεζουέλα και τον Μαδούρο, κατηγορώντας τον ότι στέλνει βίαιους εγκληματίες και ναρκωτικά στις ΗΠΑ — και τροφοδοτώντας έτσι τις εικασίες ότι προτίθεται να ανατρέψει τον Μαδούρο διά της βίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει δημόσια ότι οι «μέρες του Μαδούρο στην εξουσία είναι μετρημένες». Οι Δημοκρατικοί, σοκαρισμένοι από τις συνεχιζόμενες δολοφονίες, έχουν αποτύχει μέχρι στιγμής να πείσουν το Κογκρέσο να ασκήσει το συνταγματικό δικαίωμά του να κηρύξει πόλεμο. Δύο ξεχωριστές νομοθετικές πρωτοβουλίες στη Γερουσία — μία για να σταματήσουν οι επιθέσεις σε σκάφη και μία άλλη για να εμποδιστεί ο Τραμπ να ξεκινήσει πόλεμο στη Βενεζουέλα — απορρίφθηκαν από την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών.

Πάντως, ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα, σε συνέντευξή του στο «60 Minutes», όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να ξεκινήσει πόλεμο στη Βενεζουέλα: «Αμφιβάλλω· δεν το νομίζω.»