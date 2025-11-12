Μασκ κατά φον ντερ Λάιεν: Η ηγεσία της ΕΕ πρέπει να εκλέγεται από τον λαό

Νέα διαδικτυακή αντιπαράθεση προκάλεσε ο Έλον Μασκ, ο οποίος επέκρινε ανοικτά την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αμφισβητώντας τον τρόπο με τον οποίο αναδεικνύεται η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Αν η δημοκρατία είναι το θεμέλιο της ελευθερίας, τότε σίγουρα η θέση σας στην ηγεσία της ΕΕ θα πρέπει να εκλέγεται απευθείας από τον λαό», έγραψε ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, απευθυνόμενος προσωπικά στη φον ντερ Λάιεν.

Σε μεταγενέστερη ανάρτηση, ο Μασκ υποστήριξε ότι ο «ηγέτης της ΕΕ» δεν θα έπρεπε να διορίζεται από μια επιτροπή, αλλά να εκλέγεται δημοκρατικά από τους πολίτες των κρατών-μελών.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου ήρθαν λίγο μετά την παρουσίαση από την φον ντερ Λάιεν της πρωτοβουλίας «Ασπίδα για τη Δημοκρατία», μιας νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής που στοχεύει στην προστασία των εκλογικών διαδικασιών και της δημόσιας σφαίρας από ξένες παρεμβάσεις στο διαδίκτυο.

«Η δημοκρατία είναι το θεμέλιο της ελευθερίας, της ευημερίας και της ασφάλειάς μας», είχε δηλώσει η πρόεδρος της Κομισιόν σε δική της ανάρτηση, υπερασπιζόμενη την πρωτοβουλία.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – το οποίο απαρτίζεται από τους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ – και στη συνέχεια πρέπει να λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η φον ντερ Λάιεν, που εξασφάλισε ανανέωση της θητείας της πέρυσι, έχει μέχρι στιγμής επιβιώσει από τρεις προτάσεις μομφής που κατέθεσαν παρατάξεις του Ευρωκοινοβουλίου, τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.