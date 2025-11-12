ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μασκ κατά φον ντερ Λάιεν: Η ηγεσία της ΕΕ πρέπει να εκλέγεται από τον λαό
Ειδήσεις
21:09 - 12 Νοε 2025

Μασκ κατά φον ντερ Λάιεν: Η ηγεσία της ΕΕ πρέπει να εκλέγεται από τον λαό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νέα διαδικτυακή αντιπαράθεση προκάλεσε ο Έλον Μασκ, ο οποίος επέκρινε ανοικτά την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αμφισβητώντας τον τρόπο με τον οποίο αναδεικνύεται η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Αν η δημοκρατία είναι το θεμέλιο της ελευθερίας, τότε σίγουρα η θέση σας στην ηγεσία της ΕΕ θα πρέπει να εκλέγεται απευθείας από τον λαό», έγραψε ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, απευθυνόμενος προσωπικά στη φον ντερ Λάιεν.

Σε μεταγενέστερη ανάρτηση, ο Μασκ υποστήριξε ότι ο «ηγέτης της ΕΕ» δεν θα έπρεπε να διορίζεται από μια επιτροπή, αλλά να εκλέγεται δημοκρατικά από τους πολίτες των κρατών-μελών.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου ήρθαν λίγο μετά την παρουσίαση από την φον ντερ Λάιεν της πρωτοβουλίας «Ασπίδα για τη Δημοκρατία», μιας νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής που στοχεύει στην προστασία των εκλογικών διαδικασιών και της δημόσιας σφαίρας από ξένες παρεμβάσεις στο διαδίκτυο.

«Η δημοκρατία είναι το θεμέλιο της ελευθερίας, της ευημερίας και της ασφάλειάς μας», είχε δηλώσει η πρόεδρος της Κομισιόν σε δική της ανάρτηση, υπερασπιζόμενη την πρωτοβουλία.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – το οποίο απαρτίζεται από τους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ – και στη συνέχεια πρέπει να λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η φον ντερ Λάιεν, που εξασφάλισε ανανέωση της θητείας της πέρυσι, έχει μέχρι στιγμής επιβιώσει από τρεις προτάσεις μομφής που κατέθεσαν παρατάξεις του Ευρωκοινοβουλίου, τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Μακρόν σκέφτεται να καλέσει τον Σι Τζινπίνγκ στη Σύνοδο Κορυφής G7 στη Γαλλία
Ειδήσεις

Ο Μακρόν σκέφτεται να καλέσει τον Σι Τζινπίνγκ στη Σύνοδο Κορυφής G7 στη Γαλλία

Παπαναστασίου (ΥΠΕΝ Κύπρου): Επικαιροποίηση του GSI Great Sea Interconnector και αναζήτηση επενδυτών
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παπαναστασίου (ΥΠΕΝ Κύπρου): Επικαιροποίηση του GSI Great Sea Interconnector και αναζήτηση επενδυτών

Βορίζια: Σύλληψη ενός 23χρονου που φέρεται να έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Ειδήσεις

Βορίζια: Σύλληψη ενός 23χρονου που φέρεται να έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καταγγελίες κατά Meta, TikTok και Google για ανεπαρκή προστασία των καταναλωτών από απάτες
Ειδήσεις

Καταγγελίες κατά Meta, TikTok και Google για ανεπαρκή προστασία των καταναλωτών από απάτες

Φον ντερ Λάιεν: Υπεύθυνη για το drone στην Βαλτική η Ρωσία
Ειδήσεις

Φον ντερ Λάιεν: Υπεύθυνη για το drone στην Βαλτική η Ρωσία 

Ερώτηση Φαραντούρη στην Κομισιόν για την επίσκεψη του Επιτρόπου Μάικλ ΜακΓκράθ στην Ελλάδα
Πολιτική

Ερώτηση Φαραντούρη στην Κομισιόν για την επίσκεψη του Επιτρόπου Μάικλ ΜακΓκράθ στην Ελλάδα

Κομισιόν: Νέο σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής
Ειδήσεις

Κομισιόν: Νέο σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Περιβάλλον
25/05/2026 - 22:08

Μυστήριο με την οσμή στην Αττική: Οι έρευνες στρέφονται στη θάλασσα

Αυτοδιοίκηση
25/05/2026 - 22:00

Δήμος Αθηναίων: Οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι

Ειδήσεις
25/05/2026 - 21:33

Πούτιν: Θεσμοθετεί επεμβάσεις στο εξωτερικό με πρόσχημα την «προστασία» Ρώσων πολιτών

Εμπορεύματα
25/05/2026 - 21:16

Χαμηλό 2 εβδομάδων στο πετρέλαιο με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν

Πολιτική
25/05/2026 - 21:00

Σακελλαρίδης: «Όσοι θέλουν να φύγουν, να το κάνουν τώρα» – Άνοιγμα της Νέας Αριστεράς σε ΜέΡΑ25 και Οικολογία

Αναλύσεις
25/05/2026 - 20:28

ΔΕΗ: Γερό ταμείο €4,25 δισ. από την ΑΜΚ – Το στοίχημα της επόμενης φάσης ανάπτυξης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 20:05

Συναγερμός για τον Έμπολα στην Αφρική – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η επιδημία ξεφεύγει από τον έλεγχο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 19:39

Στο «κόκκινο» τα καύσιμα πριν το τριήμερο – Τι θα γίνει με την επιδότηση

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 19:22

Ευρωαγορές: Σε ρυθμούς ράλι με «καύσιμο» τη Μέση Ανατολή

Πολιτική
25/05/2026 - 19:13

Δένδιας: Γέφυρα φιλίας μεταξύ Αθήνας και Τιράνων η ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία

Ειδήσεις
25/05/2026 - 19:12

«Μνημόνιο Κατανόησης» ΗΠΑ – Ιράν: Τα 6 σημεία του προσχεδίου για τη συμφωνία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 18:55

Η ExxonMobil επιστρέφει το μπλοκ της Κρήτης στο Δημόσιο – Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:36

ΣΥΡΙΖΑ για ανανέωση θητείας Στουρνάρα: Η ΝΔ αγνόησε βάσιμα επιχειρήματα ενάντια σε αυτή την επιλογή

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 18:27

AVE PARTICIPATION: Εξαγόρασε το 24,98% της PROBOTEK έναντι €150.000.

Πολιτική
25/05/2026 - 18:07

Χρηστίδης: Στο στόχαστρο ο «νόμος Κατρούγκαλου» για τις συντάξεις χηρείας

Ειδήσεις
25/05/2026 - 18:03

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:00

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 17:55

LAMDA Development: Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 17:52

Alpha Bank: Στο 0,52% η συμμετοχή της Verition μέσω μετοχών και Εquity Swaps

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:44

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Άνοδος με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή - Τράπεζες και βιομηχανίες σε θέση οδηγού

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:32

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:24

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

Πολιτική
25/05/2026 - 17:12

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα στο δημογραφικό – Οι πυλώνες του ΠΑΣΟΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:10

Χατζηπάνος (ΑΔΜΗΕ): Η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/05/2026 - 17:02

Συνάντηση Δήμα με τον Ευρωπαίο Συντονιστή του διαδρόμου WBEM Jean Marinescu

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:00

ΥΠΕΝ: Η ExxonMobil παγώνει τις έρευνες στην Κρήτη για να επισπεύσει γεώτρηση στο Ιόνιο

Πολιτική
25/05/2026 - 16:52

Γεραπετρίτης στη Βουλή για «γαλάζια πατρίδα»: Τα θαλάσσια όρια έχουν καθοριστεί – Δεν υπάρχουν τετελεσμένα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/05/2026 - 16:43

Οι επισκέπτες του Athens Street Food Festival δοκιμάζουν τις ικανότητές τους σε ένα διαφορετικό food challenge (vid.)

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:42

HRW: Ο Ερντογάν επιχειρεί να εξουδετερώσει την τουρκική αντιπολίτευση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ