Παπαναστασίου (ΥΠΕΝ Κύπρου): Επικαιροποίηση του GSI Great Sea Interconnector και αναζήτηση επενδυτών
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20:55 - 12 Νοε 2025

Παπαναστασίου (ΥΠΕΝ Κύπρου): Επικαιροποίηση του GSI Great Sea Interconnector και αναζήτηση επενδυτών

Reporter.gr Newsroom
Σε δηλώσεις προέβη σήμερα ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου κ. Γιώργος Παπαναστασίου μετά τη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα ομόλογό του Σταύρο Παπασταύρου για την ενεργειακή σύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. 

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση Παπαναστασίου:

«Είχαμε σήμερα συνάντηση με τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας και με τον Υφυπουργό Ενέργειας της Ελλάδος με τον Επίτροπο Ενέργειας της επιτροπής και έχουμε καταλήξει ότι θα πρέπει το διασυνοριακό έργο του GSI Great Sea Interconnector να περάσει από μια επικαιροποίηση τουλάχιστον στο τεχνοοικονομικό κομμάτι και η πιο σημαντική παράμετρος αυτής της μελέτης είναι για να προσκαλέσει ισχυρούς επενδυτές, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να κάνουν το έργο, τις προκλήσεις γύρω από το οικονομικό αλλά πιθανόν και το τεχνικό κομμάτι να είναι βιώσιμο.

Με αυτή τη λογική κινούμαστε τάχιστα προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης αυτού του οίκου που θα κάνει τη συγκεκριμένη μελέτη, ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε αυτό το τεχνοοικονομικό στο νέο περιβάλλον το οποίο είναι η εξεύρεση ισχυρών παικτών και ταμείων τα οποία θα μπορούν να ενισχύσουν οικονομικά το έργο.

Πέραν από αυτό θα ήθελα να κάνω και μια αναφορά στην επερχόμενη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία και μία από τις προτεραιότητες της προεδρίας θα είναι τα διασυνοριακά έργα, θα είναι τα δίκτυα, θα είναι η προστασία των έργων ενεργειακής υποδομής και συμπεριλαμβανομένων και έργων τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και σίγουρα πέραν από των υφιστάμενων έργων και κάτι το οποίο θα βρίσκεται και βρίσκεται υπό εξέλιξη είναι ο Great Sea Intercorrector και θα το συμπεριλάβουμε στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Έλληνα ομόλογό μου αλλά και τον Υφυπουργό για την προσπάθεια την οποία κάνουμε από κοινού προς την κατεύθυνση της υλοποίησης ενός πάρα πολύ σημαντικού έργου όπως είναι ο Great Sea Intercorrector το οποίο θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι το τελευταίο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι διασυνδεδεμένο με το ηλεκτρικό δίκτυο το Ευρωπαϊκό.

Και η διάσταση του 3 + 1 στην οποία αναφέρθηκε ο φίλος Υπουργός είναι πολύ σημαντική για τον λόγο ότι, η μηδενική παροχή προμήθεια ρωσικού φυσικού αερίου δίνοντας λύσεις μέσα από τον κάθετο διάδρομο ο οποίος ξεκινάει από την Αλεξανδρούπολη και πάει μέχρι την Ουκρανία μέσα από άλλες χώρες Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία είναι κάτι το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να συμβάλει μέσα από τα κοιτάσματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύντομα θα υπάρχει και το πρώτο αέριο στην επιφάνεια το οποίο θα υγροποιηθεί μέσω Αιγύπτου, οπότε το σημείο εισόδου προς αυτήν την κατεύθυνση του κάθετου διαδρόμου μπορούν να είναι και το φυσικό αέριο το Κυπριακό. Σας ευχαριστώ».

